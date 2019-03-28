Будущее сериалов по комиксам Marvel

В этом году мы потеряли сразу шесть сериалов по комиксам Marvel. Но нет худа без добра: им уже грядёт замена.

Сервис Hulu заказал пачку анимационных сериалов про не самых популярных героев комиксов, в том числе Говарда-утку. Может показаться, что обмен неравноценный, но много ли зрителей слышали про Джессику Джонс или Железного кулака, когда анонсировали сериалы Netflix? Все новые мультики выйдут на сервисе через пару лет с взрослым рейтингом R. Кроме того, появляется всё больше подробностей о грядущем стриминговом сервисе Disney, где выйдет несколько мини-сериалов про героев киновселенной Marvel вроде Локи, Алой Ведьмы и Вижена. Уже сейчас проектов по комиксам издательства так много, что уследить за всеми невозможно, — а в будущем нас ждёт ещё больше сериалов. Недавние анонсы — отличный повод вспомнить, что происходило в шоу по комиксам Marvel и как их события связаны с фильмами про Мстителей и Людей Икс.

Будущее сериалов, которые ещё выходят

Агенты Щ.И.Т.

Когда и где вышли: на канале ABC в 2013 году

Киновселенная: Marvel

Сколько сезонов: вышло пять, шестой начнёт выходить с июля 2019-го, продлены на седьмой

О чём? О спецагентах из организации Щ.И.Т. Главные герои — рядовые сотрудники и специалисты под командованием ожившего Фила Коулсона (про его воскрешение Мстителям, кстати, так и не рассказали). Поначалу отряд занимался всякими мелкими поручениями: розыском людей со сверхъестественными способностями и захватом различных артефактов. В дальнейшем ситуация в сериале не раз менялась в связи с событиями в киновселенной. Сперва «Гидра» дискредитировала Щ.И.Т., затем организацию пытались восстановить другие люди, а главные герои стали изгоями. За пять сезонов команда успела столкнуться с Нелюдями, побывать в космосе, на другой планете и в виртуальном пространстве.

Что дальше? Сериал ушёл на годичный перерыв после пятого сезона — события шоу как раз подобрались к щелчку Таноса. И чтобы зрители сериала не увидели его последствий до того, как Мстители одолеют безумного титана, шоураннеры решили выпустить продолжение уже в июле 2019-го, спустя пару месяцев после премьеры «Мстителей: Финал».

Не успел начаться шестой сезон, как ABC дал зелёный свет седьмому, который выйдет ориентировочно в начале 2020-го. В обоих сезонах будет по 13 эпизодов, а не по 20 с лишним, как раньше. Кларк Грегг, исполняющий роль Фила Коулсона, объявил, что в шестом сезоне он играет другого персонажа — несмотря на то, что Коулсон эффектно поворачивается в камеру в тизере. Скруллы? Захват тела? Что угодно! Более того, актёр рассказал, что седьмой сезон впервые обойдётся без него — звучит так, словно шоу после этого могут закрыть.

Беглецы

Когда и где вышли: на канале Hulu в 2017 году

Киновселенная: Marvel

Сколько сезонов: вышло два, на третий продлили

О чём? О подростках со сверхъестественными способностями, которые борются с родителями-суперзлодеями. К сожалению, эта интересная концепция начинает играть лишь в конце первого сезона, а до этого шоу представляет собой семейную и школьную драму. Все суперсилы появляются на экране как бы между прочим, порой они даже мешают рассказать действительно увлекательную историю. Во втором сезоне сюжет всё же начал развиваться — дети прячутся в убежище и разрабатывают план действий против злодеев-родителей, а те, в свою очередь, ищут способ одолеть неизвестную сущность по имени Джона.

Что дальше? Авторы завершили основной конфликт в середине второго сезона, а в оставшихся эпизодах едва наметили завязку следующей главы. У создателей есть задел на будущее, но первые два сезона не смогли реализовать свой потенциал. Тем не менее в конце марта Hulu объявил, что продлил шоу на третий сезон.

Одарённые

Когда и где вышли: на канале FOX в 2017 году

Киновселенная: «Люди Икс»

Сколько сезонов: вышло два, на третий пока не продлевают

О чём? О вечном конфликте мутантов и людей. После некоего инцидента Люди Икс пропали и оставили за старших отряд мутантов, которые должны были следить за порядком. Но что-то пошло не так. Власти начали арестовывать сверхлюдей направо и налево, грядёт настоящий военный конфликт. В противостояние неожиданно вмешивается семья Стракеров — на первый взгляд, самых простых людей.

Второй сезон сосредоточился на борьбе сильно прореженного Подполья мутантов с так называемым Внутренним Кругом — радикальной террористической ячейкой мутантов, мечтающих о новом мировом порядке. К несчастью, продолжение потеряло главную фишку первого сезона — грамотное и изобретательное использование суперспособностей.

Что дальше? По словам шоураннера Мэтта Никса, он ещё и сам не знает, продлят ли сериал на третий сезон. Но он подчёркивает, что история приближается к финалу, в котором герои «попытаются построить будущее для нашего мира». Продюсер отмечает, что аудитория «Одарённых» хоть и очень сплочённая, но недостаточно большая для вещательных сетей — зато вполне подходящая для стримингов. Так что, если сериал закроют, команда попытает счастья с другими сервисами.

Смотрите также Сериал «Одарённые»: когда суперсилы используют с умом У шоу по миру «Людей Икс» хватает недостатков, но их можно простить за одно: в кои-то веки герои не тупые и логичные!

Плащ и Кинжал

Когда и где вышли: на канале Freeform в 2018 году

Киновселенная: Marvel

Сколько сезонов: вышел один, премьера второго намечена на 4 апреля

О чём? О двух школьниках, которые получили суперспособности из-за взрыва нефтяной платформы. Юноша-отличник Тайрон Джонсон (Плащ) умеет телепортироваться, а девочка-бродяжка из богатой семьи Тэнди Боуэн (Кинжал) способна метать световые ножи. Кроме того, Тэнди видит чужие мечты, а Тайрон — страхи. В ходе первого сезона герои научились применять свои способности и спасли целый город от катастрофы.

Что дальше? Во втором сезоне одна из центральных сюжетных линий будет посвящена борьбе с преступниками, которые торгуют людьми. На след преступников встанет и детектив Бриджит О’Райли, однако из-за её методов между героями случится раскол — по всей видимости, несколько эпизодов Плащ и Кинжал проведут порознь.

О сериале Сериал «Плащ и Кинжал»: работа Marvel над ошибками В отличие от «Беглецов», в этой истории о супергероях-подростках действительно интересные главные герои и всё построено на контрастах. А вот всё, что этих героев не касается, уже не так удачно.

Связь с киновселенными? Плотнее всего с событиями фильмов киновселенной Marvel связаны «Агенты Щ.И.Т.». Их главный герой — агент Фил Коулсон, погибший в «Мстителях» и появившийся в «Капитане Марвел». В первом сезоне зрители узнали, как его воскресили. Мелькнуло там и несколько других персонажей из фильмов вроде Леди Сиф и Ника Фьюри. А ключевой поворот с Гидрой в конце сезона вообще стал одним из главных поводов смотреть шоу дальше. Но в дальнейшем и без того односторонняя связь становилась всё более тонкой. Авторы сериала предпочли развивать собственные идеи вроде встречи с Нелюдями (не теми!) и Призрачным Гонщиком, путешествий в космос и на другие планеты. Та же история вышла с ответвлением Щ.И.Т.а, закрытым сериалом «Агент Картер», создатели которого увязли в собственных амбициях. Они обещали показать становление организации Щ.И.Т., а второй сезон планировали связать с «Доктором Стрэнджем», но в итоге шоу просто рассказало об опасных приключениях и шпионских играх мисс Картер и Джарвиса. Интересно обстоят дела в «Плаще и Кинжал» — на него ссылается другое шоу. Детектив Бриджит О’Райли, героиня сериала, перевелась в Новый Орлеан из Гарлема, и Мисти Найт во втором сезоне «Люка Кейджа» упоминала её. Правда, связи с киновселенной тут почти нет — как и в остальных сериалах, особенно от Netflix. Там хорошо если раз в сезон вспомнят, что в Нью-Йорке была битва с пришельцами. То же самое и у мутантов: связь между фильмами и телепроектами односторонняя, и авторы сериалов выкручиваются как могут. В «Одарённых» Люди Икс куда-то пропали на долгое время. А в «Легионе» авторы настолько отошли от киновселенной, что позвали на роль Профессора Икс нового актёра — Гарри Ллойда.

Будущие новые сериалы

Сериалы Marvel Studios для Disney+

Когда начнут показывать: в конце 2019 года

Киновселенная: Marvel

Сколько запланировано: три мини-сериала по шесть-восемь эпизодов, может быть, и больше

О чём? О героях киновселенной — да, именно тех, которых мы видим на больших экранах. Пока студия почти ничего официально не комментировала, но авторитетные СМИ вроде Variety и THR со ссылкой на свои источники рассказывали как минимум о трёх основных сериалах: про Вижена и Алую Ведьму, про молодость Локи и про Сокола и Зимнего Солдата.

Сейчас о проектах известно лишь то, что в каждом мини-сериале будет по шесть-восемь эпизодов, а по бюджетам сезоны будут сопоставимы с большими блокбастерами. Хоть какие-то подробности есть только о сериале про Локи — если верить источникам, нам расскажут, как знаменитый трикстер побывал в разных земных эпохах. Один из слухов также утверждает, что сам Том Хиддлстон в шоу не появится — актёр будет рассказчиком, вспоминающим о своей молодости, а юного Локи сыграет кто-то другой.

Чего ждём? Многие зрители воспринимают фильмы киновселенной именно как эпизоды высокобюджетного шоу. Теперь, по сути, Marvel окончательно узаконит такой подход. Это наконец-то позволит раскрыть некоторых персонажей, на которых в фильмах постоянно не хватает времени, — например, будет очень интересно увидеть историю Вижена и Алой Ведьмы. Надеемся, что связь с фильмами будет всё же двухсторонней, а не как с «Агентами Щ.И.Т.».

Взрослые мультсериалы от Hulu

Когда начнут показывать? Точно не известно, анонс был только в феврале

Киновселенная: Marvel

Сколько запланировано: четыре мультсериала и кроссовер

О чём? О не самых известных героях и злодеях комиксов Marvel.

В «Говарде-Утке» герой попадёт в мир, где его никогда не существовало. С помощью своей подруги Беверли он постарается вернуться домой, прежде чем злой доктор Бон сделает из него вкусное блюдо. Одним из сценаристов и продюсеров шоу будет Кевин Смит, создатель «Догмы» и «Джея и Молчаливого Боба».

«МОДОК» расскажет об эгоистичном суперзлодее с большой головой и маленьким телом, который «изо всех сил пытается сохранить контроль над своей злой организацией и требовательной семьёй».

«Хит-Манки» поведает историю японской снежной обезьянки, в которую вселился призрак американского убийцы. Обещают зрелищную, брутальную и комичную сагу о мести.

«Тигра и Ослепительная» — история о двух подругах-супергероинях, которые борются за признание среди влиятельных людей Лос-Анджелеса.

«Нарушители» — кроссовер, в котором все эти персонажи объединятся «в команду по спасению мира и отдельных частей Вселенной». (Нет, противники отечественных Блюстителей тут ни при чём).

Чего ждём? Ответа Netflix, который закрыл все сериалы про Защитников. По всей видимости, нас ждёт что-то вроде так и не запущенного анимационного шоу про Дэдпула, только с ещё более фантастическим уклоном. Вероятно, все четыре проекта будут выполнены примерно в одной манере рисунка и в одном жанре — чёрной комедии.

Мультсериал про альтернативные вселенные «Что, если?..»

Когда начнут показывать? Точно не известно, анонс был только в марте

Киновселенная: Marvel

Сколько запланировано: неизвестно

О чём? О параллельных вселенных, в которых знаменитые герои и злодеи комиксов то меняли сторону, то надевали маски других персонажей. Так, Доктор Дум в одной серии встал на сторону добра, а Питер Паркер взял на себя роль Карателя. Неизвестно, о каких героях пойдёт речь в сериале; может быть, Marvel Studios выпустят что-то вроде антологии.

Чего ждём? Занятного проекта, который перетасует все известные по фильмам образы. По данным СМИ, курировать мультсериал будет сам Кевин Файги, а к производству хотят привлечь актёров из киновселенной — скажем, Том Холланд мог бы подарить голос Пауку-Карателю. Ждём анонсов — возможно, студия приоткроет карты после четвёртой части «Мстителей» и продолжения «Человека-паука».

А где остальные мультсериалы Marvel?! О них мы расскажем в другой раз. С анимацией у Marvel вообще всё неплохо, хотя многие мультсериалы относятся к киновселенной лишь постольку-поскольку. Впрочем, это позволяет появляться на экранах и тому же МОДОКу, и Красному Халку, и многим другим героям и злодеям — например, в «Мстителях, общий сбор!». А в неканоничном мультсериале про Стражей Галактики так и вовсе можно увидеть кроссовер мечты — команду Питера Квилла, которая убегает от армии симбиотов.

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Супергерои — это очень модно. Вопреки скепсису некоторых зрителей, ребята в трико не только не исчезли с больших экранов, а ещё и перебрались в сериалы. Подборка получилась внушительной! Подозреваем, что сериальные проекты Marvel только набирают обороты и уже в ближайшие годы Disney просто завалит нас новыми шоу. Эх, где бы взять столько времени?