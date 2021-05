Фантастическое аниме весны 2021: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Мы попросили нашего редактора Бориса Невского, давнего поклонника аниме, составить обзор фантастических новинок весенних месяцев 2021 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам пригодится.

Речь пойдет только о новых фантастических аниме-сериалах, которые не служат прямыми продолжениями или не входят в объемные франшизы. Отзыв написан после просмотра трёх-четырех эпизодов каждого сериала.

Стоит посмотреть

Виви: Песнь флюоритового ока (Vivy: Fluorite Eye’s Song)

Первоисточник: оригинальный сценарий Умэхары Эйдзи и Нагацуки Таппэя

Сюжет: в середине XXI века появились ИИ-андроиды, запрограммированные выполнять небольшой набор функций. Однажды к искусственной певице Виви, созданной, чтобы «дарить счастье людям», обращается ИИ Мацумото, который утверждает, что прибыл из будущего, где андроиды уничтожили человечество. И именно Виви предстоит спасти людей…

Впечатления: при просмотре на ум приходят «Призрак в доспехах», «Терминатор» и «Мир Дикого Запада». Тем не менее «Виви» выглядит достаточно оригинально. Хотя бы тем, что действие разворачивается на протяжении многих десятилетий, когда героиня под разными личинами пытается изменить историю. В ходе миссий Виви понемногу обретает человечность, её спутник сыплет циничными шуточками, а мы получаем возможность поразмышлять над банальными, но актуальными вопросами.

Вердикт: конечно, до «Призрака в доспехах» — шедевра о взаимоотношениях людей и машинного разума — вторичная «Виви» не дотягивает. Однако смотрится здорово, благодаря реалистичной графике, разнообразию приключений, неоднозначным героям и неочевидному пока что финалу.

Для тебя, Бессмертный (Fumetsu no Anata e)

Первоисточник: манга Оймы Ёситоки

Сюжет: предназначенное для сбора информации бессмертное существо в виде шара прибыло на планету. Шар может принять облик любого объекта, который заставил его испытать эмоции. Сначала он был камнем, потом волком, затем юношей. И век за веком бродит по миру, познавая его.

Впечатления: новаторским сериал не назовёшь — перед нами традиционная дорожная история в духе «Путешествия Кино». Хотя герой сильно отличается — ведь он не человек, а инопланетное Нечто, ничего не знающее о людях и их чувствах. Сериал нацелен именно на сильные эмоции, которые, через восприятие Нечто, испытывает зритель.

Вердикт: философское и медитативное аниме в форме приключенческого квеста без какое-либо четкой цели. А еще сериал красиво нарисован и заставляет задуматься о важных вещах.

Токийские мстители (Tokyo Revengers)

Первоисточник: манга Вакуя Кэна

Сюжет: 26-летний неудачник Такэмити Ханагаки невероятным образом переносится в самого себя времён учебы в средней школе, на 12 лет назад. Именно тогда произошла череда событий, из-за которых его жизнь пошла под откос. Такэмити пытается исправить былые ошибки, чтобы изменить будущее, своё и близких ему людей.

Впечатления: конечно, сразу вспоминаются «Город, в котором меня нет» и «Врата Штайна». Ведь герой не просто получает шанс прожить жизнь заново — его сознание постоянно перемещается туда-сюда. Изменения прошлого меняют будущее, потому невозможно предотвратить все неприятности, решив лишь пару локальных проблем. К тому же, четкого алгоритма перемещений у героя нет, многое случается спонтанно, потому ему приходится просчитывать разные варианты поведения.

Вердикт: герой здесь не спасает человечество — лишь любимую девушку и ещё нескольких людей. Причём для этого ему нужно прежде всего изменить себя — стать решительнее, смелее, ответственнее. И постепенное превращение жалкого лузера в сильную личность вызывает особый интерес.

Можно и посмотреть

Бойцы будут высланы! (Sentouin, Hakenshimasu!)

Первоисточник: ранобэ Акацуки Нацумэ

Сюжет: зловещее Тайное Общество Кисараги задумывается об экспансии в другие миры, для чего посылает на разведку с помощью экспериментального телепорта своего лучшего Бойца № 6. Этот сильный, умелый, хитрый на войне, но туповатый в обычной жизни громила совместно с невозмутимым гиноидом-лоли Алисой попадает в магический мир, где люди сражаются с демонами.

Впечатления: автор первоисточника сочинил знаменитую KonoSuba — фэнтезийную комедию с привкусом пародии. Неудивительно, что и «Бойцы» примерно в том же ключе. Большинство шуток, конечно, ниже пояса, не обходится и без издёвок над клише авантюрного фэнтези. Смотреть интересно в первую очередь из-за колоритных членов боевого отряда Шестого. Они тоже штампы, но обаятельные. Сюжет пунктирный, состоящий из цепочки скетчей, однако задачу развлечь зрителя они выполняют.

Вердикт: неплохая комедия с изрядной частью абсурдного юмора. Главное, не воспринимать сериал серьёзно — это просто зрелище для разгрузки мозгов.

Дом теней (Shadows House)

Первоисточник: манга Сомато

Сюжет: мир, похожий на викторианскую Англию. В огромном замке обитает аристократическая семья Шэдоу — состоящие из сажи безликие тени, которым прислуживают живые куклы. Юная служанка Эмилико, сумев подружиться со своей госпожой Кейт, шаг за шагом узнаёт о жизни поместья.

Впечатления: довольно необычный проект, чей сюжет разворачивается неспешно и не слишком понятно. В начальных сериях мы просто знакомимся с повседневной жизнью замка, показанной глазами Эмилико. Но, очевидно, что за бытом клана Шэдоу скрывается зловещая тайна…

Вердикт: оригинальная манга хороша — вопрос, насколько удачной окажется экранизация. Первые эпизоды, правда, несколько мутные, но потенциал сериала велик.

Нулевой Эдем (Edens Zero)

Первоисточник: манга Масимы Хиро

Сюжет: паренек Сики вырос на планете Гранбелл в заброшенном тематическом парке развлечений, который населяют роботы. Однажды там появляется милая блондинка Ребекка и её компаньон, кот Хэппи. И Сики вместе с ними отправляется в безграничный космос, навстречу невероятным приключениям.

Впечатления: Масима Хиро известен мангой «Фейри Тейл», ставшей основой сверхпопулярной фэнтезийной аниме-франшизы. Его новая работа — фактически ремейк «Фейри Тейл» в жанре космической оперы. Очень похожие персонажи (говорящий кот Хэппи вообще один в один, даже по имени), несколько абсурдный юмор, красочная рисовка, общая наивность сюжета и атмосфера задорного приключения с драматичными вставками. Смотрится мило — если не обращать внимание на вторичность.

Вердикт: авантюрная космоопера в старомодном стиле. Правда, целевая аудитория примерно 12+, что делает сериал не столь притягательным для более взрослого зрителя.

Случайное такси (Odd Taxi)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кономото Кадзуи

Сюжет: Токио наших дней. Сорокалетний таксист Одокава, одинокий и флегматичный, ведет обычную жизнь. Однако из-за цепочки случайностей он оказывается замешан в многослойную криминальную историю.

Впечатления: очередное фурри-аниме, где место людей занимают человекообразные животные: так, Одокава морж, его подруга Сирокава — альпака, а лучшие друзья Горики и Какихана — обезьяны. В остальном сериал сделан по типу фильмов Гая Ричи вроде «Большого куша»: несколько персонажей, слабо или вовсе не связанных, становятся участниками общего сюжета с криминальным оттенком.

Вердикт: философская драма о жизни, комедия нравов и положений, урбанистический детектив — всего понемножку. Несмотря на неторопливость и обилие вроде бы посторонних разговоров, затягивает.

Смута: Принцесса снега и крови (Jouran: The Princess of Snow and Blood)

Первоисточник: оригинальный сценарий Незу Рики и Окады Кунихико

Сюжет: альтернативный 1931 год, в Японии правит клан Токугава, во главе с престарелым сёгуном Ёсинобу. Сёгунату противостоит тайная организация Кутинава под началом жестокого гения Дзяномэ, который проводит запретные опыты по созданию оборотней. Однако у Токугава есть отряд «Нуэ», беспощадно уничтожающий врагов сёгуна. В него входит врождённый оборотень Юкимура Сава, у которой свои счёты с Дзяномэ, убившим её семью…

Впечатления: очень неоднозначные герои (точнее, антигерои). Проработанный альтернативный мир, одновременно похожий и непохожий на наш. Параллели с реальной историей: так, «Нуэ» смахивают на Синсэнгуми, «эскадроны смерти» сёгуната периода позднего Бакумацу. Кровавый сюжет, замешенный на мести. В общем, аниме выше среднего уровня, которое однако, понравится не всем. Для юной аудитории оно слишком многослойное и «историческое». Хотя тем, кто постарше и всерьёз интересуется японской культурой, философией, эстетикой, вполне может подойти.

Вердикт: жестокая драма с красивой графикой, чисто японской атмосферностью, отсылками к реальной истории и запутанным детективным сюжетом. Правда, это довольно «нишевый» проект.

Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность (Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu yori mo Kusogee Dattara)

Первоисточник: ранобэ Цутихи Лайта

Сюжет: в недалеком будущем ВР-игры широко распространены, и школьник Хироси Юки их большой фанат. Однажды он начал играть в Ultimate Quest, который слишком похож на настоящую жизнь и потому не популярен. Ведь геймеры хотят развлечься, а не страдать от почти настоящих боли, голода, усталости и страха. Юки тоже собирался плюнуть на этот кошмар наяву, но затем обнаружил, что фэнтезийная имитация реальной жизни ему… нравится?

Впечатления: сюжет напоминает лайт-версию SAO, где герой — слабак, который хочет бездумного развлечения, но оказывается в почти настоящем мире, где игровая логика не работает. В начальных эпизодах ему прилетает со всех сторон, и никакого удовольствия не предвидится. Вероятно, дальнейший психологический рост Юки внутри игры может сказаться на обыденной жизни парня и он перестанет быть неудачником.

Вердикт: фантастический элемент здесь невелик — только наличие игры с полным погружением в виртуальную реальность. Зато есть довольно едкая пародия на геймерские штампы, нестандартное поведение персонажей и надежда на достоверную трансформацию личности героя.

Смотреть можно, но зачем?

Восемьдесят шесть (86: Eighty Six)

Первоисточник: ранобэ Асато Асато

Сюжет: республика Сан-Магнолия сражается против Империи Гиадиан, которая использует оснащённые ИИ дроны «Легион». Точнее, Альба — беловолосые жители 85 районов Сан-Магнолии в войне личного участия не принимают, ведь их защищают аналогичные имперским дроны «Джаггернаут», которыми управляют механические Процессоры. Но правительство скрывает, что Процессоры — живые люди, обитатели запретного 86-го района, лишённые гражданских прав и используемые как пушечное мясо. Альбийская аристократка, майор Владилена Милизэ становится координатором элитного отряда 86-х «Острие копья», которым командует Син Ноудзэн про кличке Гробовщик. И постепенно между ними зарождается дружба…

Впечатления: ранобэ-первоисточник получило кучу призов, потому неудивительно, что его экранизировали. Хотя начальные серии спорные. Графика красивая, 3D достойное, экшен зрелищный… Однако герои не цепляют, что для истории с трагическим бэкграундом довольно странно. Дело в том, что на фоне событий «под реализм» типично анимешные шестнадцатилетки, словно забредшие из совершенно игрушечной мехи, смотрятся неубедительно. К тому же, есть логические нестыковки: опять же, с учетом того, что аниме сделано «на серьёзных щах», некоторые моменты выглядят детским лепетом.

Вердикт: возможно, ранобэ действительно отличное, но вот аниме пока что не производит сильного впечатления. Тем более, есть с чем сравнивать: достойного военного аниме в прошлом снималось немало.

Годзилла: Точка сингулярности (Godzilla: Singular Point)

Первоисточник: оригинальный сценарий Эндзё То

Сюжет: Япония подвергается нашествию кайдзю разных видов, и правительство с этим не справляется. Однако есть лихие энтузиасты — гениальный изобретатель Арикава Юн, аспирантка Камино Мэй и несколько их друзей. Похоже, именно им с помощью сконструированного Арикавой боевого робота Реактивного Ягуара предстоит отразить угрозу.

Впечатления: заказчик проекта Netflix денег не пожалел: за графику отвечали студии BONES и Orange, объединившие традиционную и компьютерную анимацию, — визуал получился отлично. А вот сценарий, который сочинил известный японский фантаст, похуже. Есть попытки сделать историю реалистичной и даже подвести под существование кайдзю научную базу. Однако с реализмом совершенно не сочетаются типичные анимешные герои — несколько юнцов (спасибо, хоть не школьников), нелепый дедуля и робот, похожий на шаржированного «Гандама». Добавим избыток диалогов ни о чём и вялую реакцию обывателей на появившихся из ниоткуда огромных монстров (типа «о, Родан, надо сфоткать»).

Вердикт: странная эклектика — как будто авторы пытаются угодить и фанатам классической «Годзиллы», и поклонникам более серьёзной фантастики, и любителям мехи.

Диназенон (SSSS.Dynazenon)

Первоисточник: оригинальный сценарий Хасэгавы Кэйити

Сюжет: школьник Асанака Ёмоги, его проблемная одноклассница Минами Юмэ и безработный увалень Яманака Коёми случайно стали экипажем огромного робота Диназенона, который пилотирует чудаковатый парень Гаума. Теперь им предстоит сражаться с кайдзю…

Впечатления: в 2018 году вышло аниме «Гридмен» про проблемных ребят, которые в огромной мехе защищали мир от гигантских монстров. Формально входящий в ту же франшизу «Диназенон» — фактически ремейк, ведь события сериалов не связаны и герои другие. Новое аниме очень «японское»: возня совершенно игрушечных мех с недо-годзиллами рассчитана на тех, кто вырос на сериалах в жанре токусацу. Выглядит пока странно. Примерно две трети каждой серии мы погружаемся в реалистичную жизнь современных японцев, а затем следуют совершенно детские бои с громогласно озвученными ударами и вырвиглазным 3D.

Вердикт: наверное, японцам сериал может показаться гибридом ностальгического привета из детства и серьёзного взгляда на окружающий их мир. Но, если смотреть со стороны, перед нами «Ева» для дошколят.

Дракон в поисках дома (Dragon, Ie o Kau)

Первоисточник: манга Тануки Као

Сюжет: в фэнтезийном мире драконы считаются самыми опасными существами. Однако в семье не без урода — такого, как красный дракон Летти. Он трусливый, нерешительный, наивный до глупости, да ещё летать не умеет. Даже семья от него отказалась, так что пришлось Летти искать себе новый дом. А помогает ему в этом эльф Деария — лучший в мире агент по недвижимости.

Впечатления: комедия, основанная на двух идеях. Первая — контраст между грозным обликом дракона и его заячьей душонкой. Вторая — квест по поиску дома, где доминирует пародия на современный мир. Комедийный эффект от драконьей трусости быстро проходит: хохма, повторяемая много раз, надоедает. А вот «домашний» квест поинтереснее, ведь Деария использует типичные приёмы риэлторов, чтобы впарить клиенту проблемную хату.

Вердикт: средняя комедия с посредственной графикой, где есть симпатичные моменты, связанные с пародией на современное общество.

Король шаманов (Shaman King)

Первоисточник: манга Такэя Хироюки

Сюжет: юный Асакура Йо — наследник древнего рода шаманов, которые служат посредниками между миром людей и духов. Шаманы могут впускать могучего духа в своё тело, чтобы сражаться с врагами. Раз в 500 лет проводится турнир на звание Короля шаманов, и Йо твёрдо намерен выиграть его. Однако у него немало опасных соперников, впрочем, и друзей в достатке.

Впечатления: новая экранизация знаменитой манги, по которой 20 лет назад выходил культовый сериал. И все настолько детское… Старый-добрый сёнен в классическом стиле: логика на уровне младшей школы, бесконечное превозмогание, громогласно озвученные приёмы («Единение!», «Китайский Танец Смерти!»), и, конечно же, пафос.

Вердикт: поклонникам сёнена в духе «Наруто», наверное, понравится. Фанатам старого сериала и оригинальной манги — возможно. А вот любителям мало-мальски серьёзного аниме ловить здесь, похоже, нечего.

Смотрите также «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии Предлагаем вместе вспомнить, что это за история, почему старый сериал закончился неправильно и что сейчас происходит с «Королём шаманов».

Красный Марс (Mars Red)

Первоисточник: спектакль и манга Фудзисавы Бунъо

Сюжет: альтернативная Япония 1923 года, где расплодились вампиры. Правительство создает специальный отряд «Код Зеро» под началом полковника Маэды для борьбы с ними. Причём несколько элитных бойцов отряда тоже вампиры.

Впечатления: удивительно, как потенциально интересная история может быть настолько унылой. Пожалуй, главная причина — тягучая манера повествования. Персонажи медленно ходят, говорят, реагируют. Из-за этого каждый эпизод кажется в два раза длиннее. Да ещё графика бюджетненькая.

Вердикт: «Красный Марс» в одну калитку проигрывает схожей по тематике «Смуте», и даже терпкая атмосфера заката эпохи Тайсё не спасает.

Сила святых вокруг нас (Seijo no Maryoku wa Bannou Desu)

Первоисточник: ранобэ Татибаны Юки

Сюжет: офисная служащая Таканаси Сэй магически перенесена в фэнтезийный мир, которому понадобилась святая для борьбы с демонической порчей. Правда, ритуал перенёс сразу двух девушек, и Сэй оказалась лишней. К счастью, она разбирается в травах, умеет готовить, к тому же у Сэй проявились способности к магии.

Впечатления: первая серия обещала красивый исекай. Увы, уже со второго эпизода убедительную победу одержала всепоглощающая скука. События развиваются неспешно, персонажи плоские, мир шаблонный. Ну, а героиня — типичная Мэри Сью: всё у неё получается идеально, потому толпа бисёненов не скупится на восхваления.

Вердикт: фэнтезийное сёдзё с упором на повседневность, но уж очень флегматичное и без особой изюминки. Хотя, как фон для монотонного занятия вроде вязания сгодится.

Этот чудесный мир (Subarashiki Kono Sekai the Animation)

Первоисточник: сценарий Гото Мидори на основе видеоигры The World Ends With You.

Сюжет: паренёк Сакураба Нэку очнулся в токийском районе Сибуя, забыв всё, кроме имени. Оказывается, что он находится в параллельном мире Андерграунд, где таинственные Хозяева проводят смертельную Игру Жнецов. Став её невольным участником, Нэку заключает партнёрство с девушкой Мисаки Сики: им предстоит выполнять разные задания, чтобы пережить семь дней внутри Андеграунда.

Впечатления: графика стилизована под видеоигру времён ранних приставок — привыкаешь быстро, так что скудный видеоряд вряд ли можно счесть недостатком. Но вот содержание нудное. Герои выполняют однообразные миссии, сражаясь с 3D-зверушками и одолевая внутренних демонов.

Вердикт: ожившая видеоигра с элементами самоанализа героев. Наверное, фанатам этой игрушки интересно. Остальным — вряд ли.

Я 300 лет убивала слизь и прокачалась на максимум (I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level)

Первоисточник: ранобэ Мориты Кисэцу

Сюжет: офисная служащая Аидзава Адзуса умерла от переутомления, однако богиня даёт ей шанс переродиться в фэнтезийном мире, да ещё в теле вечно юной, хоть и слабенькой ведьмы. Адзуса живёт в уютном домике, много спит, сладко ест и убивает низкоуровневую слизь, за которую гильдия авантюристов платит гроши. Но если ежедневно убивать по 25 слаймов, то денег вполне хватает. Так проходит 300 лет, и выясняется, что медленное, но неуклонное повышение уровня сделали Адзусу сильнейшей ведьмой в мире…

Впечатления: миленько, но скучненько. Неглупая, но инертная героиня постепенно обзаводится близкими в виде кавайных девчушек. И вместе с ними занимается всякой повседневщиной — пока что это всё.

Вердикт: шаблонное аниме про милашек, которые живут обычной (или необычной) жизнью, попутно потребляя неумеренное количество калорий в виде тортиков и булочек.

Лучше не смотреть

Семь рыцарей революции: Наследники героев (Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousha)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кодати Укё на основе мобильной игры

Сюжет: в мире, где магия соседствует с паровыми технологиями, отряд студентов Академии — их называют Преемниками, потому что они пробудили силу древних героев — сражается с монстрами Разрушителями. Новый студент, паренёк Нэмо, спасённый лидером Преемников Фарией, тоже пробуждает в себе силу…

Впечатления: нелепые монстры, Избранные, школьные будни, немудрёные шутки, клишированный экшен и море пафоса — штампы по полной программе. Бросается в глаза разве что странный контраст кровавой расчленёнки и некоторых кавайных персонажей, напоминающих пластиковых пупсов.

Вердикт: совершенно шаблонное и проходное фэнтези, которое, по сути, лишь реклама мобильной игры.

Синий луч отражения (Blue Reflection Ray)

Первоисточник: оригинальный сценарий Акико Ваба на основе видеоигры Blue Reflection

Сюжет: нелюдимая старшеклассница Ханари Рука перевелась в новую школу, где познакомилась с милой Хирахарой Хиори. Девочки втянуты в необычные события, после которых стали Рефлекторами. Так называются обладатели особых способностей, которые сражаются с кристальными монстрами — отображением негативных человеческих эмоций.

Впечатления: очень заурядные и шаблонные герои. Паршивая графика — обычная анимация безжизненная, а 3D убогое. Ну, и сценарий на редкость унылый — скука одолевает уже к середине первого эпизода, а просмотр второго-третьего стоит приравнять к подвигу.

Вердикт: мог получиться серьёзный разговор о проблемах современных школьников, замаскированный под фэнтезийный боевик, если бы сценарий не напоминал сильнодействующее снотворное.

Стоит отметить, что предварительная оценка дана после трёх-четырех начальных эпизодов, потому, естественно, её нельзя назвать окончательной и бесповоротной. Ведь не раз уже бывало, что аниме, отлично начавшись, затем полностью сдувается. Или наоборот: первые эпизоды не впечатляют, но где-нибудь в середине происходит нечто такое, что полностью меняет восприятие всего сериала.