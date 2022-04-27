Фэнтезийные циклы, давно ждущие завершения

Вы наверняка знаете таких читателей, которые принципиально не берутся за незавершенные циклы или ждут, когда автор хотя бы анонсирует последний том. А может, такой читатель — это вы! Такое решение можно понять — порой боязно начинать историю, не имея представления, когда с ней можно будет ознакомиться целиком. Одно дело, когда автор пишет одну книгу 3-4 года — можно потерпеть. Но совсем другое дело, когда новая часть не готова и через десять лет после предыдущей. Или, что хуже, новые книги регулярно выходят, но развязки в них всё ещё нет.

Представляем пять незавершённых циклов, которые несмотря даже не отсутствие финала заслуживают внимания. Авторы умело дразнят воображение читателей, заставляя их строить догадки о судьбах полюбившихся героев.

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина

«Песнь льда и пламени» — без всякого сомнения, самый известный незавершенный цикл фэнтези наших дней. Мартин начал писать его в 1991 г. как трилогию, но постепенно «Песнь…» разрослась до семи книг, из которых написано только пять. Именно она сделала Мартина культовым автором фэнтези и изменила траекторию развития жанра в целом. На смену повествованиям о борьбе Добра и Зла с четко очерченными героями и однозначной моралью пришло жесткое псевдоисторическое фэнтези, в котором большую роль играют политические интриги, нет правых и виноватых, а персонажи действуют исключительно в своих интересах. Находки Мартина вроде «убийства» даже главных протагонистов, создания крайне харизматичных антигероев и их серьезной эволюции по ходу сюжета сейчас используются повсеместно.

События «Танца драконов» — последнего на настоящий момент по хронологии тома цикла, опубликованного в 2011 году, заканчиваются серьезными проблемами для многих героев — Джона Сноу убивают во время бунта, Дейенерис попадает в руки племени дотракийцев, Серсея теряет власть и подвергается наказанию позорным шествием, а Станнис готовится к нападению на Винтерфелл. Все мы знаем, чем история закончилась в сериале, но Мартин заявлял, что в книгах как минимум некоторые линии завершатся по-другому. Сообщения о скором написании «Ветров зимы» появляются регулярно, начиная с 2014 года, однако Мартин постоянно отвлекается на другие проекты — от сериалов до компьютерных игр. В своем последнем отчете о работе в 2021 году, который он выпустил в начале марта, 73-летний писатель сообщил, что работа над шестым романом шла медленнее, чем в 2020-м, но подвижки есть, и мир Вестероса по-прежнему его приоритет. Сроков публикации он не называет, и тем более ничего не говорит о «Грезах весны», предполагаемом последнем романе цикла.

«Хроника убийцы короля» Патрика Ротфусса

В цикле «Хроника убийцы короля» планируется всего три романа, но порой кажется, Ротфусс еще дальше от завершения финального тома, чем Мартин — от публикации «Ветров зимы». Действие цикла происходит в двух временных линиях — нелюдимый трактирщик в захолустном городке рассказывает известному Хронисту историю своей жизни, в которой он успел побывать музыкантом, магом, всенародно любимым героем и, наконец, предателем и «убийцей короля». Каждый том — один день этого рассказа.

Ротфусс задумал свою историю еще в 1994 году, за 13 лет до выхода первого тома. И время, потраченное на разработку вселенной, мифологии и магии, окупилось. Романы глубоко продуманы, поэтичны и создают эффект погружения, в мир и его обитателей легко поверить, а Квоуту так и хочется сопереживать — как в его ипостаси усталого трактирщика, так и в образе целеустремленного мальчика, движимого жаждой знаний и мести.

Второй роман «Страх мудреца» был опубликован в 2011 году, кроме этого, в середине 2010-х годов у писателя вышло несколько рассказов. С тех пор Ротфусс организует благотворительные мероприятия, вел подкасты, участвовал в создании ролевых игр, открыл импринт издательства — в общем, со стороны кажется, что делает все, кроме написания «Дверей из камня». В 2020 году его издательница даже публично заявила в социальной сети, что не думает, что Ротфусс написал хоть что-то с 2014 г. и что она не видела ни слова из нового романа. Вскоре этот пост был удален. Сам автор объяснял такой большой перерыв между книгами своими проблемами со здоровьем и другими жизненными трудностями. В декабре 2021 года Ротфусс неожиданно провел стрим, на котором зачитал пролог третьего тома и сообщил, что написал уже 400 000 слов. Но роман все еще не завершен.

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«Благородные Канальи» Скотта Линча

Цикл Линча — жестокое, но все-таки плутовское фэнтези о шайке воров, обкрадывающих богатых аристократов, устраивая для этого целые костюмированные представления. Благодаря чередованию событий в настоящем времени и флэшбеков читатель постепенно узнает о прошлом главных героев и понимает их мотивацию, хотя иногда это сбивает темп повествования. За тонко продуманными схемами обмана интересно следить, особенно с учетом того, что у мошенников часто все идет не по плану, и они вынуждены импровизировать. В романе «Республика воров» в сюжет вплетается политика — герои оказываются в центре избирательной кампании, и это задача им явно подходит. А ещё в третьем томе писатель наконец-то рассказал, какие у героя были отношения с загадочной Сабетой — на их странную связь были намёки в первых двух книгах, но без подробностей. Но, пожалуй, самое большое достоинство цикла — это описание уз братства, нерушимой дружбы и преданности, сформировавшихся между Локком и его товарищами.

Пока в «Благородных канальях» всего три книги, последняя из которых издана в 2013 году. Линч планирует написать в серии еще четыре романа, но радовать своих поклонников продолжением автор не торопится. Сроки выхода четвертого романа — «Шип Эмберлейна» — переносились несколько раз, даже после публикации его обложки, при этом согласно официальным заявлениям первый черновик Линч сдал в издательство ещё в 2019 году. Среди причин, мешающих работе над книгами, звучат проблемы со здоровьем и в личной жизни.

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«Отблески Этерны» Веры Камши

Выход первой серии российского сериала «Этерна» на «Кинопоиске» вызвал новый всплеск внимания к книжному первоисточнику — циклу, выходящему с 2004 года. Это историческое фэнтези «плаща и шпаги» о противостоянии великих домов и борьбе за власть. Но кроме того, в нем проработанная мифология, история и религиозная структура, множество отсылок к реальным земным событиям, при этом выдерживаются взаимосвязи — вещи, мельком упоминавшиеся вначале, могут «выстрелить» через несколько томов. Кроме того, книги Веры Камши полны харизматичных героев, среди которых выделяется великий полководец Рокэ Алва, который в сердца одних вселяет ужас, а у других вызывает истинную преданность и любовь. Писательница с большой тщательностью подходит к созданию образов и характеров своих персонажей, у каждого есть убедительная мотивация и предыстория, сделавшая их такими, какие они есть.

На настоящий момент в «Отблесках Этерны» 16 книг! Такое количество объясняется тем, что некоторые части при публикации были разделены на несколько томов из-за внушительного объема. Выход финала истории уже не раз сдвигался, так что писательница зареклась давать обещания о сроках его выхода, но мы надеемся увидеть развязку в этом году.

«Я, Инквизитор» Яцека Пекары

Цикл «Я, Инквизитор» состоит из самостоятельных, но взаимосвязанных повестей, рассказывающих о Мордимере Маддердине, инквизиторе и охотнике на ведьм и еретиков. Постепенно в этих повестях появляется сквозные сюжеты и конфликты, затрагивающие основы веры и власти. Свой мир Пекара выстраивает на альтернативно-историческом допущении, что Христос не умер на кресте, а жестоко покарал своих недругов и взял в свои руки власть. Автор строит мрачный мир, похожий на наше Средневековье, но полный самого настоящего зла. В нем нет положительных персонажей, главный герой тоже имеет немало дурных черт, особенно по современным меркам, хотя сам он чувствует в себе твердую веру и призвание «причинять добро». При этом, благодаря сквозной структуре читатель постепенно наблюдает за эволюцией Мордимера, его сомнениями и переосмыслением догматов, и это придает циклу глубину и драматизм.

Финал последнего в хронологическом порядке сборника «Ловцы душ» имеет большой задел на продолжение, и сам Пекара обещал продолжить историю Мордимера Маддердина. С тех пор (с 2006 года) автор написал немало книг, но все это — приквелы о самом Мордимере, а также его наставнике. Когда Пекара собирается вернутся к магистральному сюжету, мы можем только гадать.