Netflix решил приостановить работу сервиса в России

Netflix заявил, что временно приостанавливает работу в России.

Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России. представитель онлайн-кинотеатра

На момент написания заметки онлайн-кинотеатр ещё доступен. Неизвестно, сработает ли смена региона — хотя в любом случае, оплатить подписку заблокированными российскими картами после ухода Visa и MasterCard невозможно.

Ранее Netflix отказался ретранслировать отечественные ТВ-каналы в рамках закона, вступившего в силу 1 марта. А после этого сервис объявил, что замораживает совместные с российскими студиями проекты.