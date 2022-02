В комментариях к тизеру сериала «Властелин колец» устроили флэшмоб. С неверной цитатой Толкина

После выхода первого тизера сериала «Властелин колец: Кольца власти» в комментариях поклонники саги начали спонтанный флэшмоб, оставляя однотипные комментарии с якобы цитатой Толкина.

Цитату приводят преимущественно на русском языке, иногда на польском и английском.

Evil cannot create anything new, they can only corrupt and ruin good forces have invented or made. Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы.

На самом деле, цитата звучит иначе, пусть произнесена Фродо в «Возвращении короля» в схожем ключе.

No, they eat and drink, Sam. The Shadow that bred them can only mock, it cannot make: not real new things of its own. I don’t think it gave life to the orcs, it only ruined them and twisted them; and if they are to live at all, they have to live like other living creatures. Foul waters and foul meats they’ll take, if they can get no better, but not poison. They’ve fed me, and so I’m better off than you. There must be food and water somewhere in this place. Нет, они едят и пьют, Сэм. Тень, вырастившая их, может лишь создавать пародии, а не реальные новые вещи. Если орки хотят жить, они должны пить подобно другим животным. Если нет ничего другого, они пьют гнилую воду и едят протухшее мясо, но не яд. Они кормили меня. Где-то здесь должны быть еда и вода. (в переводе Александра Грузберга)

В комментариях читатели предположили, что речь про цитату из «Сильмариллиона». Она тоже звучит совершенно иначе:

For the Orcs had life and multiplied after the manner of the Children of Ilúvatar; and naught that had life of its own, nor the semblance of life, could ever Melkor make since his rebellion in the Ainulindalë before the Beginning: so say the wise. And deep in their dark hearts the Orcs loathed the Master whom they served in fear, the maker only of their misery. This it may be was the vilest deed of Melkor, and the most hateful to Ilúvatar. Ибо орки наделены жизнью и размножаются так же, как Дети Илуватара; а Мелькор после своего бунта в Айнулиндалэ до Начала Дней не мог создать ничего, что жило бы своей жизнью или хотя бы обладало подобием жизни; так рекут мудрые. И в глубине своих злобных сердец орки ненавидели Хозяина, что вверг их в столь жалкое состояние, хотя и служили ему из страха. Может быть, это и есть самое гнусное из всех преступлений Мелькора, и более всего ненавистно оно Илуватару. (перевод С.Б. Лихачёвой)

