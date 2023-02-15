Обсуждаем лучшие сериалы 2022-го в 67-м выпуске Фантастического подкаста

В 2022 году вышло множество фантастических сериалов… и в журнале нам удалось рассказать далеко не о всех! В очередном выпуске фантастического подкаста Роман Файницкий, Александр Стрепетилов и Денис Старостин восстанавливают справедливость.

Два часа мы говорим не только о популярных премьерах, но и о незамеченных новинках, недообсужденных хитах, удачных вторых сезонах и прочих закатившихся жемчужинах. Лучшие, худшие, снова лучшие и вообще все остальные сериалы прошедшего года — в выпуске нашего подкаста №67!

Вот лишь некоторые из упомянутых сериалов: «Пространство», «Пришельцы из прошлого», «Жизнь матрёшки», «Отмена», «Пантеон», «Рик и Морти», «Ради всего человечества», «Дьявол-полукровка». Ну и, конечно, всё популярное, что вошло в итоги года: от «Миротворца» и «Уэнсдей» до «Андора» и «Разделения».

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.