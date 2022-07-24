Мстители, Сорвиголова, Стражи галактики: все анонсы с презентации Marvel на Comic-Con

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего прошла большая презентация сериалов и фильмов Marvel, в рамках которой анонсировали массу новых проектов, а также поделились деталями об уже известных. Собрали всё в хронологическом порядке.

Прежде всего, глава Marvel Studios Кевин Файги анонсировал пятую и шестую фазы Киновселенной Marvel. Вместе с четвёртой они войдут в так называемую «Сагу о мультивселенной» (Multiverse Saga). Первые три фазы составляли «Сагу бесконечности» (Infinity Saga).

Ключевым антагонистом выступит Канг Завоеватель, одну из версий которого показали в сериале «Локи».

Четвёртая фаза

Уже подходит к концу. Почти всё запланированное уже вышло, остались только сериал «Ши-Халк» и сиквел «Чёрной пантеры». Напомним, вот как выглядел план четвёртой фазы:

Ши-Халк

Сериал в жанре адвокатской драмы представит Дженнифер Уолтерс, которая занимается делами людей со сверхспособностями. Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Беннера, в ней тоже пробуждаются силы Халка.

Главную роль сыграла Татьяна Маслани, к своим ролям вернулись Марк Руффало (Халк) и Тим Рот (Мерзость). В новом трейлере показали заодно и другого всем известного адвоката, к роли которого вернулся Чарли Кокс.

Премьера — 17 августа.

Чёрная пантера: Ваканда навеки

Сиквел, которым снова занимается Райан Куглер, отдаёт дань памяти Чедвику Боузману. Картина введёт сразу несколько новых для киновселенной персонажей: изобретательницу Рири Уильямс (она появится в собственном сериале Ironheart) и владыку морей Нэмора. Сыграют их, соответственно, Теноч Уэрта и Доминик Торн.

Кроме того, в сиквеле появится актриса Микаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя») — она воплотит Анику, инструктора по сражениям.

А вот и сам трейлер. В мировом прокате стартует с 11 ноября.

И постер.

Пятая фаза

График выхода новых фильмов и сериалов пятой фазы. Кратко по ним пробежимся, а потом расскажем известные подробности.

«Человек-Муравей: Квантумания» — 17 февраля 2023-го.

«Тайное вторжение» (сериал про миссию скруллов) — весна 2023-го

«Стражи галактики 3» — 5 мая 2023-го

«Эхо» (сериал про героиню «Соколиного глаза») — лето 2023-го

«Локи», второй сезон — лето 2023-го

«Марвелы» (фильм про Капитан Марвел, Мисс Марвел и Монику Рамбо) — 28 июля 2023-го

«Блэйд» — 3 ноября 2023-го

«Агата: Ковен хаоса» (новое название сериала об Агате Харкнесс из «Ванда/Вижен») — зимой 2023-го

«Сорвиголова: Рождённый заново» (сольник про Сорвиголову аж на 18 эпизодов) — весной 2024-го

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» (уже четвёртая часть) — 3 мая 2024-го

«Громовержцы» (фильм про команду антигероев) — 26 июля 2024-го

По большинству проектов показали либо какие-то отрывки, либо закадровые ролики, либо тизеры, но многих в сети попросту нет.

Несколько деталей про «Стражей галактики 3»

Фильм станет последним для команды и режиссёра Джеймса Ганна

Собаку-телепата Космо озвучивает Мария Бакалова из «Бората»

Главным антагонистом станет безумный учёный Верховный Эволюционер, повёрнутый на генетических трансформациях. Его играет Чаквуди Ивуджи из «Миротворца»

Ивуджи в костюме

Несколько деталей про «Квантуманию»

Кэтрин Ньюман («Маленькие женщины», « Покемон. Детектив Пикачу») сыграет Джесси Лэнг, дочь Скотта Лэнга

Фильм будет посвящён большому путешествию в Квантовый мир.

В картине появится Билл Мюррей. Судя по утечкам, он воплотит короля Крайлара, который правит городом в Квантовом мире.

Одним из противников будет МОДОК. В фильме он выступит ближайшим помощником главного злодея Канга, вокруг которого и будет строится сюжет картины. Дальше — спойлер: МОДОК был реконструирован из тела и мыслей главного злодея из первой части, бывшего Жёлтого Жакета. Играет МОДОКа опять Кори Столл.

Шестая фаза

В шестую фазу войдёт аж 10 проектов, из которых представили только три. Откроет фазу фильм по «Фантастической четвёртке». Он выйдет 8 ноября 2024-го.

А затем покажут сразу два фильма про Мстителей. Да, в один и тот же год.

«Мстители: Династия Канга» — 2 мая 2025-го

«Мстители: Секретные войны» — 7 ноября 2025-го

Подробностей о них почти нет. Но по названию можно догадаться, что пятый фильм будет посвящён финальному противостоянию Кангу Завоевателя, которого зрители увидят в третьем «Человеке-Муравье».

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На этом анонсы с панели Marvel завершены. Скорее всего, студия расскажет больше на фестивале D23, который проводит Disney по своим проектам. Он пройдёт с 9 по 11 сентября.