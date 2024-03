«Второй лучший госпиталь в Галактике»: феминистический сериал про инопланетную медицину

The Second Best Hospital in the Galaxy

Режиссёр: Джои Адамс, Ким Арндт, Кэйси Эрмансон, Бекс Уоллес

Сценарий: Чирокко Данлэп, Кирстен Кинг, Энн Лэйн, Шона МакГарри, Аша Мишель Уинстон

Роли озвучили: Стефани Сюй, Кеке Палмер, братья Калкины, Наташа Лионн, Сэм Смит и другие

Премьерный показ: 23 февраля 2024 года

Длительность: 1 сезон, 8 серий

Похоже на: «Корпорация „Заговор“», «Бесконечный поезд», «Скорая помощь», «Риццоли и Айлс»