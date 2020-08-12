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    Новые кадры «Воспитанных волками» — научно-фантастического сериала Ридли Скотта

    12 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    12.08.2020
    544
    0 минут на чтение
    Черновик 750

    HBO Max опубликовал пачку кадров научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» (в оригинале — Raised by Wolves). Многие показанные сцены можно было увидеть в недавнем трейлере.

    Действие разворачивается на неизвестной планете, где за маленькими детьми присматривают андроиды. Земля, судя по всему, была уничтожена в ходе масштабной войны, а человечество — фактически полностью исчезло. Тем не менее однажды в поселение вторгаются люди.

    Шоураннерами выступают Аарон Гузиковский («Мотылек») и Ридли Скотт («Чужой») — последний также снял несколько эпизодов. А главных героев сыграли Трэвис Фиммел («Викинги»), Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Ниам Алгар («Родственник поневоле»).

    Сериал «Воспитанные волками» выйдет 3 сентября.

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    Премьера 3 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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