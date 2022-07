Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 

А вот и вторая часть дайджеста про июльские сериалы. На этот раз поговорим о тех проектах, что возвращаются на экраны. Про «Очень странные дела» и так понятно, но не пропустите продолжение вампирятника «Что мы делаем в тени» и целую плеяду мультсериалов для взрослых: от тестостеронового «Первобытного» до раздолбайских «Харли Квинн» и «Обратной стороны Земли».

Очень странные дела, финал 4-го сезона

Stranger Things

Когда и где? 1 июля на Netflix.

Что? Хоррор, мистика.

О чём? О кошмаре, развернувшемся в городке Хоукинс. О борьбе со сверхъестественным чудовищем, которому дали прозвище Векна. Да вы и так всё знаете, этот пункт в списке — скорее дежурное напоминание.

Чего ждём? «Войны бесконечности» от мира сериалов. По крайней мере, наш автор описал впечатления от финала именно так.

Обзор: «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах».

Харли Квинн, 3-й сезон

Harley Quinn

Когда и где? 28 июля на HBO Max.

Что? Взрослый комедийный мультсериал по комиксам DC.

О чём? О весёлой раздолбайке Харли Квинн и её возлюбленной Ядовитый Плющ, с которой они вместе отправились в своего рода отпуск. Море веселья и убийств, а после в Готэме опять надо браться за дела: спасать друзей, снова мутузить Джокера, а ещё — разбираться с Болотной тварью и смотреть, как Джеймс Ганн выбирает из двух стульев.

Чего ждём? «Харли Квинн», пожалуй, один из лучших проектов по DC за последнее время. Команда не стесняется добавить в мир мрачного пафоса немного огонька, и получается примерно как у Джеймса Ганна в «Отряде самоубийц». Ещё бы с драмой научились справляться на уровне «Миротворца», совсем бы цены не было.

А вот сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки можно не ждать — по-крайней мере, её явно не покажут.

Первобытный, 2-й сезон

Primal

Когда и где? 21 июля на Adult Swim (и на следующий день — на HBO Max).

Что? Взрослый мультсериал, первобытное фэнтези Геннди Тартаковского.

О чём? О брутальном, яростном и в чём-то благородном первобытном воине Копье, который вместе со своей спутницей-тираннозавром отправляется в полное опасностей путешествие по диким землям.

Чего ждём? И снова — выдающейся мультипликационной работы, где можно пристально рассматривать каждый кадр. Визуальный оргазм — от жирных линий до эстетики жестокости. Новый сезон обещает сохранить традиционную подачу сюжета без речи как таковой, но при этом наконец-то покажет больше разумных обитателей этого обагрённого кровью мира.

О сериале: Сериал «Первобытный» (Primal) от создателя Самурая Джека Вдумчивый и медитативный сериал о всаднике на динозавре, включающий такие необходимые для просветления элементы, как ультранасилие и звериный рёв.

Чем мы заняты в тени, 4-й сезон

What We Do in the Shadows

Когда и где? 12 июля на FX.

Что? Комедийный вампирятник.

О чём? О группе вампиров со Стейтен-Айленда в Нью-Йорке, которые живут вместе уже долгие годы, но за это время так и не привыкли к человеческому обществу. Вот теперь привыкают.

Чего ждём? Раздельных приключений команды, которая в конце сезона пошла немного разными путями (наверняка совсем скоро их снова сведут вместе). И заодно — много уморительных сцен с Колином Робинсоном в облике ребёнка. Ну и, конечно, ждём новых камео. Уже известно, что в четвёртом сезоне на вечеринке появятся, среди прочих, Антонио Бандерас, Игги Поп, Лиза Кудроу и Кристен Уиг.

О сериале Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

Обратная сторона Земли, 3-й сезон

Solar Opposites

Когда и где? 13 июля на Hulu.

Что? Фантастический ситком-мультсериал.

О чём? О пришельцах, которые застряли на Земле и вынуждены хоть как-то адаптироваться. И не просто адаптироваться, а понять, каково это — жить в свободных США гостем или даже эмигрантом. И параллельно — всё-таки найти способ убраться с этой странной планеты. Правда, получается не очень.

Чего ждём? Больше безумия в духе «Рика и Морти» — сериал как раз делают те же авторы. Люди в стене, пришельцы-паровозы, путешествие по иным мирам и столкновение с другими странными формами жизни. В общем, полный комплект. Перед просмотром не пропустите спецэпизод Very Solar Holiday Opposites Special, действие которого разворачивается между вторым и третьим сезонами.

А ещё

Tuca & Bertie (3-й сезон) — взрослый анимационный ситком о дружбе двух 30-летних птиц. Проектом руководит Лиза Ханавалт, которая ранее работала над мультсериалом «Конь БоДжек». «Тука и Берти» под стать прошлому проекту — антропоморфные животные обсуждают семью, быт и другие свалившиеся на них проблемы. Netflix после первого сезона отменил шоу, но его спас Adult Swim, продлив сразу на два. И вот третий стартует на канале 10 июля.

American Horror Stories (2-й сезон) — неудержимый Райан Мёрфи возвращается со вторым сезоном спин-оффа своей знаменитой хоррор-антологии. Если в прародителе каждый сезон рассказывал свою историю, то здесь в сезон уместились несколько не связанных друг с другом сюжетов. Разве что их будет объединять некая тема. Подробности держат в секрете, но, судя по тизеру, герои станут жертвами кукольного домика. С 21 июля на Hulu.

Jurassic World: Camp Cretaceous (5-й сезон) — финальное приключение подростков, которые просто отправились на экскурсию в Лагерь мелового периода, а в итоге им пришлось выживать на не слишком-то гостеприимном Исла-Нублар. C 21 июля на Netflix.