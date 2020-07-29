«У нее целая армия супергероев» — трейлер второго сезона «Пацанов»

В интернете раньше времени появился трейлер второго сезона «Пацанов», в котором герои встречают новых «суперов» и сражаются с Штормфронт.

Прежде сериал продлили на третий сезон. Однако авторы пока не могут определиться с началом съемок из-за пандемии.

Продолжение «Пацанов» выйдет через месяц — 4 сентября. Обещают, что второй сезон будет драматичнее и глубже.