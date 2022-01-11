Видео: обзор настолки Small World of Warcraft

Hobby World опубликовала новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев детально рассказал о Small World of Warcraft.
Это своего рода кроссовер двух серий — настольной Small World и знаменитой World of Warcraft.
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Новый ролик от Hobby World.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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