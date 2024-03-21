    Новости

    СМИ: сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма

    21 марта 2024
    Фото аватара
    21.03.2024
    714
    0 минут на чтение
    СМИ: сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма

    По данным канала «Новости кинопроизводства», панк-сказка «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма под названием «Как в старой сказке».

    Точно так же, кстати, назывался один из альбомов группы, а после — книга за авторством басиста Александра Балунова.

    Картиной займется творческая команда сериала в лице сценариста Александра Бузина и режиссера Рустама Мосафира.

    Напомним, «Король и Шут» стал самой популярной новинкой на «Кинопоиске» в 2023 году.

    Когда выйдет фильм, пока непонятно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Изгнать нельзя простить. Обзор Banishers: Ghosts of New Eden
    0
    19134
    Изгнать нельзя простить. Обзор Banishers: Ghosts of New Eden

    Создатели Life is Strange, Jusant и Vampyr снова сделали свою лучшую игру.

    Outcast — A New Beginning: горячий привет из 1990-х 4
    0
    76162
    Outcast — A New Beginning: горячий привет из 1990-х

    Игра про приключения, в которой хочется потеряться.

    Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов». Однажды в Ирландии
    0
    82676
    Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов». Однажды в Ирландии

    Историческое фэнтези о потомках племени Дану

    Фантастические детективы: в будущем, в фэнтези и в иных мирах 33
    0
    151985
    Фантастические детективы: в будущем, в фэнтези и в иных мирах

    Сыщики из фантастических книг могут быть куда более интересными и незаурядными людьми, чем герои обычных детективов. Или даже вовсе не людьми…

    Легенда о Зелёном рыцаре: истоки и экранизации 8
    0
    211269
    Легенда о Зелёном рыцаре: истоки и экранизации

    Откуда взялась легенда о самом странном странном рыцаре Круглого стола — и кто воплощал её на экранах.

    Художник Йоханн Щепач: механические монстры, кибер-танки и боевые котики 6
    0
    270490
    Художник Йоханн Щепач: механические монстры, разумные ИИ и боевые котики

    Французский художник — о трудном пути самоучки, борьбе с хаосом и энтропией и любви к котам.

    Самые странные американские секты и культы: проповеди со змеями, странные напитки и путешествие к звёздам 6
    0
    261277
    Верую, ибо абсурдно: самые странные американские секты и культы

    Проповеди со змеями, подозрительные кактусы и путешествие к звёздам

    Ричард Нелл «Короли рая». Трое против колдовского мира
    0
    268316
    Ричард Нелл «Короли рая». Трое против колдовского мира

    Роман взросления в одеждах гримдарка

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить