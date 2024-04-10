Издательство «Рыжий Библиотекарь» запустило краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск сборника сонетов Говарда Филипса Лавкрафта под названием «Грибы с Юггота».

Фанатов творчества мастера ужасов ждет новый перевод стихов от Александры Гороховой в сопровождении с оригиналом на английском языке.

Что самое интересное, в сборник войдет дополнительный сонет под названием «Посланник» — «единственный представитель этого жанра в творчестве Лавкрафта за пределами цикла»!

А еще специально для издания Алексей Мальский, что переводил комикс «Провиденс» Алана Мура, изучил письма Лавкрафта и написал вступительную статью о значении цикла в творчестве писателя. Также Алексей оставил комментарии, чтобы связать сонеты с другими текстами Лавкрафта.

Некоторые стихи будут украшены маргиналиями и нарисованными заголовками, а на разворотах читателей ждут атмосферные иллюстрации.

Что касается дополнительных наград, то фанаты могут обзавестись набором красивейших иллюстраций из сборника, значком в виде металлической ветки и шопером, украшенным ликом Темного Фараона.