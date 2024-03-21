СМИ: сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма

По данным канала «Новости кинопроизводства», панк-сказка «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма под названием «Как в старой сказке».

Точно так же, кстати, назывался один из альбомов группы, а после — книга за авторством басиста Александра Балунова.

Картиной займется творческая команда сериала в лице сценариста Александра Бузина и режиссера Рустама Мосафира.

Напомним, «Король и Шут» стал самой популярной новинкой на «Кинопоиске» в 2023 году.

Когда выйдет фильм, пока непонятно.