Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

В дивном новом мире недалёкого будущего дети окончательно перестали ходить в школу (да и вообще редко выходят на улицу) и учатся исключительно дома. Вопросы социализации решаются с помощью ИП и ИД. Клара — именно такая ИП, искусственная подруга, призванная развлекать девочку Джози и помогать ей.
Kazuo Ishiguro
Klara and the Sun
Роман
Жанр: социальная фантастика
Выход оригинала: 2021
Переводчик: Л. Мотылев
Издательства: «Эксмо», Inspiria, 2021
Серия: «Loft. Нобелевская премия: коллекция»
352 стр., 7000 экз.
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В 2015 году, в интервью журналу The Guardian, Кадзуо Исигуро заявил, что на самом деле пишет одну и ту же книгу снова и снова. Довольно странное высказывание для человека, последовательно выпустившего роман из жизни клонов («Не отпускай меня»), сборник рассказов о невоплощенных замыслах музыкантов («Ноктюрны») и самое странное артуровское фэнтези в истории («Погребённый великан»). Но «Клара и Солнце», восьмой роман автора, действительно напоминает одновременно и «Не отпускай меня» (размышлениями о человечности и ценности жизни как таковой, а также определёнными сюжетными поворотами), и «Погребённого великана» (темами любви вопреки и памяти), и «Остаток дня» (некоторыми чертами рассказчика и его отношениями с хозяином), и «Там, где в дымке холмы» (просто интонационно).
Итак, развитие автоматизации и роботизации привело к массовой безработице, и люди вынуждены постоянно конкурировать с машинами, чтобы не умереть с голоду. Чтобы естественный интеллект мог вновь превзойти искусственный, детей подвергают «форсированию», генетической модификации — операции очень рискованной, во многих случаях убивающей или калечащей ребёнка. Мы видим этот мир глазами Клары, андроида слегка устаревшей модификации («оптика» Клары очень отличается от человеческой, её мир — это собрание разноцветных и разноуровневых пиксельных плоскостей). Клара становится искусственной подругой Джози, очень больной четырнадцатилетней девочки.
Такая завязка наводит на мысль о классическом фантастическом конфликте, об отношениях человека и робота, о проблемах искусственного интеллекта. Но, хотя в мире романа машины действительно вытеснили людей с рабочих мест, Клара и Джози к этому конфликту никакого отношения не имеют. Дело в том, что искусственный интеллект Клары неполноценен. Она умеет только любить — и ей совершенно всё равно, когда её сравнивают с пылесосом.
Клара готова пойти на любые жертвы ради Джози, но, кажется, любовь робота не способна спасти человека. Джози и её друг Рик растут, и Клара, внимательно наблюдающая за человеческими взаимоотношениями и много узнающая о подростках, постепенно понимает, что ей скоро не будет места в мире Джози, что её Солнце скоро потухнет, невзирая ни на какие её усилия.
С сюжетной точки зрения роман не силён, но ему это и не нужно. Здесь нет множества приключений, скорее это сказка или притча, и вовсе не о неизбежных социальных преобразованиях, а просто о взрослении. Недаром изначально «Клара и Солнце» должна была стать детской книжкой с множеством картинок — но жена и редактор писателя отговорили его. Однако главный конфликт романа так и остался детским. Это не столько размышление о новых этических дилеммах, которые ставит перед нами развитие технологий, сколько история девочки и её любимой куклы — пусть и в декорациях антиутопии. История о том, что, взрослея, человек непременно что-то теряет. История Кристофера Робина, покидающего Чудесный лес.
Не только проза
Помимо романов и рассказов, Кадзуо Исигуро творит и в других жанрах. В частности, он автор текстов к ряду песен, которые исполняет джазовая певица Стейси Кент, и нескольких сценариев. К тому же Исигуро признавался в интервью, что планирует написать серию комиксов (не супергеройских). А ещё было объявлено, что он работает над сценарием ремейка «Жить» Акиры Куросавы, фильма, снятого по очень отдалённым мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Позволь мне объяснить тебе кое-что, Клара. Подростки дают обещания постоянно. Подходят к витрине и кучу всего обещают. Говорят, что непременно вернутся, просят ждать и никому другому не даваться. Постоянно такое происходит. Но чаще всего подросток так и не возвращается. Или хуже: возвращается и, не обращая внимания на бедняжку, которая ждала, выбирает себе другую. Уж такие они, подростки.
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