Новые кадры «Воспитанных волками» — научно-фантастического сериала Ридли Скотта

HBO Max опубликовал пачку кадров научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» (в оригинале — Raised by Wolves). Многие показанные сцены можно было увидеть в недавнем трейлере.
Действие разворачивается на неизвестной планете, где за маленькими детьми присматривают андроиды. Земля, судя по всему, была уничтожена в ходе масштабной войны, а человечество — фактически полностью исчезло. Тем не менее однажды в поселение вторгаются люди.
Шоураннерами выступают Аарон Гузиковский («Мотылек») и Ридли Скотт («Чужой») — последний также снял несколько эпизодов. А главных героев сыграли Трэвис Фиммел («Викинги»), Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Ниам Алгар («Родственник поневоле»).
Сериал «Воспитанные волками» выйдет 3 сентября.
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Премьера 3 сентября.
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