После некоего инцидента Люди Икс исчезли из мира, оставив за «старших» небольшую группу мутантов. Увы, их мирное сосуществование с людьми продолжалось недолго. Немногочисленные права мутантов постоянно нарушаются, власти арестовывают их направо и налево, а то и на опыты сдают. Мутанты создали подполье сопротивления, и все намекает на скорый военный конфликт. Семья Стракеров, простых, на первый взгляд, людей, внезапно оказывается в самой гуще событий…

The Gifted Жанр: супергероика

Шоураннеры: Мэтт Никс, Брайан Сингер, Лен Уайзман

В ролях: Эми Экер, Стивен Мойер, Джейми Чанг, Натали Элин Линд, Гаррет Диллахант

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Премьерный показ: октябрь 2017 — январь 2018, FOX

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« Сверхлюди » (2017)

киносерия «Люди Икс»

Одна из частых проблем в сериалах и фильмах о людях со сверхспособностями – герои забывают ими пользоваться. Этим грешат везде, от «Героев» до киновселенной Мarvel, и причины бывают разные — от бюджетных ограничений до сюжетной необходимости или невнимательности сценаристов. Сколько раз интересный сюжет или зрелищные драки были испорчены возгласами зрителей: «Да у тебя же суперскорость!», «Почему провидец этого не предсказал?», «Почему все стоят и ждут, пока злодей кого-нибудь убьёт?»

Главное достоинство «Одаренных», нового сериала от Fox по вселенной «Людей Икс», в том, что герои в кои веки грамотно используют свои суперсилы. Если персонаж управляет энергией солнца, будьте уверены: он и врагов ослепит, и дверную ручку приварит, и в мирной жизни будет лучами отпиливать металл. В каждой ситуации герои выбирают самое простое и очевидное решение, а если нужно создать проблемы посложнее, сценаристы придумывают логичное объяснение, почему тот или иной персонаж отсутствовал или бездействовал. Поскольку мутантов много, создатели не забыли и про всевозможные сочетания способностей, временами довольно оригинальные.

Очень хорошо описаны отношения внутри семьи Стракеров. Удивительное дело: родители адекватно воспринимают желание детей влезать во все и вся и быть на передовой, герои не таят секретов дольше одной серии, да и большая часть конфликтов разрешается быстро, логично и без затягиваний! К тому же две трети диалогов происходит на ходу и не сбивает ритм повествования. Говорить персонажам «что вы треплетесь, бежать надо!» не хочется.

Сбой вся эта радость дает всего пару раз, ближе к концу. Последние три серии роняют уровень сериала во всем, кроме экшена. Похоже, авторы устали возиться с логикой и психологией и закругляли сезон спустя рукава. На финал припасено несколько заунывных бесед и надуманных конфликтов, без которых сериал до того прекрасно обходился.

Зато с экшеном все неизменно хорошо. В каждой серии что-нибудь происходит: то вылазки за важной информацией, то нападения агентов спецслужб, то вызволение товарищей из тюрьмы… Одна беда: когда предвкушаешь масштабную войну между людьми и мутантами, деятельность героев кажется мышиной вознёй. Сериалу катастрофически не хватает размаха. Особенно с учетом злободневного социального подтекста.

Естественно, американцы не могли снять сериал по миру «Людей Икс» и не посвятить его теме меньшинств и их угнетения. Но надо отдать сценаристам должное: тему они раскрыли хорошо, неплохо провели параллели с событиями в стране и при этом не скатились в морализаторство или топорную пропаганду. Притеснения мутантов, соцограничения, злобные реднеки с дробовиками — кажется, вот-вот наткнешься на указатель «туалет для негров»… то есть для мутантов.

Правда, авторы перегнули с однотипной реакцией общественности. Да, в мире «Одаренных» произошел масштабный теракт, в котором погибло много людей, а вину за него возложили на мутантов. Но даже это не объясняет такую массовую ненависть к ним. За весь сезон, кроме родителей Стракеров, на стороне мутантов выступает всего пара человек, и то за кадром. Ко второму сезону баланс стоит поправить.

Лучший сериал про суперспособности с точки зрения логики. Сюжет, герои, экшен и манера съемки в «Одаренных» ничем особым не выделяются. Но отсутствие традиционных болячек подобных сериалов — настолько редкое явление, что резко поднимает оценку первого сезона.

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