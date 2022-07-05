    10
    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 

    5 июля 2022
    05.07.2022
    3886
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 

    А вот и вторая часть дайджеста про июльские сериалы. На этот раз поговорим о тех проектах, что возвращаются на экраны. Про «Очень странные дела» и так понятно, но не пропустите продолжение вампирятника «Что мы делаем в тени» и целую плеяду мультсериалов для взрослых: от тестостеронового «Первобытного» до раздолбайских «Харли Квинн» и «Обратной стороны Земли».

    Очень странные дела, финал 4-го сезона

    Stranger Things

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 2

    Когда и где? 1 июля на Netflix.

    Что? Хоррор, мистика.

    О чём? О кошмаре, развернувшемся в городке Хоукинс. О борьбе со сверхъестественным чудовищем, которому дали прозвище Векна. Да вы и так всё знаете, этот пункт в списке — скорее дежурное напоминание.

    Трейлер

    Чего ждём? «Войны бесконечности» от мира сериалов. По крайней мере, наш автор описал впечатления от финала именно так. 

    Обзор:

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

     Артём Дубровский |  02.07.2022

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

    Харли Квинн, 3-й сезон

    Harley Quinn

    Когда и где? 28 июля на HBO Max.

    Что? Взрослый комедийный мультсериал по комиксам DC.

    О чём? О весёлой раздолбайке Харли Квинн и её возлюбленной Ядовитый Плющ, с которой они вместе отправились в своего рода отпуск. Море веселья и убийств, а после в Готэме опять надо браться за дела: спасать друзей, снова мутузить Джокера, а ещё — разбираться с Болотной тварью и смотреть, как Джеймс Ганн выбирает из двух стульев. 

    Трейлер

    Чего ждём? «Харли Квинн», пожалуй, один из лучших проектов по DC за последнее время. Команда не стесняется добавить в мир мрачного пафоса немного огонька, и получается примерно как у Джеймса Ганна в «Отряде самоубийц». Ещё бы с драмой научились справляться на уровне «Миротворца», совсем бы цены не было.

    А вот сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки можно не ждать — по-крайней мере, её явно не покажут.

    Первобытный, 2-й сезон

    Primal

    Когда и где? 21 июля на Adult Swim (и на следующий день — на HBO Max).

    Что? Взрослый мультсериал, первобытное фэнтези Геннди Тартаковского.

    О чём? О брутальном, яростном и в чём-то благородном первобытном воине Копье, который вместе со своей спутницей-тираннозавром отправляется в полное опасностей путешествие по диким землям.

    Трейлер

    Чего ждём? И снова — выдающейся мультипликационной работы, где можно пристально рассматривать каждый кадр. Визуальный оргазм — от жирных линий до эстетики жестокости. Новый сезон обещает сохранить традиционную подачу сюжета без речи как таковой, но при этом наконец-то покажет больше разумных обитателей этого обагрённого кровью мира. 

    О сериале:

    Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека 4

    Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека

     Марина Беляева |  15.11.2019

    Вдумчивый и медитативный сериал о всаднике на динозавре, включающий такие необходимые для просветления элементы, как ультранасилие и звериный рёв.

    Чем мы заняты в тени, 4-й сезон

    What We Do in the Shadows

    Когда и где? 12 июля на FX.

    Что? Комедийный вампирятник.

    О чём? О группе вампиров со Стейтен-Айленда в Нью-Йорке, которые живут вместе уже долгие годы, но за это время так и не привыкли к человеческому обществу. Вот теперь привыкают.

    Трейлер

    Чего ждём? Раздельных приключений команды, которая в конце сезона пошла немного разными путями (наверняка совсем скоро их снова сведут вместе). И заодно — много уморительных сцен с Колином Робинсоном в облике ребёнка. Ну и, конечно, ждём новых камео. Уже известно, что в четвёртом сезоне на вечеринке появятся, среди прочих, Антонио Бандерас, Игги Поп, Лиза Кудроу и Кристен Уиг.

    О сериале

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! 6

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись!

     Дарья Беленкова |  04.06.2019

    Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

    Обратная сторона Земли, 3-й сезон

    Solar Opposites

    Когда и где? 13 июля на Hulu.

    Что? Фантастический ситком-мультсериал.

    О чём? О пришельцах, которые застряли на Земле и вынуждены хоть как-то адаптироваться. И не просто адаптироваться, а понять, каково это — жить в свободных США гостем или даже эмигрантом. И параллельно — всё-таки найти способ убраться с этой странной планеты. Правда, получается не очень.

    Трейлер

    Чего ждём? Больше безумия в духе «Рика и Морти» — сериал как раз делают те же авторы. Люди в стене, пришельцы-паровозы, путешествие по иным мирам и столкновение с другими странными формами жизни. В общем, полный комплект. Перед просмотром не пропустите спецэпизод Very Solar Holiday Opposites Special, действие которого разворачивается между вторым и третьим сезонами.

    А ещё

    Tuca & Bertie (3-й сезон) — взрослый анимационный ситком о дружбе двух 30-летних птиц. Проектом руководит Лиза Ханавалт, которая ранее работала над мультсериалом «Конь БоДжек». «Тука и Берти» под стать прошлому проекту — антропоморфные животные обсуждают семью, быт и другие свалившиеся на них проблемы. Netflix после первого сезона отменил шоу, но его спас Adult Swim, продлив сразу на два. И вот третий стартует на канале 10 июля. 

    American Horror Stories (2-й сезон) — неудержимый Райан Мёрфи возвращается со вторым сезоном спин-оффа своей знаменитой хоррор-антологии. Если в прародителе каждый сезон рассказывал свою историю, то здесь в сезон уместились несколько не связанных друг с другом сюжетов. Разве что их будет объединять некая тема. Подробности держат в секрете, но, судя по тизеру, герои станут жертвами кукольного домика. С 21 июля на Hulu. 

    Трейлер

    Jurassic World: Camp Cretaceous (5-й сезон) — финальное приключение подростков, которые просто отправились на экскурсию в Лагерь мелового периода, а в итоге им пришлось выживать на не слишком-то гостеприимном Исла-Нублар. C 21 июля на Netflix. 

    Трейлер

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Планы издательств 2018: самая интересная фантастика и фэнтези
    Планы издательств 2018: самое интересное фэнтези
    1
    Что посмотреть? Фильмы, которые выходят в феврале 2017
    Новые сериалы марта 2020: ведьмы, рыцари и расисты 5
    Новые сериалы марта 2020: ведьмы, рыцари и чёрные расисты

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2022-го
    0
    13255
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2022-го

    Фантастические книги июля: от конспирологии нынешнего лидера «новых странных» до нашумевшего ориентального фэнтези

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 4
    0
    55973
    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов

    Превратить детскую сказку в слэшер — идея оригинальная, снимаем шляпу. Жаль, что она тут одна такая.

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»
    0
    67798
    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка». Итальянская планетарная опера

    Хроники песчаной планеты. Но не Дюны.

    Какие настольные игры выйдут в 2020? 34
    0
    125638
    Наши любимые настолки Hobby World

    Рассказываем об играх, навсегда влюбивших нас в настольное хобби

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5
    0
    168644
    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

    15 главных игр в истории Hobby World  25
    0
    234157
    Тест: Хорошо ли вы знаете игры Hobby World

    Или для вас главная настольная игра — это всё ещё «Монополия»?

    Hobby World
    0
    229993
    15 главных игр в истории Hobby World 

    21 год исполнился главному издательству настольных игр в России.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин
    0
    225039
    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин

    Автор бичует самых страшных чудовищ: женоненавистников!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить