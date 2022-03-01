Netflix отказался ретранслировать эфир российских телеканалов

Онлайн-кинотеатр Netflix отказался с 1 марта запускать у себя на площадке ретрансляции эфира российских телеканалов. Об этом компания рассказала изданию Variety.

В декабре 2021-го Роскомнадзор внёс площадку в реестр аудиовизуальных сервисов (поскольку Netflix преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков), и согласно российскому законодательству компания должна добавить для российских зрителей возможность смотреть российские телеканалы вроде Первого канала, НТВ, телеканала «Спас».

В связи с текущей ситуации, у нас нет планов добавлять эти каналы в наш сервис.

Предполагается, что в соответствии с законом транслировать эфир каналов будут все российские онлайн-сервисы, в том числе и зарубежные, которые имеют у нас представительство. Из последних в России только Netflix. Библиотека HBO Max представлена «Амедиатекой». Другие в список не добавлены. С 1 марта Кинопоиск такую вкладку добавил.

Пока что Netflix продолжают работу в России, но ранее российские пользователи столкнулись с тем, что не могут оплатить подписку банковскими картами «Тинькофф», «Альфа-Банка» и «Сбербанка». Сейчас у Netflix с российскими студиями в работе несколько совместных проектов — в этом году должен выйти сериал «Анна К», снятый по мотивам романа Льва Толстого.

В России у Netflix нет отдельного офиса, компанию представляет оператор «Развлекательный онлайн-сервис» в составе «Национальной Медиа Группы».