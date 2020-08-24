«Она мощнейшее оружие на планете» — второй трейлер «Воспитанных волками»

HBO Max выложил второй трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками», в котором авторы больше рассказали о судьбе Земли и предназначении андроидов.

Шоураннерами выступают Аарон Гузиковский («Мотылек») и Ридли Скотт («Чужой») — последний также снял несколько эпизодов.

По сюжету пара андроидов прибывает на неизвестную планету, где воспитывает группу детей. Человечество было фактически полностью уничтожено в ходе масштабной войны. Но однажды в поселение вторгаются чужаки и нарушают спокойствие.

А главных героев сыграли Трэвис Фиммел («Викинги»), Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Ниам Алгар («Родственник поневоле»).

Первый сезон выйдет 3 сентября.