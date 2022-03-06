Netflix решил приостановить работу сервиса в России

Netflix заявил, что временно приостанавливает работу в России.
Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России.
представитель онлайн-кинотеатра
На момент написания заметки онлайн-кинотеатр ещё доступен. Неизвестно, сработает ли смена региона — хотя в любом случае, оплатить подписку заблокированными российскими картами после ухода Visa и MasterCard невозможно.
Ранее Netflix отказался ретранслировать отечественные ТВ-каналы в рамках закона, вступившего в силу 1 марта. А после этого сервис объявил, что замораживает совместные с российскими студиями проекты.
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