«У нее целая армия супергероев» — трейлер второго сезона «Пацанов»

В интернете раньше времени появился трейлер второго сезона «Пацанов», в котором герои встречают новых «суперов» и сражаются с Штормфронт.
Прежде сериал продлили на третий сезон. Однако авторы пока не могут определиться с началом съемок из-за пандемии.
Продолжение «Пацанов» выйдет через месяц — 4 сентября. Обещают, что второй сезон будет драматичнее и глубже.
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Она выйдет вместе с одной из серий второго сезона.
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