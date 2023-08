Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2023? Кастлвания, Ходячие мертвецы и спин-офф Пацанов

Осень знаменует собой старт нового телевизионного сезона — а это значит, что даже на фоне забастовки сценаристов нас ждёт вал премьер и продолжений. Даже фантастических сериалов целая прорва, поэтому мы традиционно разделили дайджест на две части. В «новинках» рассказываем про горячо ожидаемые спин-оффы «Кастлвании», «Ходячих мертвецов» и «Пацанов», экранизацию экологического триллера о природных катастрофах и экранизацию мистического триллера о семейных проблемах. А ещё — про мультсериал Дэна Хармона о мифической Древней Греции.

Кастлвания: Ноктюрн

Castlevania: Nocturne

Что? Тёмное фэнтези, адаптация видеоигр.

Когда и где? С 28 сентября на Netflix.

О чём? О Рихтере Бельмонте, наследнике знаменитой семьи охотников на вампиров. Теперь ему предстоит продолжить дело предков. На дворе — 1792 год, вовсю гремит Французская революция. И только кучка избранных догадывается, что за кровопролитием на улицах могут стоять и сверхъестественные силы, способные пожрать само солнце.

Что это будет? Спин-офф мультсериала Castlevania. Того самого, который можно считать одной из лучших экранизаций видеоигр (до того, как это стало «Аркейном»!) и отменным трагичным тёмным фэнтези в духе «Берсерка». «Ноктюрн» основан на частях серии Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night. Мы ждём не только нового Бельмонта и его союзницу Марию Ренар, но и знаковых противников.

Оригинальный мультсериал не был прямо уж дословной экранизацией (согласитесь, смотреть на одни и те же бои было бы несколько утомительно), так что подобного ждём и от «Ноктюрна». К тому же трейлер внушает надежду. Мультсериал выдержан в том же духе и стилистике (им снова занимается студия Powerhouse Animation), но, кажется, зрителей ждёт больше магии, чудовищ и сражений.

Поколение Ви

Generation V

Что? Молодёжная супергеройская комедия, спин-офф «Пацанов».

Когда и где? С 29 сентября на Amazon Prime Video.

О чём? Об университете под патронажем корпорации The Vought, которая учит молодых суперразгильдяев использовать свои фантастические силы (и даёт какое-никакое высшее образование). В университете героям предстоит «совладать со своими способностями, своей наглостью и своей сексуальностью».

Что это будет? В худшем случае — пародия на «Отбросов» или «Академию смерти». В лучшем — достойное развитие сериальной вселенной «Пацанов», которое продолжит высмеивать тренды. На этот раз под удар попадут уже не только коммерциализация всего и вся, корпоративная этика и многочисленные супергеройские клише (хотя не без этого), но и американская система образования, пагубные привычки молодёжи и прочая грязь. Даром что ли сериал называли «”Эйфорией” с суперсилами»!

Трейлер целиком вторит эстетике первоисточника. Ждёте мат, кровь, безнаказанных студентов и преподов? Получите с лихвой. «Пацаны» показали, что одного шок-контента для развития сериала недостаточно, и мы надеемся, что авторы «Поколения “Ви”» придумали что-то ещё.

Подменыш

The Changeling

Что? Ужасы, фэнтезийная драма; экранизация книги.

Когда и где? С 8 сентября на Apple TV+.

О чём? О трагедии в семье американца Аполлона. Он и его жена Эмма пытались быть хорошими родителями, но новорождённый ребёнок — это не только радость, но и бессонные ночи, хроническая усталость и постоянные тревоги. Вскоре Эмма, пережившая в Бразилии мистическое откровение от местной ведьмы, начинает жаловаться на иллюзии и миражи, на неё снисходит наваждение, будто их сын — это и вовсе не ребёнок. Аполлону кажется, что жена сходит с ума, но когда он решает что-то предпринять, и Эмма, и сын пропадают.

Что это будет? Мистический триллер о разрушении обыденности вокруг. Роман-первоисточник Виктора Лаваля, вышедший в 2017-м, завоевал пачку почётных премий. Книга в номинации «Роман ужасов» стала лауреатом Dragon Awards, Locus Award, British Fantasy Award и World Fantasy Award. Книгу издавали и в России — в 2020-м. Неудивительно, что романом заинтересовались крупные студии, а под свою ответственность экранизацию взял актёр Лакит Стэнфилд, сыгравший главную роль.

Трейлер обещает нагнать саспенса и показать, как герои перешагивают границу между реальностью и сказкой. Книга стала, с одной стороны, пересказом знаменитой сказки в современном сеттинге, а с другой — метафорой родительского контроля и сложностей в браке. Посмотрим, получится ли то же самое у сериала.

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Келли Марсель, известная по «Круэлле» и двум частям «Венома».

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

The Walking Dead: Daryl Dixon

Что? Постапокалиптическая драма, спин-офф «Ходячих мертвецов».

Когда и где? С 10 сентября на AMC.

О чём? О неожиданном происшествии с Дэрилом. Он приходит в себя во Франции, где зародился смертоносный зомби-вирус. Дэрил не помнит, как здесь оказался и что искал. Но он очень хочет вернуться домой. Для чего отправляется в путешествие, где его ждут другие выжившие, которые, как он надеется, помогут ему выбраться.

Что это будет? Продолжение Death Stranding выглядит отлично… Впрочем, шутка близка к истине: нас ждёт блуждающий по пустошам Норман Ридус с рюкзаком. И постеры очень точно передают эту атмосферу.

«Дэрил Диксон» — ещё один спин-офф «Ходячих мертвецов» о судьбе персонажей оригинального сериала. Продюсеры «развели» героев по своим проектам, и, как показал «Мёртвый город» с Мэгги и Ниганом, это пошло вселенной на пользу. Можно показать другие регионы, можно сменить тональность, можно спокойно углубиться в конкретного персонажа, а не пытаться сбалансировать «капустник».

Производством сериала занимается продюсер и сценарист Дэвид Зэйбел, ветеран телевидения. Он в своё время работал над научно-фантастической драмой «Тёмный ангел» и «Скорой помощью».

Крапополис

Krapopolis

Что? Взрослая анимационная комедия.

Когда и где? С 24 сентября на FX и Hulu.

О чём? О мифическом древнегреческом городке, в котором люди, боги и монстры пытаются построить ни много ни мало цивилизацию — желательно без лишнего кровопролития. Получается у них не всегда.

Что это будет? Новый мультсериал Дэна Хармона («Сообщество», «Рик и Морти»), в котором будут все его любимые темы: дисфункциональная семья, критика социальных конструктов и проблемы в отношениях. И всё это, разумеется, завёрнуто в юмористические скетчи и фантастический сеттинг. А судя по трейлеру, в «Крапополисе» многие шутки ещё будут построены на анахронизмах, как это было во «Флинтстоунах».

Интересно, что мультсериал планировали выпустить раньше, но в итоге несколько раз переносили. И по ходу переносов продюсеры в него настолько поверили, что заказали ещё два сезона. Какими бы ни были рейтинги первого, зрители всё равно увидят продолжение (если, конечно, «Крапополис» попросту не захотят списать ради налогов).

Стая

The Swarm

Что? Немецкий экологический триллер, экранизация романа Франка Шетцинга.

Когда и где? С 12 сентября на The CW.

О чём? О глобальной угрозе, которая начинает исходить от мирового океана. Полчища ядовитых медуз осаждают берега Австралии. Волны крабов преследуют отдыхающих. В Канаде мирные киты превращаются в агрессоров. А неизвестная морская инфекция вызывает смертельные симптомы. Учёные со всего мира предполагают, что за аномалиями кроется чей-то злой умысел. Будто кто-то натравливает морских обитателей на человека. Да так, что это ставит под угрозу существование всей цивилизации.

Что это будет? Кажется, самый неожиданный проект в каталоге The CW — тем более что на самом деле это европейский сериал, купленный каналом после успеха на фестивалях и в домашнем показе. Да, «Стая» — это не совсем новинка, первые серии показали ещё в феврале на Берлинале, но сериал как-то выпал из нашего поля зрения.

Основанный на одноимённом романе Франка Шетцинга 2004 года (книгу издавали и в России), сериал стал одним из самых дорогих в Европе — примерный бюджет составляет около 40 миллионов евро. Продюсированием проекта занимается Фрэнк Дульгер («Игра престолов»).

В 2023-м был уже один постапокалиптический сериал на экологическую тематику, в котором будто сама природа решила очистить планету от человечества. Посмотрим, не справится ли «Стая» с этой темой получше, чем The Last of Us.

А ещё

Гамера: Возрождение (Gamera Rebirth) — подростковый фантастический 3DCG-мультсериал, возвращающий на экраны ещё одну легенду монстров. Годзиллу, огромную ящерицу, знают все, а вот гигантская черепаха Гамера всегда оставалась в её тени. В новом мультсериале ей предстоит сразиться с пятью другими кайдзю, выступив на стороне человечества. Людишки с их техникой, пушками и ракетами, как всегда, оказываются беспомощны в борьбе с монстрами. Правда, трейлер выглядит далеко не так эпично, как хотелось бы: