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    Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

    20 февраля 2023
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    20.02.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

    С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

    Из него вы узнаете:

    • как президент Disney чуть не уволил Кевина Файги,
    • релиз каких интересных игр на этой неделе вы почти наверняка пропустили,
    • как создатели Atomic Heart затроллили Hogwarts Legacy,
    • что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально,
    • и многое другое!

    Текст читает Никита Волкович.

    Ссылки на ключевые статьи:

    1. Роман Файницкий, Александр Стрепетилов и Денис Старостин записали огромный подкаст с сериальным итогами 2022 года. Обсудили, кажется, всё, что можно — от крупных релизов до инди-новинок. Обязательно записывайте интересные тайтлы и слушайте подкаст до конца — вас ждёт сцена после титров!
    2. Денис Варков в большом обзорном материале рассказывает, на каких комиксах будет основываться перезапущенная киновселенная DC. Здесь есть как старые серии, никогда не выходившие на русском языке, так и относительно новые саги.
    3. Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор необычной настольной игры «Голоса в голове». В ней игроки берут на себя роли различных аспектов личности подсудимого и прокурора судебного процесса, пытаясь направить заседание суда в нужную им сторону.
    4. Юлия Харина опубликовала большой дайджест настолок, выходящих в феврале 2023 года. Найдётся всё: от стратегий и масштабных варгеймов до шуточных игр для весёлой компании.
    5. А ещё наконец-то вышел февральский номер «Мира фантастики». Внутри очень много интересного: от истории создания «Дня Сурка» до большого лонгрида об альтернативном СССР во всех возможных медиа!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

     

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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