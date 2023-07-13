Во что поиграть? Настольные игры июля 2023

Лето в разгаре, и мы традиционно ждём от издательств настольных игр затишья, чтобы вдоволь накупаться в речке и наесться шашлыков. Однако этим летом издательства, кажется, не собираются в отпуск: новинки в июле на любой вкус. Разыграйте на даче всю трилогию «Властелина колец», захватите Японию, пока вы в отпуске, или раскиньте на пикнике настоящую «Игру престолов» — зачем от чего-то отказываться? Летом дни длинные!

Война Кольца. Карточная игра

Коротко: вся классическая трилогия Толкина в одной карточной партии

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Вопреки моде, в небольшой коробке нас ждёт полностью законченный продукт. Это не «живая» и не «коллекционная» карточная игра, и вам не придётся потом скупать горы бустеров и дополнений, чтобы она раскрылась во всей красе. Авторы изначально задумывали своё детище таким, чтобы двух колод по 60 карт, стопки локаций и россыпи жетонов хватило для полноценного розыгрыша всей легендарной трилогии профессора Толкина.

Геймплей: в ходе партии игроки разыгрывают карты из своих уникальных колод, которые представляют силы Рохана, лесных эльфов, гномов, войска Сарумана и многих других. Каждую карту можно либо разыграть, либо сбросить, чтобы оплатить ею стоимость других карт. При этом на поле одновременно проходят битвы за знакомые всем поклонникам локации Средиземья и отдельно — за карты пути, по которому Фродо несёт свою ношу к Роковой горе. Продлится это около 90 минут. По словам авторов, «Война Кольца: Карточная игра» создавалась прежде всего для того, чтобы у его культового прародителя (одноимённой стратегии) появился быстрый и компактный аналог.

Маленькие империи. Самураи

Коротко: быстрый ареа-контроль

Количество игроков: 2–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Игроки сразятся за средневековую Японию, послав своих доблестных самураев во все уголки империи.

Геймплей: в этой небольшой коробке прячется очень интересное сочетание механик контроля территорий и программирования действий. Каждой фигурке на поле нужно отдать приказ в фазе планирования, причём жетоны приказов, наложенные на одни и те же регионы Японии, разыгрываются в разном порядке: в одном раунде снизу вверх, а в следующем — сверху вниз. Так что придётся не только выбирать правильный момент, когда направить самураев в бой или на сбор ресурсов, но и пристально следить за соперниками. База поступает в продажу одновременно с дополнением «Расцвет дома Токугава», которое позволит играть впятером или в одиночестве.

Андор. Вечная зима

Коротко: четыре новые легенды

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: 7.0

О чём? «Андор» — серия кооперативных игр гейм-дизайнера и художника Михаэля Менцеля о подвигах славных героев в фэнтези-королевстве.»Вечная зима» — уже четвёртая большая часть, в которую можно играть независимо от других. В ней игроки отправятся в незнакомую страну за горами, чтобы выяснить, кто наслал на Андор бесконечный холод, грозящий уничтожить всё живое.

Геймплей: «Андор» всегда был игрой на стыке жанров и механик. Хоть это и ролевое приключение со сражениями и прокачкой навыков, не всё в игре решается бросками кубов. Игрокам необходимо действовать одной командой, чтобы их персонажи успели выполнить все поставленные в сценарии цели. Иногда для этого необходимо грамотно рассчитать ходы на несколько раундов вперёд. Так что перед нами смесь RPG и головоломки с увлекательным сюжетом и прекрасным оформлением.

Игра престолов: Меж двух королей

Коротко: карточные аукционы за союзников

Количество игроков: 3–6

Время игры: 90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? Нет, это не очередное дополнение к известной настольной стратегии «Игра престолов», а самостоятельная карточная игра о том, как великие лорды Вестероса пытаются собрать самый сильный Малый совет.

Геймплей: основная механика в этой «Игре престолов» — аукцион. Каждый ход из колоды выкладывается новый союзник. Игроки могут привлечь его на свою сторону, используя имеющиеся на руке карты влияния. Лорд, победивший в аукционе, отправляет союзника в один из своих Малых советов и тайно назначает совету один из своих жетонов силы. В конце игры сумма значений союзников и жетонов сил определит самый сильный совет — и самого хитроумного лорда.

Ваальбара

Коротко: карточные разборки кланов в эпоху неолита

Количество игроков: 2–5

Время игры: 20 минут

Издатель: Эврикус

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? Эпоха неолита. На одной территории столкнулись несколько племён: каждое хочет основать на этой земле свои поселения. Игроки становятся вождями кланов, а карты в их руке — это соплеменники, которые могут помочь захватить локации, если их правильно использовать.

Геймплей: игроки начинают с одинаковыми колодами из 12 карт. Каждый раунд они тайно выбирают одну из них, а затем разыгрывают в порядке инициативы. Воины отправляются в различные локации, и в каждой из них победные очки считаются по-своему: где-то важно разнообразие, а где-то — одинаковые пары. После девяти раундов определяется победитель.

Пирамиды

Коротко: цветное древнеегипетское домино

Количество игроков: 2–4

Время игры: 45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? О древнеегипетских архитекторах, которые пытаются построить самую красивую и яркую пирамиду в честь фараона Мино. Тому, кто справится лучше всех, обещана царская награда.

Геймплей: в ходе партии игроки выкладывают в четыре яруса прямоугольные тайлы, следя за тем, чтобы они касались друг друга сторонами с одним и тем же цветом. Кроме того, уже выложенные плиты следует украшать драгоценностями. Грамотно сгруппировав нужные цвета и украшения, вы сможете одержать победу.

Предзаказы

Гранд-отель «Австрия» + дополнение «Станцуем вальс!»

Коротко: зарекомендовавший себя еврогейм об управлении отелем

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Об управлении отелем, в котором капризных постояльцев нужно заселить в правильные номера, накормить и ублажить. Базовая игра уже выходила на русском языке, однако тираж давно раскуплен, а дополнение «Станцуем вальс» будет локализовано впервые.

Геймплей: основная механика «Гранд-отеля» — драфт кубов, которые после броска распределяются по выпавшим значениям на общем планшете действий. В свой ход каждый игрок выбирает одно из шести доступных действий, и чем больше в его ячейке кубиков, тем сильнее будет эффект. Действия помогают нанимать персонал, привлекать гостей и готовить для них угощения и напитки.

Долгожданное дополнение разнообразит геймплей пятью новыми модулями, которые можно добавлять в любом сочетании. Ваш уникальный отель смогут посетить знаменитости, и для всех постояльцев можно будет закатить настоящий венский бал — с шампанским и танцами!

Клинок и колдовство. Логово Вастариоса

Коротко: ещё четыре эпичных приключения

Количество игроков: 1–5

Время игры: 60–90 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 8.4

О чём? Это продолжение кооперативного ролевого приключения о сражениях героев с полчищами монстров. Коробка содержит всё необходимое для четырёх новых приключений, в конце которых игроков ждёт финал кампании и грандиозная битва с боссом-Вастариосом, пятиглавым драконом (с каждой головой придётся сражаться отдельно!).

Геймплей: «Клинок и колдовство» — серия игр и дополнений, в которых авторы попытались воплотить компьютерную RPG. Прокачку умений, сбор нового снаряжения, разные классы и привычный фэнтезийный сеттинг они постарались разбавить собственными изюминками: у персонажей есть мировоззрение, которое влияет на их умения и действия в сюжете, а сами они — воскрешённые герои легенд прошлого. Именно поэтому ваши подопечные воскресают после смерти и прокачиваются за души поверженных врагов.

Дополнения

Королевство кроликов: В облаках

Милейшая семейная стратегия отправляет ушастых колонизаторов на небеса, причём в буквальном смысле. В игре появится новое поле, изображающее гигантское облако, на котором есть воздушные города и свои чудесные ресурсы. Кролики очень хотят заселить и эти места тоже!

Unmatched. Битва Легенд. Том 2

Unmatched. Битва Легенд. Гудини vs Джинн

В общей сложности эти дополнения (хотя в «Том 2» можно играть и отдельно) добавляют к грандиозному файтингу между известными персонажами целых шесть новых бойцов.

Ахиллес когда-то был самым великим воином Древней Греции. Он готов страшно мстить за смерть лучшего друга Патрокла. Кровавая Мэри пришла прямиком из зеркала, перед которым трижды произнесли её имя. Если у Мэри в руке ровно три карты, она получает дополнительное действие и может атаковать с невероятной яростью. Сунь-Укун, царь обезьян из китайских легенд, способен превратить каждую свою шерстинку в двойника: готовьтесь отбиваться от целого отряда Сунь-Укунов! Йененга, принцесса-воительница из африканского фольклора, призывает на свою сторону особенно живучих лучников. Знаменитый иллюзионист Гудини показывает фокусы прямо на поле боя, а могущественный Джинн в ходе схватки выполняет только собственные желания.

Остров духов: Перо и Пламя

Горизонты острова духов

Любителей стратегии о противостоянии духов природы тропического острова и иноземных захватчиков в июле тоже ждёт много нового! «Перо и пламя» — это сборник промоматериалов к «Острову духов», включающий в себя четыре новых духа, Шотландию в качестве противника, два сценария и россыпь свежих карт.

«Горизонты» — не дополнение, а отдельная самостоятельная игра, основанная на тех же механиках, но упрощённых: чтобы можно было сыграть в любимый «Остров духов» с новичками, которые опасаются сложных правил. Однако духов из «Горизонтов» можно использовать и в классическом варианте.

Взрывные котята: Дуэль

К названию игры даже добавить нечего. Это котята. Они взрываются. Кто вытащил карту с котёнком — проиграл. Версия для двоих.