Видео: обзор настольной игры «Голоса в голове»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор необычной настольной игры «Голоса в голове». В ней игроки берут на себя роли различных аспектов личности подсудимого и прокурора судебного процесса, пытаясь направить заседание суда в нужную им сторону.

Кажется, грабить банк было не самой лучшей идеей. Да и мысль съесть тот острый буррито на завтрак тоже была так себе. «Ладно, Гай, не всё сразу. Давай будем решать проблемы по мере их поступления. Да, ты облажался, но теперь уже ничего не попишешь. Возможно, у тебя ещё есть шанс отсюда выбраться».