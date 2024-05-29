«Люди Икс ‘97»: всё ли хорошо с возвращением сериала детства

Люди Икс пытаются оправиться после потери Чарльза Ксавье. По завещанию профессора управление школой переходит его другу и вечному сопернику Магнето. С новым руководством герои противостоят старым врагам: террористам-радикалам из «Друзей человечества» и Мистеру Синистеру, а ещё пытаются разобраться с программой «Стражи».

X-Men ’97 Режиссёр: Джейк Касторена Сценарий: Бо ДеМайо Роли озвучили: Рэй Чейз, Дженнифер Хейл, Ленор Занн, Джордж Бьюза, Холли Чои другие Даты выхода: 20 марта — 15 мая 2024 года Длительность: 1 сезон, 10 серий

Что делать, если успешная киносерия забуксовала? Доверить следующие фильмы оскароносным режиссёрам-визионерам? Раскрутить новых персонажей на фоне примелькавшихся старых? Взять количеством, запланировав по фильму и сериалу на каждый выходной в году? В 2024 году Marvel оказалась в системном кризисе, и любой анонс рефлекторно вызывал у зрителей скепсис.

Это касалось и продолжения «Людей Икс», самого популярного мультсериала по комиксам Marvel («Человека-паука» 1994 года на его родине любят меньше). После провалов нескольких проектов студии многие сомневались в способности Кевина Файги воскресить старое шоу. К счастью, подразделение Marvel Animation работает автономно от остального колосса Disney, и проблемы «старших» на сериал не повлияли — он получился качественным.

«Люди Икс ’97» честны перед зрителями. Это не «мягкий перезапуск» вроде «Пробуждения силы», а настоящий шестой сезон старого мультсериала. Основные герои — всё те же, и характер у них за 30 лет не изменился. Сильную связь с предыдущими сериями создают актёры озвучки — в шоу вернулось две трети оригинального состава. Большинство новичков выступают ничуть не хуже: Циклоп, например, неотличим от прежней версии. Несколько потерял в выразительности Морф, но персонажу второго плана это простительно. Жалко, что в русском дубляже эффект преемственности голосов рискует потеряться.

Никакого знакомства с героями и долгих рекапов тоже нет. С места — в карьер. Вспоминайте сами, как команда Чарльза Ксавье боролась со Стражами и «Друзьями человечества», чем ей так насолил Мистер Синистер, кто такие Ши’ар и почему бессменный лидер икс-менов проводит у них бессрочный отпуск. Такой подход в эпоху, когда зрителя держат за дурака, радует и вдохновляет. Тем более что новый сериал в массе своей понравился и тем, кто старый давно забыл или не смотрел вовсе. Он взрослее и серьёзнее старого (который всё-таки снимали для детей). С обновлённым возрастным рейтингом Росомаха может рвать когтями не только роботов, в жизни героев появляется секс, а умирают они теперь долго, мучительно и прямо в кадре. Сильнее всего это чувствуется в сцене, где Шельма/Роуг, немного поколебавшись, скидывает ненавистного ей человека с десятого этажа. Невозможно представить, чтобы «хороший» персонаж сделал такое на телевидении 1990-х.

Звездой сезона стал Циклоп. Из второго номера при профессоре Ксавье он превращается в настоящего лидера команды. Скотт Саммерс наконец-то выглядит не занудой-моралистом, а живым человеком, крепким духом, но не без слабостей. Приличная доля хронометража досталась и Шельме (главный конфликт сезона оказывается для неё очень личным), и Грозе, переживающей кризис. Сцены с этими персонажами получились особенно эмоциональными.

Интересно (больше с академической стороны) было наблюдать за Джубили и её дружбой с новичком сериала, бразильцем Санспотом. Первая была и осталась стереотипным подростком из мультсериала 1990-х, тогда как второй воплотил современный медиаобраз тинейджера. Их общение нельзя назвать очень увлекательным, но этой парочке достался хороший эпизод с участием Моджо . В основной состав наконец попал Ночной Змей, который удостоился всего двух серий в старом мультсериале. Курт Вагнер стал ближе к комиксовому варианту и гораздо менее серьёзным. На мой взгляд, зря: спокойный, преисполненный христианской благодати персонаж выгодно выделялся на фоне «героев и монстров недели» — но главное, что мутант не растерял веры и дружелюбия. Текучку кадров в команде оперативно отражает опенинг, где персонажей добавляют и убирают каждую серию.

Есть у сериала и ощутимый недостаток: темп нового сезона просто бешеный. Драматичные моменты, пусть они и анимированы с должным умением и любовью к первоисточнику, превращают действие в калейдоскоп. Сюжетные арки, достойные целого сезона, проносятся за одну серию. Такого не позволяли себе даже в 1990-е, когда двухсерийники приходилось выбивать у боссов канала. Любители комиксов, бесспорно, оценят заимствования из арок Inferno и Rogue Nation, отдельные моменты из Гранта Моррисона, эры Кракоа и Hellfire Gala. Но прочие зрители от такого забега рискуют просто устать. Некогда выдохнуть и прочувствовать последствия серьёзного события — сериал стремительным «Боингом» летит дальше, отбрасывая ненужные детали фюзеляжа. Буду жёстким и скажу: это плохая сценарная работа. Впрочем, от шоураннера, подарившего нам серию «Ведьмака» про Каэр Морхен с проститутками, я ждал гораздо меньшего.

Некоторые спорные моменты перекочевали в «Людей Икс’ 97» из оригинального сериала и комиксов. Никуда не делись ретконы: Шельме и Магнето задним числом прописали бурный роман (это было в комиксах, но в сериале-то предпосылок не имелось). Злодеи, по канонам детских мультфильмов, радикально злые и жестокие, они возникают из ниоткуда и пропадают в никуда. Конфликт с антагонистом сезона, киборгом Бастионом , завершается очень грязным сюжетным ходом — хотя такое случалось и раньше. Нравится вам это или нет, «Люди Икс» всегда славились мелодрамой на грани мыльной оперы, и её здесь много. Да и шуточки Морфа с превращением в персонажей, которых он никогда не видел, тоже наследие оригинала.

«Люди Икс ‘97» — хороший сериал и отличное продолжение шоу 30-летней давности. Избавившись от детского рейтинга, сериал рассказывает новые, более объёмные и взрослые истории со старыми персонажами и приносит удовольствие, несмотря на серьёзные вопросы к сценарию. Сезон превосходит оригинал по драматической линии, но уступает лучшим примерам современной анимации.