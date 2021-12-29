Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольной игре «Поляна».

Это умиротворяющая игра, посвященная наблюдениям за живой природой. В ней нужно исследовать окрестности и разыгрывать эффективные комбинации.