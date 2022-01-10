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    #итоги #Итоги 2021 #лучшие игры

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации

    10 января 2022
    10.01.2022
    25969
    6 минут на чтение
    #итоги #Итоги 2021 #лучшие игры
    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 12

    Кроме списка лучших из лучших в конце года иногда уместно обсудить некоторые тенденции. И отметить в рамках этих тенденций игры, заслуживающие вашего внимания. Для таких случаев как раз и существуют специальные номинации.

    А вот топ:

    Лучшие видеоигры 2021 года 9

    Лучшие видеоигры 2021 года. Основной топ-10

     Евгений Пекло |  02.01.2022

    За долгие годы подведения итогов у нас сложилась философия — не надо пытаться втиснуть изменчивую реальность в прокрустово ложе заранее выбранного формата.

    Временная петля года

    Внезапно 2021 год оказался невероятно урожайным на игры, работающие с концепцией временной петли. Значит, стоит выбрать лучшую из них! А потом ещё раз! И ещё!

    Кандидаты: Loop Hero • Returnal • Deathloop • 12 Minutes • The Forgotten City

    Победитель: 

    Deathloop

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации

    Пускай временные петли в этом году были всех форм и размеров — и встречались в разных играх от дорогих ААА-шутеров до инди-головоломок — явный лидер среди них всё-таки есть. Да, нам безмерно нравится шикарный мод, переродившийся в самостоятельную игру (The Forgotten City) и отечественная инди Loop Hero, ставшая главным игровым событием начала года, но действительно запомнится 2021 год именно по проекту от Arkane. Сильный сюжет, обилие интересных механик и выверенный визуальный стиль — вот отличительные черты победителя. 

    Впрочем, и Loop Hero, и The Forgotten City мы тоже горячо рекомендуем попробовать — будь наш игровой топ длиннее раза эдак в два, они бы точно в него попали.

    Разочарование года

    Традиционная номинация, в которую лучше не попадать. Впрочем, стать самым худшим из худших — тоже определённое достижение.

    Кандидаты: 

    • Lust from Beyond — эротический триллер, который не возбуждает и не пугает;
    • Outriders — кооперативный шутер, в который лучше играть одному… Нет, лучше вообще не играть;
    • BIOMUTANT — долгострой, обернувшийся громким пшиком;
    • 12 Minutes — инди-игра с интересной концепцией, достойной лучшей реализации;
    • Back 4 Blood — духовная преемница Left 4 Dead, которая не смогла.

    Победитель (по жизни):

    Outriders

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 1

    Разочарований в этом году хватало. Но, несмотря на ожесточённые атаки со стороны кандидатов на букву В, больше всего мук принесла именно Outriders. BIOMUTANT просто скучная, а в Back 4 Blood вполне можно играть с удовольствием (особенно в ней хороша стрельба!) — и только Outriders сделана действительно плохо. Лутер-шутер, где скучно собирать лут, приключение на далёкой планете, где вы вечно зажаты в узких коридорах и на аренах, кооперативная игра, где нельзя делиться оружием — это прямо образец того, как делать не надо. 

    Стоило дать Outriders звание самой разочаровывающей игры хотя бы в просветительских целях, потому что многих геймеров она устраивает! Графон красивый, требования низкие — «а большего мне и не надо!»

    Об игре

    Обзор Outriders: травматический опыт в кооперативной игре 11

    Обзор Outriders: травматический опыт в кооперативной игре

     Евгений Пекло |  13.05.2021

    Из тех игр, что Санта дарит самым непослушным детям. В наказание.

    Нефантастическая игра года

    Каждый год мы традиционно отмечаем хорошую игру, которая не может попасть в наш основной топ ввиду своей нефантастичности — но посоветовать её всё равно хочется. 2021-й не стал исключением.

    Кандидаты: Forza Horizon 5 • Age of Empires 4 • Chivalry II • 

    Победитель:

    Forza Horizon 5

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 2

    Конечно, основная борьба развернулась между долгожданной четвёртой частью главной исторической RTS и новым выпуском красочной аркадной гоночной игры. И победителем из схватки выходит Forza Horizon 5. Возможность погонять на классных тачках по Мексике отчего-то радует несравнимо выше, чем новая порция сражений человечков в исторических декорациях. Это, кстати, и к Chivalry II относится. 

    Forza Horizon 5 вышла именно такой, как надо — с кучей машин, интересными активностями, шикарной графикой и сложностью, которую каждый может настроить под себя. Да, отличий от четвёртой части не так уж много — но ведь Forza Horizon 4 была воплощённым идеалом! Это действительно фестиваль радости, скорости, рёва моторов, ощущения свободы и ветра в волосах. Если вы хоть капельку небезразличны к автомобилям и гонкам — не проходите мимо!

    Отечественный проект года

    Необходимость в отдельной номинации под отечественное когда-то отмерла вместе с годными отечественными проектами. Но в этом году как будто упал железный занавес — всё время только и разговоров, что об очередной достойной игре из России. Так что тут не просто пришлось доставать из шкафа поеденный молью скелет старой номинации, но и мучительно долго выбирать из целого вороха достойных кандидатов. Кстати, о них.

    Кандидаты:

    Loop Hero • Жизнь и страдания господина Бранте • King’s Bounty II • Potion Craft • Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG • Pathfinder: Wrath of the Righteous • Чёрная книга

    Победитель:

    Чёрная книга

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 3

    Выбрать одну лучшую игру было мучительно сложно. Но помогло вот какое соображение. Да, все кандидаты — проекты международного уровня и масштаба. А какую игру не смогли бы сделать нигде, кроме как в России? Однозначно — только «Чёрную книгу». 

    Построенная на пермском фольклоре — странноватом, противоречивом, дремучем — эта игра в равной степени и для краеведов, и для заядлых геймеров. Необычная, как и положено инди-проекту, колоритная и незабываемая. Если вы думаете, что гордиться отечественным игропромом можно только благодаря «Тетрису», — поиграйте в «Чёрную книгу» (да и в других кандидатов из нашего списка — чего уж там!) и подумайте ещё раз.

    Об игре

    Чёрная книга (Black Book): правильное российское фэнтези 3

    Чёрная книга (Black Book): правильное российское фэнтези

     Леонид Мойжес |  21.08.2021

    Мы играем за ведьму, повелеваем чертями и режемся в карточного «дурака»!

    Ре-что-то там года

    Мода на ремастеры, ремейки и ре… простите, переиздания не думает проходить. Каждый год нас исправно кормят вторсырьём, а мы улыбаемся и просим добавки. Потому что — ну а как иначе возвращать к жизни столь любимую нами классику? Но всё равно в основной список проектов ремейко-ремастеры включать совестно. А вот для отдельной номинации — самое оно!

    Кандидаты:

    NieR: Replicant ver.1.22474487139… • Mass Effect: Legendary Edition • Alan Wake Remastered • Diablo II: Resurrected • Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition

    Победитель:

    Diablo II: Resurrected

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 4

    Как будто кто-то сомневался. Во все остальные проекты более-менее спокойно можно поиграть и без восстановленного, исправленного и улучшенного издания (особенно это касается Skyrim!). 

    И только Diablo II состарилась так состарилась — без слёз на оригинал не взглянешь. Игроки годами просили Blizzard выпустить ремастер — но те отнекивались: дескать, там всё сложно, разрешение не увеличить… Однако теперь ясно, что всё это были отговорки. Ремастер получился такой красивый и смачный, что его графику хочется видеть и в Diablo III — теперь уже она выглядит мыльной и устаревшей на фоне Resurrected! 

    Несмотря на кучу технических проблем на старте, обновлённая Diablo II бесспорно стала одной из главных игр 2021 года. Это проект, в равной степени важный и для тех, кто не застал оригинал, и для тех, кто возвращался в него периодически на протяжении двух десятков лет.

    Об игре

    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала 4

    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала

     Евгений Пекло |  05.10.2021

    Красивая, сложная, местами чересчур архаичная игра, которая не желает тебя отпускать.

    Лучшая игра, которую мы пропустили

    В прошедшем году вышло столько игр, что мы не смогли написать рецензии на всё интересное и достойное. Поэтому в итоге сделали серию статей с мини-обзорами таких вот пропущенных новинок. И раз уж мы посвящаем им целый цикл статей — почему бы не выбрать лучшую из них?

    Кандидаты:

    Griftlands • Monster Hunter Rise • Metroid Dread • Kena: Bridge of Spirits • Disciples: Освобождение • Death’s Door • Guilty Gear Strive 

    Победитель:

    Death’s Door

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 5

    «Почему бы не..?» Да потому что ТРУДНО. В каждую из этих игр в редакции играла от силы пара человек, и просто не в кого было ткнуть пальцем и сказать: «Z бегал вот в эту и вот в эту, первая куда лучше». Потому в дело пошли секретные методики ЦРУ, тайные практики тибетских монахов и технологии с других планет. 

    В итоге, пускай и с минимальным перевесом, победила гремучая смесь метроидвании и соулс-игры — Death’s Door. Стильная, умеренно хардкорная, не затянутая и с классной музыкой — сразу видно детище Acid Nerve, авторов отличной Titan Souls 2015 года.

    Визуальный стиль года

    Какие итоги года без премии за красивые глаза? В смысле за то, что делает глазам красиво… А, ну вы поняли! Выбираем самую удачную форму и не особо смотрим на содержание.

    Кандидаты:

    Ratchet & Clank: Сквозь миры • Kena: Bridge of Spirits • Little Nightmares II • Psychonauts 2

    Победитель:

    Kena: Bridge of Spirits

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 7

    Вся наша редакция испытывает слабость к мультикам студии Ghibli. И если выходит игра в сходном визуальном стиле — мимо пройти мы никак не можем. Особенно при подведении итогов года. И знаете что? Мы даже не будем дальше описывать, почему тут победила именно Kena, — просто дадим несколько скриншотов.

    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 6
    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 10
    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 8
    Лучшие видеоигры 2021 года: специальные номинации 9

    * * *

    Какие ещё специальные номинации для игр нужны, на ваш взгляд, и какие игры 2021 года вы бы в них поместили? Предлагайте свои варианты в комментариях!

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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