Гильермо дель Торо работает над стоп-моушн мультфильмом по «Погребенному великану»

Гильермо дель Торо в одном из интервью рассказал, что работает над еще одним анимационным фильмом с использованием стоп-моушна.

Это экранизация фэнтези-романа «Погребенный великан» за авторством английского писателя Кадзуо Исигуро.

Прямо сейчас режиссер пишет сценарий картины вместе с Деннисом Келли («Утопия» и «Третий день»). Через несколько месяцев стартует работа над дизайном персонажей. А через два года начнется полноценное производство.

Действие мультфильма развернется в средневековой Англии во времена правления короля Артура. Пожилые супруги Аксель и Беатрис отправляются в соседнее селение, чтобы найти сына, от которого давно не было вестей. Вот только его накрыл загадочный туман, из-за которого жители селения почти мгновенно забывают прошлое.