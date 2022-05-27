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    Новости | Сериалы
    #Киновселенная Marvel

    «Сорвиголова» от Disney+: актёры, подробности и слухи

    27 мая 2022
    27.05.2022
    901
    3 минуты на чтение
    #Киновселенная Marvel
    «Сорвиголова» от Disney+: актёры, подробности и слухи 3

    В конце мая стало известно, что в разработку запущен сольный сериал о Сорвиголове, действие которого развернётся в рамках киновселенной Marvel. Его сценаристами выступят Крис Орд и Мэтт Корман, ранее вместе работавшие над сериалами «Враг внутри» и «Тайные операции».

    Что говорили ранее?

    Первые слухи об этом проекте пошли ещё в декабре 2020-го, когда инсайдерам стало известно о возвращении Мэтта Мёрдока в исполнении Чарли Кокса в «Человек-паук: Нет пути домой». Сообщалось, что сделка была заключена за несколько месяцев до публикации инсайда, и впоследствии это оказалось правдой — сам актёр в подкасте HeyUGuys сообщил, что первый звонок от Кевина Файги произошёл летом 2020-го, а съёмки сцен «Нет пути домой» с его участием состоялись примерно в марте 2021-го.

    «Сорвиголова» от Disney+: актёры, подробности и слухи

    В ноябре того же года, примерно за месяц до релиза третьего «Человека-паука», инсайдер Дэниэл Рихтман опубликовал в своём Twitter скриншот кастинг-грида сольного проекта о Сорвиголове — в целом, было логично предположить, что Чарли Кокса вряд ли вводят в канон киновселенной Marvel ради одного-единственного появления в «Нет пути домой».

    И вот, на днях эта информация получила подтверждение от Variety, Deadline, THR и других авторитетных изданий — проект о Сорвиголове действительно находится в работе, но, помимо имён сценаристов, о сериале пока не известно ничего. Впрочем, слухов о проектах предостаточно — ещё с декабря 2020-го о нём пишут довольно активно.

    Так, один из самых часто встречающихся «инсайдов», который несколько независимых друг от друга источников повторяют наперебой — статус нового сериала по отношению к проекту от Netflix, который был закрыт осенью 2018-го. Новый «Сорвиголова» якобы выступит «мягким перезапуском»: в нём, по данным инсайдеров, появятся знакомые персонажи, но сюжетные арки из телевселенной Netflix/Marvel не будут учитываться в новом проекте или же будут сильно отредактированы.

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    Впрочем, об обратном пишет THR — согласно их источникам, «Сорвиголова» в киновселенной Marvel будет «новым, но продолженным сериалом». Подробностей, разумеется, пока нет, поскольку формально Marvel ещё не анонсировали работу над сериалом.

    Кто может сыграть в новом/старом «Сорвиголове»?

    В первую очередь, это, разумеется, Чарли Кокс в главной роли — вероятно, ни у кого нет сомнений, что роль исполнит именно он. Более того, крайне велика вероятность, что Мэтта Мёрдока в костюме мы увидим задолго до старта сольного сериала: ходят слухи, что персонаж наденет жёлто-чёрный костюм из комиксов уже в сериале «Ши-Халк», который стартует на Disney+ 17 августа. Если эти слухи верны, то Мэтт Мёрдок появится в двух сериях первого сезона. Помимо этого, сообщается, что на этой неделе Чарли Кокс будет занят на съёмках сериала «Эхо», посвящённого героине Алаквы Кокс из «Соколиного глаза» — его премьера на Disney+ состоится в 2023-м году.

    «Сорвиголова» от Disney+: актёры, подробности и слухи 1

    Первый кадр из сериала «Эхо»

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    Помимо Кокса, в «Сорвиголове» почти наверняка стоит ожидать возвращение Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина — о том, что он вновь сыграет персонажа, ходили слухи достаточно давно, и в прошлом году Кингпин действительно появился в «Соколином глазе».

    «Сорвиголова» от Disney+: актёры, подробности и слухи 2

    Кингпин в исполнении Винсента д’Онофрио в сериале «Соколиный глаз»

    Также авторитетный инсайдер Дэниэл Рихтман сообщает, что съёмки сольного сериала о Сорвиголове стартуют в следующем году, и в нём вернётся большинство представителей актёрского состава сериала Netflix. До этого уже ходили слухи о том, что в киновселенной Marvel планируется возвращение Джона Бернтала (Каратель) и Уилсона Бетела (Меченый), а помимо них, по слухам, вернуться якобы могут также Айелет Зорер (Ванесса Марианна), Элден Хенсон (Фогги Нельсон) и Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж).

    И вот на днях издание Screen Geek написало, что к роли Джессики Джонс вернётся Кристина Риттер. Неизвестно, где именно её ждать — в собственном проекте, сериале про Сорвиголову или каком-то другом шоу. Пока это неофициально, но всё же ожидаемо.

    Впрочем, на данный момент пока что известно только о том, что такой проект действительно состоится, а сценаристами назначены Корман и Орд — подробности последуют, скорее всего, в течение ближайших нескольких месяцев.

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