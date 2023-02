Будущее киновселенной DC: по каким комиксам снимут фильмы?

В конце января режиссёр Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц 2») провёл презентацию будущих проектов обновлённой киновселенной DC. Вместе с продюсером Питером Сафраном они построили план на ближайшие восемь-десять лет. По их задумке, действие ряда новых проектов (и некоторых уже вышедших) будет происходить в одном мире. Подробнее об анонсах можете прочитать в нашем материале. А в этой статье пойдёт речь о комиксах, которые послужили источниками вдохновения для будущих фильмов. Ганн сам перечислил их в своём твиттере, а некоторые арты использовал в анонсах киновселенной.

…Это комиксы, вдохновившие #DCStudios и новый #DCU на раннем этапе. Мы не обязательно адаптируем все эти истории, но чувства, которые они вызывали, их визуальный стиль и тональность — ориентиры для нашей команды. Зацените их! — здесь и далее цитаты Джеймса Ганна из материала The Hollywood Reporter.

All-Star Superman



Когда вышел: 2006–2008

Выпусков: 12

На русском: выходил

Знаменитый комикс Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли рассказывает о последнем годе жизни Супермена. По сюжету Лекс Лютор облучает героя слишком большой дозой солнечной радиации, из-за чего клетки Супермена начинают распадаться. Тот решает потратить оставшееся время, чтобы закончить все свои дела на Земле, в том числе разобраться в отношениях с Лоис Лейн и поставить на место Лекса. Ключевая идея комикса — показать, что Супермен значит для Земли и что планета значит для него, чем он готов пожертвовать ради людей, зная, что у него осталось немного времени. Люди его боятся и боготворят, но важнее всего то, что даже на пороге смерти он продолжает нести им надежду.

На фоне разговоров об уходе Генри Кавилла с роли Супермена Ганн неоднократно заявлял, что в обновлённой киновселенной, в картине «Супермен: Наследие», представят молодого Человека из стали, но не с первых его дней, а уже некоторое время геройствующего. Так что маловероятно, что новичок сразу же окажется при смерти. Возможно, фильм будет лишь идейно опираться на те философские вопросы, которыми задавался Моррисон. Питер Сафран так охарактеризовал подход к персонажу:

«Это не история происхождения. В ней Супермен балансирует между своим криптонским наследием и воспитанием среди людей. Он — воплощение правды, справедливости и американского пути. Он — олицетворение доброты в мире, который убеждён, что доброта стала старомодной».

Supergirl: Woman of Tomorrow



Когда вышел: 2021–2022

Выпусков: 8

На русском: не выходил

Относительно свежий комикс Тома Кинга и Билкис Эвели представляет собой «дорожное приключение»: Супергёрл и инопланетная девушка Рут путешествуют по космосу и ищут тех, кто виновен в уничтожении целой планеты. Кара сочувствует своей новой знакомой, ведь когда-то она тоже потеряла свой дом, а на Земле девушка оказалась не нужна — планету уже защищает Супермен.

В этой истории много привычных для Кинга тем вроде психологической реабилитации после подвигов и депрессии из-за невозможности спасти всех. При этом Woman of Tomorrow заметно отдаёт духом классических историй о Зелёных Фонарях с неплохим юмором. Каждый новый выпуск приводит читателя в какой-то диковинный уголок вселенной, и его представляют глазами ещё не пресытившейся космосом Кары Зор-Эл.

Новую версию героини хотят противопоставить Супермену, она не будет похожа на ту, что мы помним по сериалу с Мелиссой Бенойст от The CW. Подход к героине Ганн описывает так:

Мы увидим разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и с младенчества воспитан любящими родителями, и Супергёрл, выросшей на осколке Криптона. Первые 14 лет своей жизни она наблюдала, как все вокруг умирали и как их ужасными способами убивали, а затем попала на Землю. Кара гораздо более жёсткая, и это не та Супергёрл, к которой мы привыкли.

Очевидным заимствованием из комикса Кинга будет линия, где Супергёрл осознаёт, что Кал-Эл в её помощи не нуждается, а значит, девушка станет искать своё место в новом для неё мире.

Batman Гранта Моррисона



Когда вышел: 2006–2011

Выпусков: 24 (основное — сюжеты Batman and Son и Batman & Robin)

На русском: не выходил

Именно Моррисон ввёл в комиксы DC Дэмиена Уэйна — сына Талии аль Гул и Брюса Уэйна, о котором отец не знал больше восьми лет. Дэмиен был воспитан Лигой убийц и, попав к Бэтмену, не сразу смог найти с ним общий язык из-за своенравного характера. Но Брюс не оставлял попыток наладить общение, потому что видел в сыне не просто очередного Робина, а достойного наследника, который когда-нибудь смог бы продолжить его дело.

Моррисон многое изменил в окружении Бэтмена — «убил» готэмского защитника, внёс разлад в Бэт-семью, а затем расширил влияние супергероя за пределы Готэма. Но основа всё же — отношения с сыном, ведь Дэмиен стал важнейшей частью жизни Брюса и остаётся ею до сих пор.

Джеймс Ганн планирует ввести нового актёра, который сыграет Тёмного рыцаря в фильме The Brave and the Bold. Причём Ганн хотел бы, чтобы Бен Аффлек поработал над этим фильмом, но уже в качестве режиссёра.

Мы добавляем в DCU Бэтмена, а также нашего любимого Робина, Дэмиена Уэйна, сорванца с несносным характером. Это будет очень странная история отца и сына.

The Authority



Когда вышел: 1999–2002

Выпусков: 29 (первый том)

На русском: не выходил

Authority Уоррена Эллиса, Марка Миллара, Брайана Хитча и Фрэнка Куайтли — это нестандартная команда металюдей, напоминающая Лигу Справедливости составом и путешествующая сквозь время и пространство на космическом корабле. Они выступают против угроз планетарного масштаба, но их методы борьбы со злом радикальны, и назвать их однозначно положительными героями трудно.

Это один из тех взрослых комиксов, которые изменили современное восприятие супергероики. В каком-то смысле именно Authority, начатые под импринтом Wildstorm, проложили дорогу «Пацанам» и им подобной сатире. Особенно внимание читателя притягивают Аполло и Миднайтер — пародии на Супермена и Бэтмена, и их близкие отношения. При этом персонажи не просто пародии, они развивают мрачные стороны Человека из стали и Тёмного рыцаря.

Ганн объясняет выбор комикса так:

Одна из особенностей DCU в том, что это не просто история героев и злодеев. Не каждый фильм или телешоу будет о том, как хороший парень выступает против плохого, что с неба прилетают гигантские твари и герой непременно побеждает. Есть белые, чёрные и серые шляпы.

Иными словами, именно Authority поможет киновселенной DC задать зрителю вопрос, что же такое меньшее зло.

The Saga of the Swamp Thing



Когда вышел: 1983–1987

Выпусков: 56

На русском: выходил



Один из культовых героев комиксов DC — разумное растение, любой ценой защищающее природу, в том числе от человечества. Это первый комикс Алана Мура для DC Comics, которым он громко заявил о себе. Он устроил серьёзное философское исследование Болотной твари и её взаимоотношений с окружающим миром. Успех этого комикса привёл к появлению импринта Vertigo, в котором выходили взрослые истории вроде «Трансметрополитена» или «Проповедника».

Болотная тварь уже дважды добирался до экранов — в фильме 1982-го и в сериале 2019-го. Обе экранизации черпали вдохновение из Алана Мура, и новое киновоплощение не станет исключением. Ганна привлекли хоррор-составляющие истории Болотной твари, в том числе боди-хоррор, которым полны истории о разумном растении. В комиксе Алана Мура, кстати, дебютировал Джон Константин, так что, возможно, ещё одно воплощение волшебника мы увидим именно в этом фильме.

The Creature Commandos

В основу первого мультсериала новой киновселенной DC легли комиксы о команде Creature Commandos. В разных вариациях она существует с 1980-х. Началась история причудливой команды с монстров на службе армии США во Вторую мировую. Солдат Эллиот Тейлор, воскрешённый по методике Франкенштейна, вампир Винсент Велкро, оборотень Уоррен Гриффит, медуза Мирра Роудс и другие «чудовища». Состав пополнялся, но почти всегда участниками становились бывшие военные, которые изменились и стали похожи на классических монстров.

На первом промоизображении состав обновлённый (слева направо): отец Рика Флэга из «Отряда самоубийц», учёная-амфибия Нина Мазурски, враг Бэтмена Доктор Фосфор, Франкенштейн и Невеста Франкенштейна (она будет лидером команды), G.I. Робот и Ласка (его сыграл Шон Ганн). Сценарий напишет сам Джеймс Ганн. Любопытно, что мультсериал из семи серий хотят выпустить до фильма о Супермене, то есть он станет первым проектом обновлённой киновселенной.

* * *

В построении киновселенной Ганн и Сафран хотят опираться на комиксы, но вести истории своим путём. Так, например, они планируют использовать более известных широкому зрителю героев, чтобы через проекты с их участием презентовать на теле- и киноэкранах менее известных.

Одна из наших стратегий заключается в том, чтобы взять наших бриллиантовых персонажей — Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину — и использовать их для поддержки других персонажей, которых люди не знают. — говорит Ганн

Сафран же добавляет, что каждый из этих новых героев может стать «бриллиантом завтрашнего дня». Если вспомнить опыт «Отряда самоубийц», после которого Миротворец в исполнении Джона Сины стал широко известным, подход выглядит вполне рабочим.