Новостной спецвыпуск от 20 февраля в Фантастическом подкасте

С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!
Из него вы узнаете:
- как президент Disney чуть не уволил Кевина Файги,
- релиз каких интересных игр на этой неделе вы почти наверняка пропустили,
- как создатели Atomic Heart затроллили Hogwarts Legacy,
- что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально,
- и многое другое!
Текст читает Никита Волкович.
Ссылки на ключевые статьи:
- Роман Файницкий, Александр Стрепетилов и Денис Старостин записали огромный подкаст с сериальным итогами 2022 года. Обсудили, кажется, всё, что можно — от крупных релизов до инди-новинок. Обязательно записывайте интересные тайтлы и слушайте подкаст до конца — вас ждёт сцена после титров!
- Денис Варков в большом обзорном материале рассказывает, на каких комиксах будет основываться перезапущенная киновселенная DC. Здесь есть как старые серии, никогда не выходившие на русском языке, так и относительно новые саги.
- Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор необычной настольной игры «Голоса в голове». В ней игроки берут на себя роли различных аспектов личности подсудимого и прокурора судебного процесса, пытаясь направить заседание суда в нужную им сторону.
- Юлия Харина опубликовала большой дайджест настолок, выходящих в феврале 2023 года. Найдётся всё: от стратегий и масштабных варгеймов до шуточных игр для весёлой компании.
- А ещё наконец-то вышел февральский номер «Мира фантастики». Внутри очень много интересного: от истории создания «Дня Сурка» до большого лонгрида об альтернативном СССР во всех возможных медиа!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте
Кот-император | 13.02.2023
Как на связь вышел Джордж Мартин, почему западная пресса обиделась на Star Wars: Jedi Survivor и о чём фанаты Зака Снайдера умоляли Джеймса Ганна.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»
Киберпанк-книги: 10 главных романов
Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Рисунки Джоан Роулинг по Гарри Поттеру. Как автор представляла своих героев
Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен
-
Наши комиксы
Комикс: «Новости спорта»Спортивным журналистам тяжело в 2020 году. Но куда тяжелее будет их коллегам из будущего.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.