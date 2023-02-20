Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

Из него вы узнаете:

как президент Disney чуть не уволил Кевина Файги,

релиз каких интересных игр на этой неделе вы почти наверняка пропустили,

как создатели Atomic Heart затроллили Hogwarts Legacy,

что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально,

и многое другое!

Текст читает Никита Волкович.

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