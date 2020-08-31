Ga-Rei Zero. Японский Дарт Вейдер и хорошее аниме, которое вы наверняка пропустили

В современной Японии духи бродят среди людей, и почему-то сплошь злые духи. К счастью, есть Агентство по предотвращению сверхъестественных бедствий, объединившее под своей эгидой лучших борцов с нечистью. Медиумы выслеживают паранормальных существ, после чего экзорцисты разбираются с ними, чтобы мирные жители могли спать спокойно. В этом агентстве и работают Ёми с Кагурой: две юные наследницы знаменитых кланов экзорцистов, подруги и названые сёстры. Им невдомёк, что грядёт угроза, которая вынудит их пойти друг против друга.

Ga-Rei: Zero (оно же «Пожиратели духов: Зеро») — приквел манги Хадзимэ Сэгавы Ga-Rei, выходившей в Японии с 2005 по 2010 год. Манга рассказывала о молодом парне Нимуре Кэнсуке, наделённом даром видеть призраков. В один далеко не прекрасный день, убегая от стайки мёртвых детей, Кенсуке сталкивается с Кагурой, которая приводит его в Агентство. Так и начинаются приключения с превозмогающим героем, амнезиями, фантастическими возрождениями умерших персонажей и прочими атрибутами средненьких сёненов. Впрочем, история Кэнсуке вышла достаточно динамичной и интригующей, манга стала популярной, и по ней решили снять аниме.

Режиссёром выступил Аоки Эй, который до того поставил «Границу пустоты: Сад грешников», а через три года после Ga-Rei Zero сделает шедевральный Fate/Zero. Сперва хитрые создатели объявили, что телеадаптация будет спин-оффом, не связанным с оригиналом ничем, кроме сеттинга. Лишь после релиза зрители узнали, что аниме посвящено предыстории Кагуры и Ёми, которой в манге касались мельком. На страницах Ga-Rei Кагура предстаёт уже опытным экзорцистом, Ёми — злым духом, а о том, как они дошли до жизни такой, упоминают только в коротких флешбэках.

Ga-Rei: Zero в принципе любит обманывать зрителя — в других местах будучи с ним безжалостно честным. Вот в первой серии представляют героев, и ты уже прикидываешь, кому будешь симпатизировать больше или меньше, примеряешь на членов команды экзорцистов роли и архетипы… а в конце серии в ступоре наблюдаешь, как они все до единого умирают. Оказывается, то был лишь пролог к основному действу. Когда во второй серии нас знакомят с настоящими основными персонажами, но показывают уже финал их пути, ты понимаешь, что первая и вовсе была прологом в прологе.

Зато третья возвращает зрителя на годы назад, чтобы наконец последовательно рассказать историю, которой и посвящено аниме: о дружбе Ёми, наследницы семьи экзорцистов Исаяма, и Кагуры, наследницы семьи экзорцистов Цучимия. Действо превращается в трагедию, где финал заранее известен — и вопрос не в том, что случится, а в том, как.

Поклонникам аниме этот эффект знаком: они испытывали то же, когда смотрели Fate/Zero. Так же и фанаты «Звёздных войн» шли на приквелы, прекрасно зная, чем всё кончится. Но если у Лукаса в итоге не получилось уместить в «Месть ситхов» все причины, которые по его задумке превратили ясноглазого мальчика Энакина в Дарта Вейдера, то Ga-Rei: Zero показывает падение Ёми обстоятельно и комплексно. Поэтому за её судьбой наблюдать ещё больнее.

Надо сказать, авторы Ga-Rei: Zero не боялись не только экспериментов с формой. Кровь на экране льётся щедро, а страшные увечья, оставленные клинками и монстрами, показывают без смакования, но и без купюр. И задолго до того, как в западных сериалах стали уделять внимание репрезентации полов и меньшинств, в аниме создали команду экзорцистов, где руководитель — женщина в инвалидной коляске, строящая по струнке грозных солдафонов, а в ряды сотрудников затесались темнокожие близнецы, боевые девушки и брутальный, но вместе с тем очаровательно стеснительный гей. И все они вышли в нужной степени симпатичными, колоритными и запоминающимися, чтобы зритель искренне желал им удачи в схватках с нечистью.

Прочие второстепенные персонажи тоже прорисованы достаточно объёмно, чтобы понять можно было каждого, даже тех, кто вызывает не самые приятные чувства. Отца Кагуры, дрессирующего дочь с малых лет, за промахи награждая её ударами. Лицемерную завистницу Мэй. Других героев, немало способствовавших тому, чтобы всё закончилось тем, чем закончилось.

Но, конечно, ярче всех прописаны Ёми и Кагура — девчонки-подростки, которым положено бы дурачиться, играть и спорить из-за ерунды. При иных обстоятельствах самым страшным испытанием в их жизни были бы школьные экзамены или равнодушие приглянувшегося парня. Вместо этого на их худенькие плечи взвалили огромную ответственность: защищать людей от сверхъестественного зла, каждодневно рискуя жизнью. И к тому же они наследницы самых могущественных родов экзорцистов. То есть должны быть лучшими из лучших.

Это в кои-то веки объясняет, почему школьницы дерутся наравне со взрослыми: ещё бы им не драться, когда их дни с детства забиты изнурительными тренировками. Если Кагура родилась в семье Цучимия, то Ёми удочерили, а потому спрос с неё вдвое больше, — ведь есть кровные родственники, жаждущие занять её место. Только обе девочки не выбирали эту участь и не просили о ней. И экзорцистами они становятся, потому что чувствуют себя обязанными перед родителями — неважно, приёмными или нет.

О долге и судьбе обе героини размышляют неоднократно, пока сценаристы протаскивают их через ад. Каждую — через свой. Кагура проходит путь от наивного ребёнка, идеализирующего экзорцизм, до истинного принятия своей миссии — через сомнения и мучительное осознание, что дорога истребителя духов вымощена грязью, кровью, смертями невинных и гибелью близких. У Ёми методично отнимают всё, что составляет её жизнь и суть — и ради чего стоило бы сохранять человечность. Но даже помня первые серии, всё равно глупо надеешься, что по крайней мере один человек всегда окликнет её, удержит за руку у поворота на одинокий путь в преисподнюю… до тех пор, пока этого человека не окажется рядом в тот момент, когда он нужен сильнее всего.

В Ga-Rei: Zero филигранно выстроены динамика и тональность повествования: брутальный экшен и трагический накал здесь отлично уживаются с юмором, лирикой и милой бытовухой. После мрачного ударного начала сериал немного сбавляет темп, посвящая несколько серий обыденной жизни героев, где есть место и веселью, и любви, и глупым ссорам. Это не только раскрывает персонажей, но и замечательно оттеняет кровавую драму пролога и финала.

Постановка впечатляет — что в эмоциональных кульминациях, где голоса героев утихают, оставляя зрителя наедине с душераздирающей картинкой и музыкой, что в сценах сражений. Последние, конечно, не сравнить с битвами из того же Fate/Zero, каждая из которых — произведение искусства, но они смотрятся эффектно и одновременно правдоподобно. Поединки Ёми и Кагуры порой вообще напоминают легендарные сражения великих самураев, где исход встречи решал вовсе не долгий обмен зрелищными ударами, а один точный удар катаны (или бокена, наспех выструганного из весла, как в знаменитой реальной дуэли с участием Миямото Мусаси).

Сериал радует и интересными находками вроде зеркальных сцен, и работой маститых сэйю, и саундтреком, куда затесалось немало песен известных японских исполнителей (включая Yousei Teikoku, написавших шикарный опенинг Mirai Nikki).

И всё же в первую очередь, помимо печальной истории двух сестёр, аниме запоминается мучительными вопросами, которыми задаёшься в процессе просмотра. Что такое настоящий друг: тот, кто продолжит истово верить в твою невиновность, найдя тебя рядом с окровавленным трупом, — или тот, кто примет тебя даже убийцей? И неужели Джокер Алана Мура был прав — самый чистый, самый замечательный человек может стать злодеем, если ему выпадет «один неудачный день»? По Ga-Rei: Zero выходит, что так. Ведь люди не ангелы: злость, зависть и другие негативные эмоции за жизнь испытывал каждый, и даже в светлых душах всё равно живёт тьма.

Но быть злым — почти всегда осознанный выбор в сторону зла. Выбор уступить своей тьме и позволить ей хлынуть наружу, причиняя боль другим. Именно поэтому местный демон-кукловод, что поможет Ёми сделать последний шаг к превращению в злого духа, терпеливо ждёт, пока она будет готова к этому выбору. И на финальных титрах вспоминается Пратчетт, чей Смерть говорил: «СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ. ЕСТЬ ТОЛЬКО Я». То, что случилось с Ёми и Кагурой, действительно несправедливо, — зато очень жизненно, если сделать скидку на сверхъестественные сущности.

* * *

Как в случае с франшизой Fate, где шедевральный Fate/Zero по всем статьям выигрывает у инфантильного и наивного Fate/Stay Night, Ga-Rei: Zero — приквел, который вышел куда глубже и серьёзнее оригинала (и который можно спокойно смотреть в отрыве от него). Тем обиднее, что в сравнении со многими популярными тайтлами, сделанными куда более халтурно, у Ga-Rei: Zero не так много поклонников.

Впрочем, франшиза продолжает жить. Не так давно анонсировали роман, который расскажет о злоключениях маленьких Ёми и Кагуры и о становлении одного из главных антагонистов вселенной. А ещё в 2017 году продюсер Крэйг Кайл, помогавший создать всех трёх «Торов» от Marvel (и работавший над сценарием «Тора 3: Рагнарёк»), объявил, что хочет адаптировать Ga-Rei для западных экранов и сделать по нему сериал с живыми актёрами. Причём, судя по описанию, в основу сюжета лягут именно события Ga-Rei: Zero, а не оригинальной манги.

К сожалению, с тех пор никаких новостей о проекте не было, но процесс производства — дело не быстрое. Остаётся надеяться, что однажды история Кагуры и Ёми увидит свет в новом формате и получит внимание, которого она заслуживает. Ну а пока можно посмотреть аниме, если вы ещё его не видели, а если видели, посмотреть ещё раз. Оно того стоит.