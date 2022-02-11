Первые 2 эпизода «Властелина колец: Кольца власти» будут 3-часовым прологом

Испанский твиттер-аккаунт Tolkienverse собрал свежие подробности о сериале «Властелин колец» с подзаголовком «Кольца власти» от Amazon.
А мы тезисно пересказываем основные моменты:
- Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов. Причем первые две серии будут трехчасовым прологом, который повествует о Первой эпохе Средиземья;
- Пока для сериала запланировано около 50 часов контента. А бюджет пяти сезонов составит примерно миллиард долларов;
- Шоураннеры — большие фанаты Толкина. Они знают, что фанаты любят оригинальные фильмы, и потому стараются соответствовать им;
- Amazon хочет, чтобы «Властелин колец» был ее «Игрой престолов». И да, компания знает обо всех рисках, с которыми она столкнется;
- В сериале не будет секса или сцен с чрезмерным насилием. В нем покажут любовь между эльфами и людьми. Также в шоу появятся мультикультурные хоббиты.
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