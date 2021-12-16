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    Новости

    Патрик Ротфусс прочитал первые страницы романа «Двери из камня»

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    1785
    1 минута на чтение

    Писатель Патрик Ротфусс продолжает всем видом показывать, что роман «Книги из камня» — третий том «Хроник Убийцы Короля» — живее всех живых.

    Недавно писатель провёл стрим, где прочитал первые страницы книги.

    Пролог напоминает таковой из первых двух книг, он даже носит такое же название — «Молчание в трёх частях». И снова Квоут находится в «Путеводном камне», где он рассказывает свою историю. Многие фразы остались те же, но в них больше красивых описаний и метафор, словно поэзия.

    Фантаст также ответил на несколько вопросов читателей. Прежде всего, Ротфусс прояснил, что его видение книги не менялось во время написания все эти годы — он чётко знал, с чего книга начинается, чем заканчивается и что в ней происходит.

    Недавно Ротфусс рассказал, что написал уже 400 тысяч слов и ещё не закончил. Но неужто дата выхода не за горами?

    «Хроника Убийцы Короля» — роман-эпопея в жанре героического высокого фэнтези. Его действие рассказывается от лица Квоута, некогда знаменитого героя, мага и музыканта, а теперь простого трактирщика. По задумке, каждая книга трилогии — это история, рассказанная им за день. Иногда он отвлекается от рассказа, чтобы разобраться с какими-то проблемами в трактире или обсудить его с гостем.

    Первый том «Имя ветра» вышел в 2007 году. Патрик Ротфусс считал, что сможет писать по книге в год, но работа над продолжением сильно затянулась. И «Страхи мудреца» увидели свет лишь в 2011-м. А третью книгу поклонники всё ждут и ждут — такая же история, как и с «Ветрами Зимы» Джорджа Мартина.

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