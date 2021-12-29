Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольной игре «Поляна».
Это умиротворяющая игра, посвященная наблюдениям за живой природой. В ней нужно исследовать окрестности и разыгрывать эффективные комбинации.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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