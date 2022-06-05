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    #первые впечатления #супергеройские сериалы

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс

    5 июня 2022
    05.06.2022
    10790
    5 минут на чтение
    #первые впечатления #супергеройские сериалы
    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс

    Первый сезон «Пацанов» (The Boys) показал нам супергероику без мишуры и гламура. Похоть и погоня за рейтингами здесь давно пришли на смену подвигам, а у каждого кумира найдётся пара-тройка скелетов по шкафам. Первый сезон умело сочетал бодрый экшен, ультранасилие и корпоративную сатиру.

    Развитие истории оказалось неоднозначным. Градус насилия снизился, акцент сместился на тараканов в головах супергероев, интриги в корпорации Vought и местами избыточный социальный комментарий. Через персонажа Штормфронт создатели показали свою точку зрения на радикализацию американского общества. «Они любят меня и то, что я говорю, им просто не нравится слово “нацист”», помните? Второй сезон был интересен как анализ социальных сдвигов в США, но того безумия и кровавого угара, что в первом, в нём почти не было. 

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс 1

    К третьему сезону стало очевидно, что шоураннер Эрик Крипке («Сверхъестественное») намерен продолжить бичевание американских пороков, но и возвращать поклонников кровавых фонтанов и сальных шуток тоже необходимо. Поэтому новые эпизоды «Пацанов» выглядят как попытка взять лучшее от первых двух сезонов и добавить в это варево перца. И не какого-нибудь, а Carolina Reaper.

    Осторожно, небольшие спойлеры.

    Для начала кратко напомним финал предыдущего сезона. Штормфронт, нового члена «Семёрки», разоблачают — вскрывается её нацистское прошлое. Хоумлендер сражается против Старлайт и Королевы Мэйв и проигрывает, а его сын сжигает Штормфронт заживо, превращая нацистку в дымящийся обрубок плоти. Команда Бутчера распадается: Марвин посвящает себя воспитанию дочери, Французик сближается с Кимико, а Хьюи уходит в команду конгрессмена Виктории Ньюман, чтобы бороться с супергероями легальным путём. В конце нам показывают, что Ньюман не так проста, как кажется, — именно она на протяжении двух сезонов была таинственным убийцей, способным взрывать людям головы на расстоянии.

    После первых трёх серий нового сезона складывается впечатление, что создатели решили перейти от жести к жестокости. Не поймите неправильно: уже в первые десять минут вы будете визжать от восторга, потому что увидите, возможно, самую изобретательную, отвратительную и жестокую смерть за весь сериал. «Пацаны» вообще не скупятся на кровь и брутальные сцены, часть из которых вам будет даже противна. 

    Мерзкий юмор и отсылки тоже на месте. Тут и продолжающийся стёб над «Лигой Справедливости», и шутки про мастурбацию, есть даже Бобби Сингер в исполнении Джима Бивера — прямо как в «Сверхъестественном»! Карл Урбан продолжает корчить смешные рожи для мемов, а сексуальные девиации Глубины приобретают новый, совершенно омерзительный окрас. Но, кажется, в новом сезоне жесть, кровь, кишки и скабрёзный юмор — лишь обрамление для настоящей жестокости, той, что проявляется в диалогах и решениях, которые вынуждены принимать персонажи.

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс 2

    Хоумлэндер вынужден бесконечно оправдываться перед камерами за роман со Штормфронт, хотя и не чувствует вины. С каждой новой серией он всё сильнее ощущает давление окружения и руководства Vought и их попытки ограничить его силу, его влияние на народные массы. Персонаж Энтони Старра окончательно уверовал в свою исключительность, даже божественность. И тем больше его угнетают смертные вокруг. Пожалуй, в новом сезоне его арка — одна из самых интересных, и не удивлюсь, если ближе к финалу Хоумлендер станет полноценным трагическим персонажем. 

    Хьюи и Старлайт стали каноничной парой из социальных драм, где она — обласканная софитами звезда , а он — никчёмный клерк. Герой Джека Куэйда остро ощущает свою ничтожность и бесполезность, даже на работе в организации Ньюман его знают в первую очередь как «того, кто встречается со Старлайт». Банку с соусом он и то открыть не может — приходится просить девушку. В конце концов он оказывается на пороге у Бутчера и, похоже, готов всего себя посвятить грядущей резне суперов. 

    Старлайт в это время вживается в роль второго человека в «Семёрке» — курирует набор в команду, участвует в реалити-шоу и остервенело трудится над подъёмом рухнувших рейтингов Vought после инцидента со Штормфронт. Она изо всех сил подавляет закипающую внутри злость — на себя, на окружающих, на работу, на Хоумлэндера, даже на Хьюи. Именно с ней связана чертовски интересная и уместная интерпретация хита Бритни Спирс Baby One More Time. Наверняка сценаристы следили за судьбой певицы и добавили эту деталь не просто так.

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс 3

    Билли Бутчер с каждой новой сценой всё сильнее хочет уничтожить супергероев как вид и постепенно сходит с ума. Наконец ему в руки попадает экспериментальный препарат V24, после принятия которого можно стать супергероем на сутки. Он балансирует на грани безумия, и только одному Крипке известно, куда заведёт персонажа новообретённая наркомания. Новая обсессия героя Карла Урбана — таинственное оружие, которое способно убить Хоумлендера. Ходят слухи, что именно из этой уберпушки когда-то замочили Солдатика, лидера первой супергеройской команды в истории.

    И так со всеми ключевыми героями. Перед каждым сценаристы ставят жестокий и расчеловечивающий выбор, заставляют отказываться от своих принципов, чтобы добиться главной цели. «Ради высшего блага» — эта фраза была бы идеальным слоганом третьего сезона «Пацанов». Куда именно ведёт такое кредо, объяснять не надо.

    Традиционно достаётся на орехи от «Пацанов» и простым американцам. Здесь есть и уже привычные агрессивные выпады в адрес так называемой woke-культуры и того, как её используют корпорации. Высмеиваются спекуляции недалёких знаменитостей на реальных проблемах расизма, распространения оружия, наркотиков и социального неравенства. Один раз даже упомянут президента Рейгана — максимально его демонизируя. 

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс 4

    Во многих сценах «Пацанов» прослеживается усталость от цинизма крупного капитала, который любую общественную или даже глобальную проблему превращает в рейтинги, продажи, хештеги и адаптации для большого экрана. Но какой в этом смысл, когда сам Билли Бутчер навязчиво рекламирует маркетплейс и доставку Amazon?

    В целом первые три серии третьего сезона «Пацанов» сумели заинтриговать и заставить ждать продолжения. Но уже не ради очередных фонтанов крови и шуток про мастурбацию бритвой, а чтобы увидеть, кто из героев сумеет удержаться от впадения в кровавое неистовство и останется человеком. Пока кажется, что никто. И это чертовски весело!

    P.S. Вы ждали Самого Сексуального Мужика в мире aka Дженсена Эклза? Ждите дальше.

    «Пацаны», 3 сезон: первые впечатления. Кровь, кишки и Бритни Спирс 5

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