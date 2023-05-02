Тайка Вайтити ведёт переговоры об экранизации романа «Клара и Солнце» Исигуро

По данным Deadline, Тайка Вайтити присматривает себе следующий режиссёрский проект. Им может стать экранизация научно-фантастического романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце».

Как пишет издание, проект уже на ранней стадии разработки, а сценарием занимается Дави Уоллер, работавшая над сериалами «Безумцы», «Остановись и гори» и «Миссис Америка».

Действие романа разворачивается на Земле недалёкого будущего. Дети окончательно перестали ходить в школу (да и вообще редко выходят на улицу) и учатся исключительно дома. Вопросы социализации решаются с помощью искусственных друзей. Клара — именно такая ИП, искусственная подруга, призванная развлекать девочку Джози и помогать ей.

В последние месяцы СМИ всё чаще пишут об экранизациях Исигуро. FX сперва запустил, а потом прикрыл сериальную адаптацию «Не отпускай меня», а недавно Гильермо Дель Торо говорил, что хочет снять стоп-моушн фильм по «Погребённому великану».