    3
    Новости

    «Она мощнейшее оружие на планете» — второй трейлер «Воспитанных волками»

    24 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    24.08.2020
    2207
    0 минут на чтение
    «Она мощнейшее оружие на планете» — второй трейлер «Воспитанных волками»

    HBO Max выложил второй трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками», в котором авторы больше рассказали о судьбе Земли и предназначении андроидов.

    Шоураннерами выступают Аарон Гузиковский («Мотылек») и Ридли Скотт («Чужой») — последний также снял несколько эпизодов.

    По сюжету пара андроидов прибывает на неизвестную планету, где воспитывает группу детей. Человечество было фактически полностью уничтожено в ходе масштабной войны. Но однажды в поселение вторгаются чужаки и нарушают спокойствие.

    А главных героев сыграли Трэвис Фиммел («Викинги»), Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Ниам Алгар («Родственник поневоле»).

    Первый сезон выйдет 3 сентября.

    Читайте также

    Черновик 750

    Новые кадры «Воспитанных волками» — научно-фантастического сериала Ридли Скотта

     Дмитрий Кинский |  12.08.2020

    Премьера состоится 3 сентября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Коллекционные фигурки: пластмассовая жизнь как хобби 4
    0
    23784
    Коллекционные фигурки как хобби: история, виды, подводные камни

    Кто откажется от возможности лицезреть на полке миниатюрную копию любимого героя?

    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты! 1
    0
    24434
    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты!

    А что если пропавшие просто купили путёвку в другой, лучший мир?

    10 лучших рассказов Рэя Брэдбери: очень субъективный топ
    0
    75406
    10 лучших рассказов Рэя Брэдбери: очень субъективный топ

    Страшные и жизнеутверждающие, о детях-убийцах и путешествиях во времени (без участия бабочек). А еще о котах.

    Черновик 783
    0
    79680
    Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»

    В центре сюжета — охотница на репликантов по имени Эш, которая имеет к ним личные счеты.

    Дмитрий Вишневский "Когда развеется дым" (вторая часть)
    0
    209651
    Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (вторая часть)

    Воспоминания мешаются с явью, жаркое марево битв с холодным расчетом… и Владислав понимает, что его не просто так вынесло на этот берег Волги волной судьбы.

    «Мы все — машины времени»: признаёмся в любви к Рэю Брэдбери 3
    0
    132918
    «Человек живёт сейчас»: признаёмся в любви к Рэю Брэдбери

    Тексты читателей и редакторов «Мира фантастики»

    К юбилею Брэдбери: что прочитать про Марс 5
    0
    140175
    К юбилею Брэдбери: что почитать про Марс

    Не только «Марсианские хроники».

    Когда мы полетим на Марс и Венеру? 9
    0
    144276
    Когда мы полетим на Марс и Венеру? Колонизация Солнечной системы

    Люди так и не ступили на Марс и Венеру, не говоря уже о колониях. Что нам мешает? Каких технологий не хватает, и что нужно сделать в первую очередь?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить