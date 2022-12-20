Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

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В декабре 2022 года, спустя тринадцать лет после первой части, в прокат выходит сиквел научно-фантастического эпоcа Джеймса Кэмерона «Аватар». По случаю выхода «Пути воды» давайте слетаем на Пандору и воскресим в памяти всё, что нам известно об этом мире и источниках его вдохновения.

Источники вдохновения

Фильм родился из мыслей, идей и образов, накопленных Джеймсом Кэмероном за всю жизнь. Густой, мерцающий инопланетный лес, сквозь который протекала река яркого света, явился 18-летнему Джеймсу во сне, а голубокожие гуманоиды фигурировали в снах, о которых будущему кинематографисту рассказывала мать.

Джеймс давно пытался передать увиденные им образы на бумаге. В 11-м классе он нарисовал «Весну на планете Флора» — первое изображение пышных инопланетных джунглей. А когда в 1976 году Кэмерон создавал постеры для фильмов, на одном из не пригодившихся плакатов появилась знойная голубокожая девица.

Ещё в колледже будущий кинематографист написал сценарий о прикованном к инвалидной коляске человеке, который соглашается хирургически удалить все внешние органы чувств, чтобы отправиться в путешествие по своему разуму. В написанном Джеймсом в конце 1970-х сценарии так и не снятого фильма «Ксеногенез» проскальзывала идея природы как единого разума, а главные герои встречали странных существ на далёкой планете.

Первая версия «Аватара», 80-страничный набросок под названием «Проект 880», увидела свет в 1996 году. Кэмерон рассказывал, что черпал вдохновение из всех прочтённых им научно-фантастических и приключенческих книг, а также из фильмов «Лоуренс Аравийский», «Человек, который хотел быть королём», «Изумрудный лес», «Знахарь», «Миссия», «Танцующий с волками», «Книга джунглей», «Долина папоротников» и «Принцесса Мононоке».

Я вдохновлялся каждой фантастической книгой, которую прочёл в детстве. И парочкой нефантастических. Эдгар Райс Берроуз, Генри Райдер Хаггард — авторы мужских приключенческих книг про джунгли. Я хотел создать старомодное приключение про джунгли, действие которого разворачивалось бы на другой планете. Я хотел снять фильм, который отражал бы все мои интересы: биологию, технологию, окружающую среду. Но я всегда испытывал тягу к научно-фантастическим и приключенческим историям, в которых одинокий воитель оказывался в экзотической земле, справлялся с физическими испытаниями, страхом перед всем чужим и инородным. Кто мы — завоеватели? Эксплуататоры? Интеграторы? «Аватар» исследует все эти темы. Джеймс Кэмерон

В 1996 году Кэмерон не смог продолжить разработку «Аватара» — этого не позволял уровень технологий в то время — и переключился на «Титаник». Вернулся на Пандору он только через десять лет. Первый сценарий будущего фильма Кэмерон написал за первые четыре месяца 2006 года.

Добро пожаловать на Пандору!

Пандора — пятая из четырнадцати лун газового гиганта Полифема. Она расположена в 4,5 световых лет от Земли в системе Альфы Центавра. Поскольку земные корабли пока что способны достигать только 70% от скорости света, полёт от Земли до Пандоры занимает 6 лет и 9 месяцев. Впрочем, из-за релятивистского эффекта экипажу и пассажирам кажется, что прошло только 5 лет, 9 месяцев и 22 дня.

Пандора на треть легче и на десятую часть меньше Земли. Гравитация её составляет 80% от земной, зато атмосфера на 20% плотнее. Как и на Земле, здесь есть густые леса, величественные горы, долины, равнины, реки, озёра, острова, моря и океаны. Однако здешняя азотно-кислородная атмосфера содержит столько углекислого газа, что люди не могут находиться на открытом воздухе без дыхательной маски. Любой, кто осмелится её снять, через 20 секунд теряет сознание, а через четыре минуты и жизнь.

За райской внешностью планеты скрывается поистине адская сущность. Как говаривал полковник Куорич, «если ад существует, вы легко сможете отдохнуть там после службы на Пандоре». Сотни действующих вулканов регулярно извергают в атмосферу планеты облака сероводорода, плотная атмосфера порождает ураганные ветра, а каждая зверушка, встреченная за периметром базы Адские Врата, пытается убить любого неосторожно зашедшего в джунгли.

География планеты

Большую часть суши Пандоры занимают огромные дождевые леса. Здешние растения гораздо крупнее земных: травы и кустарники могут достигать пяти-семи метров в высоту, а самые огромные деревья вырастают до таких размеров, что кажется, будто своими кронами они подпирают небо. Своими размерами леса обязаны пониженной гравитации, плотной атмосфере, сильным ветрам и магнитным полям.

Ещё одна отличительная черта местных пейзажей — парящие горы и огромные каменные арки. Летающие горы, прозванные землянами Аллилуйя, возникли благодаря жидкому железному ядру Пандоры, её близости к мощному магнитному полю Полифема и свойствам металла анобтаниума, лежащего в основе горных образований.

Анобтаниум — металл, который встречается только на Пандоре и обладает уникальными свойствами. Это высокотемпературный сверхпроводник, способный вырабатывать магнитные поля. За считаные годы анобтаниуму нашли применение во всех отраслях земной экономики, от энергетики и производства компьютерных гиперчипов до межзвёздных путешествий. Каждый из девяти кораблей корпорации, курсирующих между Землёй и Пандорой, способен доставить всего 350 тонн ценного груза, а потому цены на этот металл достигают 20 миллионов долларов за килограмм.

Каменные арки образовались, когда расплавленная горная порода остывала, а пересекающиеся магнитные поля Пандоры и Полифема придали им разнообразные формы, ставшие ещё более причудливыми за миллионы лет воздействия ветров и дождей.

Самая пока что малоизученная часть Пандоры — это бескрайние океаны, вдоль побережья которых также обитают кланы на’ви, в частности Меткайина.

Флора

Растительный мир планеты крайне разнообразен. Земные учёные вроде доктора Грейс Августин, составительницы справочника по ботанике Пандоры, полагают, что в местных лесах можно встретить до 100 000 различных разновидностей растений.

Главная отличительная черта биосферы Пандоры — так называемые зоопланты вроде панопиры, геликорадиана и скорпионова чертополоха. Они обладают примитивной нервной системой и способны реагировать на внешние раздражители. По большей части зоопланты — хищники. Так, панопира может расти в сторону добычи, игнорируя гравитацию, геликорадианы, поймав насекомое или мелкую зверушку, скручиваются и прячутся под землёй, скорпионов чертополох прыскает ядом, способным растворить даже камень, а райский банши отстреливается от потенциальных угроз ядовитыми колючками.

Аборигены верят, что все деревья на планете объединены общей нейросетью, которую они называют Эйва. Центр Эйвы — огромное светящееся дерево. У каждого живого существа на Пандоре есть нейрокоса, с помощью которой можно присоединиться к Эйве и узнать её волю.

Местные поклоняются Эйве как богине и считают, что она аккумулирует сознание и воспоминания всех погибших живых существ. На’ви верят, что Эйва может транслировать свою волю растениям, животным и самим на’ви. Причём она влияет на живые существа и без подключения к нейрокосам: в воздухе свободно витают зоопланты, которые называются древесные духи — это семена Древа душ, дерева Эйвы, и исполнители её воли.

Фауна

Каждый уровень пандорского леса полон жизни. На земле, между гигантскими корневыми системами уходящих в небеса деревьев, копошатся танаторы, змееволки и штормбыки, по веткам скачут протолемуры, а в кронах гнездятся баньши и тетраптероны. Животный мир планеты крайне разнообразен, но всех живых существ кое-что объединяет: их кости укреплены углеродным волокном, и у всех них есть нейрокосы, чтобы подключаться к Эйве или друг к другу.

Одни пандоранские животные, в частности штормбыки, пролемуры и лютокони, отчасти похожи на земных. Другие — абсолютно уникальны. Например, есть слингеры, голова которых на первый взгляд способна отделяться от тела. На самом деле слингер — это две живущие в подобии симбиоза особи, взрослая (тело) и молодая (голова). На охоте взрослая особь с огромной скоростью выстреливает молодой в сторону предполагаемой добычи, а молодая пронзает жертву длинным острым шипом, пропитанным смертельным нейротоксином, и возвращается к носителю. Когда детёныш вырастает настолько, что ему уже сложно удержаться на родителе, он начинает самостоятельную взрослую жизнь, а родитель умирает.

Танатор (палулукан) — самый свирепый хищник в дождевых лесах Пандоры. Взрослые танаторы достигают 5,5 метра в длину и 2,5 метра в высоту, они могут учуять добычу за 13 километров. Несмотря на размеры, танаторы очень ловкие и быстрые, они способны развивать скорость до 64 километров в час. Когда Джейк Салли в первую вылазку повстречал танатора, он сумел спастись от него, только прыгнув с высокого обрыва в реку.

Змееволк (нантанг) — один из самых распространённых хищников на Пандоре. Охотится стаями до 10–12 особей.

Титанотерий (ангтцик) — громадное, в два раза больше африканского слона, травоядное животное, живущее небольшими стадами. Несмотря на наличие четырёх глаз, у титанотериев очень слабое зрение, они полагаются на развитые обоняние и слух. Когда титанотерий чего-то боится, он опускает голову-молот к земле и несётся вперёд, не разбирая дороги, снося всё на своём пути и обращая врагов в бегство.

Лютоконь (па’ли) — один из основных видов транспорта для кланов на’ви. Лютокони быстры, они обладают молниеносной реакцией и способны на длинные прыжки. Наездники на’ви управляют лютоконями с помощью тсахейлу (нейросвязи), благодаря ей животные мгновенно реагируют на команды и понимают, что делать. Поэтому в битве всадники могут не отвлекаться на управление и обеими руками стрелять из лука и метать копья. Если с банши на’ви формируют связь на всю жизнь, то одним и тем же лютоконём могут пользоваться разные члены клана. В дикой природе лютокони сбиваются в табуны до 100 голов.

Горный банши (икран) — летающий ящер, неотъемлемая часть культуры на’ви. Укрощение икрана — первая часть обряда посвящения охотника, икнимайя. Процесс этот работает в обе стороны: не только наездник должен найти себе икрана, но и банши должен выбрать себе наездника. Понять, что икран тебя выбрал, очень легко — в этот момент летающий ящер попытается тебя убить. В отличие от лютоконей, икран устанавливает более прочную связь со своим наездником: если тсахейлу установлена, то икран будет носить его всю жизнь.

Леоноптерикс (торук) — огромный летающий хищник, правящий небесами Пандоры. Его имя означает «последняя тень» — если на тебя упала его тень, это последнее, что ты увидишь в жизни. На’ви считают торука одним из величайших созданий Эйвы, и в родном древе клана Оматикайя стоит посвящённый ему идол. Считается, что в момент великой нужды и огромной скорби на’ви один из Народа сможет сформировать с торуком тсахейлу и стать Торуком Макто — Наездником Последней тени. Со времён Первых песен такое случалось всего пять раз, Джейк Салли стал шестым.

В «Пути воды» нам показали ряд новых животных, населяющих океаны Пандоры.

Илу — морские животные, немного похожие на вымерших земных плезиозавров. Их легко приручать, а потому они служат скакунами водному племени Метайкина, так же как икраны для лесных кланов.



Цурак — нечто среднее между гавиалом, дельфином и летучей рыбой. Это существо перемещается по поверхности воды, словно на водных лыжах, развивая скорость свыше 90 км/ч. Метайкина ездят и на цураках, но этот зверь считается намного более сложным в управлении и может неожиданно нырнуть.



Тулкуны — самые примечательные обитатели океанов Пандоры. С виду похожие на китов, они обладают интеллектом, не уступающим людям или на’ви. У них есть свой язык, музыка, математика, философия, и на’ви они служат не ручным скотом, а разумными товарищами. Их закон строго запрещает убивать разумных существ, даже из мести, под страхом изгнания. К сожалению для тулкунов, в их мозгу содержится вещество, способное полностью останавливать старение человека — а потому на них жестоко охотятся китобои небесных людей.

Народ на’ви

Пандору населяет раса разумных гуманоидов, которые называют себя на’ви, что в переводе с их языка означает Народ. На’ви напоминают людей и способны говорить на человеческих языках, но они стройнее, сильнее, выносливее и крупнее — до четырёх метров в высоту. У на’ви есть хвосты, биолюминесцентные отметки на коже и, как и у всех живых существ на Пандоре, куру, то есть нейрокоса.

На’ви верят, что все живые существа — часть Эйвы, и в конце жизни дух каждого существа возвращается к ней. Культура всех кланов Народа основана на духовной связи с Эйвой и исполнении её воли, которая заключается в поддержании естественного порядка вещей. Все без исключения кланы чтут три принципа своего божества:

Никто не должен возводить строения из камня.

Никто не должен пользоваться колесом.

Никто не должен пользоваться лежащими в земле металлами.

Законы Эйвы ограничивают научно-технический прогресс и эволюцию на’ви, удерживая их на уровне первобытного общества охотников-собирателей, для которых венцом инженерной мысли остаются арбалеты. Люди-исследователи полагают, что первые на’ви появились более 12 миллионов лет назад и с тех пор особенно не изменились. Но остаётся вопрос: каменное строительство, изобретение колеса и добыча полезных ископаемых — это всё признаки более развитого общества. Если на’ви остановились в развитии 12 миллионов лет назад, то откуда божеству первобытной планеты знать о них?

Все кланы на’ви говорят на одном языке, но у них нет письменности, и все сказания Народа, начиная со Времени Первых Песен, передаются в устной форме. Впрочем, поскольку Эйва позволяет в любой момент обратиться к сознанию и памяти предков, необходимость в письменности просто отпадает.

На’ви — прирождённые охотники, они мастерски обращаются с луком и копьями, но никогда не берут от природы больше, чем требуется для поддержания жизни клана. Убив зверя, охотник всякий раз возносит молитву Эйве и благодарит убитое животное: «Я вижу тебя, брат или сестра. Твой дух уходит к Эйве, твоё тело остаётся, чтобы стать частью Народа».

Один из самых сложных для понимания аспектов культуры на’ви — фраза «Я вижу тебя». Когда один на’ви говорит другому, что видит его, это означает, что он видит его душу и понимает мотивы. Когда один на’ви просит другого увидеть его, он просит отбросить предрассудки и негативный опыт, посмотреть свежим, незамыленным взглядом и увидеть его таким, каким он стал сейчас.

На’ви населяют все регионы Пандоры, от плодородных дождевых лесов и океанских побережий до обширных степей, пустынь и ледяных тундр. Местность влияет на привычки и образ жизни каждого клана: одни специализируются на охоте, другие — на рыбалке, а третьи — блестящие мастера или ювелиры. Но верования, культура и язык остаются неизменными.

У каждого клана есть свой вождь, оло’ектан, и свой духовный лидер, шаман, толкователь воли Эйвы — цахик. Каждый клан состоит примерно из 300 членов, и члены клана стараются контролировать свою численность, чтобы не нарушать равновесие с природой. На смену каждому умершему на’ви рождается новый, причём благодаря Эйве он уже знает роль, которую ему надлежит выполнять.

Кланы стараются жить в гармонии с природой и друг с другом, но обычаи допускают борьбу между кланами, в основном за территорию. Борьба эта обычно вызвана внешними причинами, например наводнением или пожаром, и это не имеет ничего общего с жадностью или жаждой власти. Когда дело доходит до драки, воины сражаются яростно и не ведают пощады. Но обычаи требуют, чтобы каждая битва сменилась торгом, обменом, переговорами или любым другим способом заключить мир.

Кланы на’ви

Оматикайя (Клан синей флейты) тысячи лет жили в дождевых лесах Пандоры. Когда небесные люди попытались освоить планету, именно Оматикайя не повезло оказаться ближайшими соседями человеческой колонии под названием Адские Врата. Этот клан славится изысканными, мастерски сделанными тканями. Первый и последний до Джейка Салли Торуки Макто были родом из клана Оматикайя.

Тайранги (Народ икранов Восточного моря) живут на утёсах, вздымающихся над бурным Восточным морем. Это блистательные воздушные наездники, освоившие новый способ рыбной ловли — охотники клана верхом на икране, развивая огромную скорость, ныряют в бурные волны и проводят под водой несколько минут. Манёвр этот невероятно сложный и требует непревзойдённого мастерства, а ошибка может стоить жизни как наезднику, так и его банши.

Тауками (Клан небесных провидцев) стремятся к знаниям, пытаются познать Эйву, лес и его обитателей. Умеют смешивать травы и растения и создавать на их основе действенные зелья, эликсиры и снадобья.

Оланги (Клан всадников равнин) живут на обширных равнинах в дне полёта от вотчины клана Оматикайя. Умелые наездники на лютоконях, они кочуют следом за мигрирующими стадами животных, составляющих основу их рациона.

Анурай специализируются на мудрости ночного неба — отслеживают движение звёзд, планет, лун и других небесных тел. Это клан искусных художников, мастеров и звездочётов. Люди почти полностью уничтожили клан Анурай, когда один из головорезов корпорации польстился на их украшения и артефакты.

Кекунан живут у подножия отвесных утёсов. Как и Тайранги, воины Кекунан — великолепные воздушные наездники, которые с ранних лет учатся летать на икранах. По легендам Народа, первым в истории икрана оседлал воин из клана Кекунан.

Меткайина живут на островах и рифах у побережья пандорских океанов. Питаются дарами моря и формируют связи не с лютоконями или икранами, а с илу — огромными морскими животными, напоминающими земных плезиозавров.

Небесные люди и аватары

Корпорация по Освоению Природных Ресурсов (ОПР) обосновалась на Пандоре неподалёку от угодий клана Оматикайя. Официально человеческое поселение называлось Внеземной колонией ОПР, но колонисты прозвали его Адскими Вратами.

Адские Врата возведены рядом с огромной шахтой над крупнейшим разрабатываемым месторождением анобтаниума. Постоянно в колонии живут порядка 2 500 человек — шахтёры, учёные, техники, бюрократы и бойцы возглавляемой полковником Куоричем службы безопасности.

Учёные колонии исследовали богатую биосферу Пандоры, но администрация пыталась подчинить их корыстным корпоративным интересам. Когда давление перешло все границы, учёные во главе с доктором Августин перебрались на заброшенную исследовательскую базу на 26-м участке в горах Аллилуйя.

В прошлом Августин даже построила школу, где знакомила детей на’ви с человеческой культурой и языком. Августин потратила на налаживание контакта между расами десять лет жизни. Но потом солдаты Куорича прямо в дверях школы расстреляли нескольких учеников в наказание за поджог одного из экскаваторов. На’ви ушли и больше не возвращались, а здание школы превратилось в склад оборудования.

Во втором фильме люди вернулись на Пандору ещё более опасными, чем прежде. Они построили новую базу Бриджхед, оснащённую самой современной 3D-фабрикой, способной в считаные минуты выпускать новую технику. У корпорации появится новое снаряжение для освоения или, вернее сказать, разграбления океанов планеты. Экзоскелеты станут проворнее и тоньше, а ещё люди научатся переносить сознание уже погибших солдат в тела аватаров — новые модели получат название рекомбинанты.

* * *

Джеймс Кэмерон создал очень яркий, многослойный и хорошо продуманный мир, в который хочется возвращаться снова и снова. «Путь воды» раскрыл нам ещё часть этого мира — а сколько всего ещё создатели припасли для продолжений?