«Второй лучший госпиталь в Галактике»: феминистический сериал про инопланетную медицину

Хэ-хэй, это лучший госпиталь в Галактике! Второй. Но мы об этом не говорим. Здесь работают доктора Слич и Клак: они подруги и специалистки в своём деле, задорные учёные, которые предпринимают рискованные (и не всегда законные) операции, чтобы помочь пациентам. И продвинуть науку, конечно! А ещё Слич и Клак выстраивают отношения с коллегами, родителями, клиентами и нелегально извлечённым мозговым червём… стоп, что?

The Second Best Hospital in the Galaxy Режиссёр: Джои Адамс, Ким Арндт, Кэйси Эрмансон, Бекс Уоллес Сценарий: Чирокко Данлэп, Кирстен Кинг, Энн Лэйн, Шона МакГарри, Аша Мишель Уинстон Роли озвучили: Стефани Сюй, Кеке Палмер, братья Калкины, Наташа Лионн, Сэм Смит и другие Премьерный показ: 23 февраля 2024 года Длительность: 1 сезон, 8 серий Похоже на: «Корпорация „Заговор“», «Бесконечный поезд», «Скорая помощь», «Риццоли и Айлс»

История происхождения сериала довольно любопытная. У его создательницы, Чирокко Данлэп, впечатляющий послужной список: она актриса (играла даже у Тима Бёртона), сценаристка и автор идей «Чудотворцев», «Жизни матрёшки» и «Её голоса». Работать в анимации Данлэп начала с сериала «Бэймакс», а «Второй лучший госпиталь в галактике» стал первым проектом, в котором она выступила в качестве шоураннера. Впрочем, это всё же не авторское творение — как, например, «Отель Хазбин» Вивьен Медрано или «Единорог. Вечные воины» Геннди Тартаковского. Личностью Чирокко Данлэп никто особо не интересовался, если не считать несколько малозначительных интервью. По всей видимости, это вполне устроило Amazon Prime: о «Госпитале» говорили как о собственном проекте стримингового сервиса, созданном в основном женщинами. Последним в наше время удивить сложно — но это традиционный маркетинговый приём, который тем не менее вполне отвечает духу шоу.

«Второй лучший госпиталь в Галактике» — феминистический сериал, который не пытается скрыть свою суть. А ещё это медицинский процедурал: Слич и Клак не только тусят и строят отношения с персонажами разных рас, видов и гендеров, но и лечат пациентов. Шоу показывает будни медработниц космической станции, и порой медицинские загадки оказываются интереснее личных историй — как минимум потому, что в них есть интрига и своеобразные объяснения того, как устроены организмы инопланетян. Проблема в том, что всё это — второстепенный слой повествования. На первом же плане остаются комплексы главных героинь и их попытки наладить отношения.

Для шоу, которое концентрируется на двух персонажах, такой подход вполне нормален: например, полицейский процедурал «Риццоли и Айлс» — тоже сериал о подружках, поэтому их характеры выписаны объёмно. У Слич и Клак есть интересные сюжеты — вот только все конфликты сводятся к набору прописных истин о том, что надо обсуждать чувства и желания с другими людьми, брать ответственность за свои поступки на себя и, наверное, кушать манную кашу по утрам.

Сериал уделяет слишком много времени разговорам по душам, работе над травмами и тревожностью, интимным отношениям и эмоциям персонажей. Поначалу всё выглядит отлично: да, это скорее «Бесконечный поезд», чем «Корпорация „Заговор“» — но почему нет, если реализация достойная? Однако ближе к финалу диалоги начинают походить на диснеевские сказки, где каждый бесконфликтно высказывает свою точку зрения и озвучивает мораль дня в конце серии. Не такого ждёшь от взрослого шоу, в котором отвязные девчонки вскрывают инопланетян.

Вероятно, причина в том, что Чирокко Данлэп специализируется на игровом кино, а не на анимации: сама манера подачи демонстрирует, что ей комфортнее выражать идеи не через визуал (хотя и его достаточно), а через диалоги и актёрскую игру — просто мультипликация позволяет не тратиться на грим. «Второй лучший госпиталь в Галактике» органично смотрелся бы в виде сериала, похожего на какой-нибудь «Вавилон-5».

Хотя было бы несправедливо говорить, что в «Госпитале» вообще нет интересных художественных решений. За душещипательными диалогами о самом важном можно разглядеть интересно срежиссированные сцены и нетривиальные конфликты. Например, эпизод, в котором героини пытаются собрать в вентиляционной трубе существо, состоящее из воды, не сработал бы с живыми актёрами. И таких моментов в каждой серии предостаточно.

Да и визуал здесь потрясающий — и это неудивительно, если вспомнить, кто именно приложил к сериалу руку. Стиль «Госпиталя» основан на эстетике художницы Робин Эйзенберг: он яркий, сочный, космический, с жирным лайном. Подобное сочетание первобытной феминности и cosmic punk выглядит круто — шоу просто невозможно спутать ни с каким другим. Органично перенести особенности рисунка Эйзенберг на экран смогли в студии Titmouse — они работали над «Аватаром: Легендой об Аанге», «Братьями Вентура», «Царством падальщиков», «Пантеоном», «Мотор-сити» и множеством других проектов.