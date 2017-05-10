Телепремьеры: май 2017

В мае 2017 года западное телевидение не предлагает нам почти ничего нового. Зато возвращения старого и доброго будет хоть отбавляй: один долгожданный «Твин Пикс» чего стоит.

Восьмое чувство, 2 сезон

Когда и где? 5 мая, Netflix

Что? Фантастическая драма

О чём? Об экстрасенсах-«сенсейтах», обладающих фантастической способностью чувствовать друг друга и переселяться друг другу в тела. Разумеется, за ними начинается охота, которая продолжится и во втором сезоне.

Чего ждём? Продолжение рассказа о людях новой эры, становящихся семьёй и преследуемых обществом. Строго говоря, сезон уже вышел полностью (это же Netflix!), так что один из наших авторов успел посмотреть его целиком и пришёл в полный восторг.

12 обезьян, 3 сезон

Когда и где? 19 мая, Syfy

Что? Хронофантастика, вольный ремейк фильма 1997 года

О чём? О попаданце из будущего Коуле, который пытается предупредить мир о надвигающемся апокалипсисе и предотвратить его. По крайней мере, с этого всё началось. А дальше попаданец и его подружка-доктор Райли начали скакать во времени и накрутили кучу запутанных параллельных реальностей.

Чего ждём? Из трейлера ясно, что главные герои встретят таинственного Свидетеля, лидера организации «12 обезьян», который называет их матерью и отцом. А ещё в этом сезоне появится другой знаменитый путешественник во времени — Кристофер Ллойд, он же Док из «Назад в будущее».

Твин Пикс, 3 сезон

Когда и где? 21 мая, Showtime

Что? Мистический детектив

О чём? Когда-то был об убийстве Лоры Палмер. Но к концу второго сезона — больше о сюрреалистических загробных измерениях, где обитают демоны, способные захватывать контроль над людским сознанием.

Чего ждём? Никаких полноценных трейлеров и никаких анонсов сюжета до сих пор не выпущено — всё держится в секрете. И тем не менее мы ждём возвращения культового сериала и самой успешной работы Дэвида Линча. Новой встречи с агентом Купером, любителем кофе и диктофонов, в исполнении Кайла Маклахлена. Ответов на бесконечные вопросы и, конечно, появления новых вопросов — это же Дэвид Линч!

Неоновый Джо – Охотник на оборотней

Когда и где? 22 мая, Adult Swim

Что? Комедия ужасов

О чём? Об охотнике на оборотней, конечно. Он приезжает в городок Гаррити, штат Вермонт, где оборотни часто нападают на людей. И вскоре обнаруживает, что вокруг одни оборотни, в кого ни ткни. А ещё тут есть злобные киботы.

Чего ждём? Абсурдного и немного пошлого юмора. Первый сезон планировался как мини-сериал и не завоевал большой популярности, но кто знает, может, именно со второго «Неоновый Джо» раскроется.

Карточный домик, 5 сезон

Когда и где? 30 мая, Netflix

Что? Политическая драма

О чём? О беспринципном президенте США Фрэнке Андервуде (Кевин Спейси), который пришёл на свой пост по головам конкурентов и не гнушается никаких грязных трюков.

Чего ждём? Главную нефантастическую премьеру месяца. И много сатиры на Трампа. Фрэнк Андервуд не был пародией на какого-то конкретного политика, но теперь у США наконец есть президент, над которым модно смеяться.