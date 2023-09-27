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    Стартовал предзаказ книги сценариев «Особняки безумия» для «Зова Ктулху»

    27 сентября 2023
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    27.09.2023
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    Стартовал предзаказ книги сценариев «Особняки безумия» для «Зова Ктулху»

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ книги сценариев «Особняки безумия. За закрытыми дверями» для детективной НРИ «Зов Ктулху».

    Горстке людей — к их великому несчастью — предстоит столкнуться со сверхъестественным кошмаром и приоткрыть настоящую картину мира. Предстоит узнать, что на Земле обитают древние чудовища и даже боги. Что при помощи оккультного колдовства можно заполучить богатство, власть и бессмертие. Что конец света — вовсе никакая не выдумка, а угроза, нависшая над планетой

    Сборник объединён темой заброшенных, зловещих и проклятых мест. Пять приключений из него можно играть как отдельно друг от друга, так и объединить в кампанию. Они рассчитаны на команду из шести сыщиков и одного Хранителя, на прохождение каждого дела уйдёт 1-3 игровые встречи. «Особняки безумия» отлично подойдут тем группам, которые уже прошли сценарии из сборника «Двери во тьму».

    Внимание! Для игры понадобятся «Зов Ктулху. Стартовый набор» или «Зов Ктулху. Книга Хранителя»!

    Описание сценариев

    • Мистер Корбитт: Неужто ушедший в отставку и кажущийся застенчивым бизнесмен скрывает какой-то зловещий секрет? Смогут ли детективы разгадать эту тайну и спасти положение? 
    • Скрюченный домище: Жители Гэмвелла долгие годы считали Поместье Фитцджеральдев проклятым местом. Но эта мрачная история будто бы осталась в прошлом после того, как дом приобрёл новый владелец Артур Корнтвейт. Но кажется, Артура уже какое-то время никто не видел. Неужто история повторяется?
    • Тайный код: Срочная телеграмма предписывает группе сыщиков как можно скорее явиться в дом доктора Кеннета Коннолли. Смогут ли детективы разобраться в странных событиях, которые окутали Поместье Уэллингтон? 
    • Дом Мемфиса: Всемирно известного волшебника Мемфиса Великого не видели уже несколько недель. Неужто он действительно отправился в очередное опасное магическое путешествие? Или же он пропал по какой-то более зловещей причине?
    • Девятнадцатая лунка: Ремонт в знаменитом гольфийском клубе Thistledown идёт не по плану. Сперва сотрудники начали поговаривать о странных болезнях. Затем кто-то рассказал о призраке. А теперь никто не может найти владельца.

    Отправка планируется в декабре.

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    На Земле, согласно мифам Ктулху, немало циклопических городов, воздвигнутых нечеловеческими расами. Трепещите, ибо мы отправляемся в Р’льех и за Хребты безумия!

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