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    Новости

    Первые 2 эпизода «Властелина колец: Кольца власти» будут 3-часовым прологом

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    383
    0 минут на чтение
    Первые 2 эпизода «Властелина колец: Кольца власти» будут 3-часовым прологом

    Испанский твиттер-аккаунт Tolkienverse собрал свежие подробности о сериале «Властелин колец» с подзаголовком «Кольца власти» от Amazon.

    А мы тезисно пересказываем основные моменты:

    • Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов. Причем первые две серии будут трехчасовым прологом, который повествует о Первой эпохе Средиземья;
    • Пока для сериала запланировано около 50 часов контента. А бюджет пяти сезонов составит примерно миллиард долларов;
    • Шоураннеры — большие фанаты Толкина. Они знают, что фанаты любят оригинальные фильмы, и потому стараются соответствовать им;
    • Amazon хочет, чтобы «Властелин колец» был ее «Игрой престолов». И да, компания знает обо всех рисках, с которыми она столкнется;
    • В сериале не будет секса или сцен с чрезмерным насилием. В нем покажут любовь между эльфами и людьми. Также в шоу появятся мультикультурные хоббиты.

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