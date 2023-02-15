    1253
    Подкасты
    #лучшие сериалы

    Обсуждаем лучшие сериалы 2022-го в 67-м выпуске Фантастического подкаста

    15 февраля 2023
    Avatar photo
    15.02.2023
    37861
    0 минут на чтение
    #лучшие сериалы
    Обсуждаем лучшие сериалы 2022-го в 67-м выпуске Фантастического подкаста

    В 2022 году вышло множество фантастических сериалов… и в журнале нам удалось рассказать далеко не о всех! В очередном выпуске фантастического подкаста Роман Файницкий, Александр Стрепетилов и Денис Старостин восстанавливают справедливость.

    Два часа мы говорим не только о популярных премьерах, но и о незамеченных новинках, недообсужденных хитах, удачных вторых сезонах и прочих закатившихся жемчужинах. Лучшие, худшие, снова лучшие и вообще все остальные сериалы прошедшего года — в выпуске нашего подкаста №67!

    Вот лишь некоторые из упомянутых сериалов: «Пространство», «Пришельцы из прошлого», «Жизнь матрёшки», «Отмена», «Пантеон», «Рик и Морти», «Ради всего человечества», «Дьявол-полукровка». Ну и, конечно, всё популярное, что вошло в итоги года: от «Миротворца» и «Уэнсдей» до «Андора» и «Разделения».

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Фантастический подкаст

    Слушать на подкаст-сервисах

    Читайте также

    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  02.02.2023

    Внутри — большой список обсуждаемых книг.

    Трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

    Обсуждаем феномен «Человека-бензопилы» в 66-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  08.02.2023

    Почему именно история про паренька, отращивающего бензопилы из конечностей и желающего потрогать женскую грудь, привлекла всеобщее внимание?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Статьи

    Будущее киновселенной DC: по каким комиксам снимут фильмы? 5
    0
    43777
    Будущее киновселенной DC: по каким комиксам снимут фильмы?

    В построении киновселенной Ганн и Сафран хотят опираться на комиксы, но вести истории своим путём.

    Видео: обзор настольной игры «Голоса в голове»
    0
    173799
    Видео: обзор настольной игры «Голоса в голове»

    «Пссст, парень, не хочешь ли немного признаться? В конце концов, ты же всё-таки ограбил банк…»

    Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
    0
    98143
    Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях

    Мрачных, курьёзных, лихих — главное, незабываемых.

    Во что поиграть? Настольные игры февраля 2023 5
    0
    178803
    Во что поиграть? Настольные игры февраля 2023

    Ролевое приключение, экономические стратегии, варгеймы и игры для шумных компаний — в феврале будет это всё и даже больше!

    Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    346924
    Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте

    Как на связь вышел Джордж Мартин, почему западная пресса обиделась на Star Wars: Jedi Survivor и о чём фанаты Зака Снайдера умоляли Джеймса Ганна.

    «Ничего не понимаю»: читаем комикс «Следствие ведут колобки»
    0
    265178
    «Ничего не понимаю»: читаем комикс «Приключения Колобков» про братьев Пилотов

    Двадцать страниц приключений Колобков в поисках слона на воздушном шаре.

    Настольная игра «Максимум Апокалипсис»: какой конец света выберете вы? 12
    0
    308791
    Настольная игра «Максимум Апокалипсис»: какой конец света выберете вы?

    В базовой коробке необычного вытянутого формата нас ждут шесть персонажей и четыре варианта конца света: зомби, восстание машин, нападение пришельцев или ядерная зима с мутантами в довесок. Благодаря дополнениям, изданным […]

    Дэвин Мэдсон: звезда самиздата и создательница мрачного фэнтези «Возрожденная империя»
    0
    313672
    Девин Мэдсон: звезда самиздата и создательница мрачного фэнтези «Возрожденная империя»

    Как молодая австралийская писательница, о которой пока нет даже статьи в Википедии, от самиздата пришла к сделке с крупным издательством сразу на семь книг.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить