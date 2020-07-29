    3
    Новости

    «У нее целая армия супергероев» — трейлер второго сезона «Пацанов»

    29 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    29.07.2020
    1083
    0 минут на чтение
    «У нее целая армия супергероев» — трейлер второго сезона «Пацанов»

    В интернете раньше времени появился трейлер второго сезона «Пацанов», в котором герои встречают новых «суперов» и сражаются с Штормфронт.

    Прежде сериал продлили на третий сезон. Однако авторы пока не могут определиться с началом съемок из-за пандемии.

    Продолжение «Пацанов» выйдет через месяц — 4 сентября. Обещают, что второй сезон будет драматичнее и глубже.

    Читайте также

    Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

    Создатели сериала «Пацаны» смонтировали короткометражку про Бутчера

     Кот-император |  08.07.2020 |  18 035

    Она выйдет вместе с одной из серий второго сезона.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Президент Сноу
    0
    1502
    Кто сыграет Сноу в приквеле «Голодных игр»? 7 наших кандидатов

    От гения, взорвавшего целую планету, до Пола Атрейдеса и зловещего Пеннивайза.

    «Проклятая» (Cursed) Netflix 2020 7
    0
    11131
    Нашла Нимуэ меч, а он ей как раз! Обзор «Проклятой» от Фрэнка Миллера и Netflix

    Нелепая попытка скрестить современное взрослое телефэнтези с наивной подростковой фантастикой.

    Palm Springs
    0
    69628
    «Палм-Спрингс»: самая романтичная и смешная петля времени

    Дебют Макса Барбакова покорил сердца критиков и зрителей — благодаря химии актёров и свежему прочтению привычного сюжета.

    Водному миру» – 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика 12
    0
    83517
    «Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика

    Производство было сущим адом, расходы побили все рекорды, а режиссёр сбежал со съёмок. Но «великий провал» до сих пор неплохо смотрится… и приносит немалые деньги.

    GTA с другой планеты. Обзор ремейка Destroy All Humans! 1
    0
    123428
    GTA с другой планеты. Обзор ремейка Destroy All Humans!

    Прилежный ремейк, о котором никто не просил.

    Видео: несколько фактов о мире «Ведьмака» в честь выхода настольной ролевой игры
    0
    295243
    Видео: несколько фактов о мире «Ведьмака» в честь выхода настольной ролевой игры

    В комментариях к видео — конкурс!

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1
    0
    140064
    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов»

    Краевская — русист, специалист по русской культуре, и это заметно по её книге.

    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“»
    0
    153540
    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“». Красочная панорама невообразимых цивилизаций

    Достойное продолжение отличной космической оперы для подростков.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить