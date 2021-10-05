Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала

Постой и послушай… Diablo II: Resurrected наконец вышла! Мы с другими хорадримами провели бесконечные часы в мрачных подземельях, истребили несчётные орды мерзких демонов и нашли немало хорошей экипировки. Пора подвести итоги: несмотря на некоторые шероховатости, Diablo II: Resurrected — одна из главнейших игр этого года. Это ремастер, который приносит даже больше удовольствия, чем оригинал. А самое удивительное в том, что это не только заслуга студии Vicarious Visions, которая отлично сделала свою работу.

Дело не только в великолепной графике — прежде всего эмоции дарит осознанная игра. В начале 2000-х нормальной информации по Diablo было не достать: гайды были захоронены в пучине форумов и написаны на таком махровом сленге (хех, его и в этой коротенькой статье хватает!), что напоминали цитаты из «Некрономикона». Сегодня же к нашим услугам отличные обучающие видеоролики, сайты с систематизированной информацией и регулярные стримы от знатоков игры. В итоге разобраться, что и как работает в Diablo II, действительно можно — было бы время и желание.

Diablo II — это хардкорная, недружелюбная к новичкам игра, для успеха в которой надо хорошо понимать, как там всё устроено, и иметь доступ к куче справочной информации вроде перечня рунвордов, таблиц брейкпоинтов и списков дропа локаций. Без всего этого игровой процесс на сложности Hell превращается в слепое мыкание по мрачным подземельям в отчаянной попытке не умереть. А вот когда у тебя есть план и ты его придерживаешься, то это совершенно другой уровень удовольствия от игры. Ты не игрушка в руках слепой фортуны, а герой, который планомерно идёт к своей цели по головам врагов. Отрубленным, разумеется.

Нет, безусловно, в какой-то момент ты всё равно упираешься в стену, когда фармишь и фармишь, а количество упорно не желает переходить в качество, — но, по крайней мере, периоды такого безрезультатного времяпрепровождения заметно сокращаются, если ты знаешь, что тебе нужно и где это искать.

Конечно, игра воспринимается по-другому не только потому, что мы теперь знаем про неё больше, — Vicarious Visions тоже не просто так едят свой хлеб. Они достаточно много играли в оригинал и достаточно чутко прислушивались к мнению альфа-тестировщиков — к релизу из Diablo II: Resurrected выкинули кучу вещей, которые раньше заметно отравляли жизнь игрокам. Например, убийство Короля Коров теперь не лишает персонажа возможности открывать коровник заново, а портал к Нихлатаку (перевели его в официальной локализации иначе, но привычку сложно перебороть) больше не схлопывается, если найти ближайший к нему вейпоинт.

К слову о локализации: в ней неожиданно много огрехов, чего никак не ожидаешь от продукта Blizzard. Названия некоторых рун в инвентаре и в рунвордах различаются, перевод терминов не всегда корректен (не часть урона наносится мане игрока, а часть урона преобразуется в ману игрока!), а голос Декарда Каина порой даёт такого петуха, словно перед нами не мудрый старец, а деревенский тракторист на пятый день запоя. Названия предметов тоже местами генерируются презабавные, так что есть большой смысл продолжать играть на языке оригинала.

Зато опасения насчёт технической составляющей не оправдались. Нет, конечно, первые пару дней релиза было не поиграть — то сервера умрут, то персонажи недоступны, — но Vicarious Visions с честью выдержали испытание и всё починили. А вот тех проблем, которые меня заметно напрягали на этапе мультиплеерной беты, я уже не увидел: сетевой код работает чётко, лагов и непонятных промахов по монстрам за десятки часов игры я практически не наблюдал. Как можно настолько хорошо отполировать проект всего за месяц — я не понимаю, остаётся только молча снять шляпу. Vicarious Visions — герои, которые нужны этому городу и которых он заслуживает.

Дух оригинала не потерялся совершенно. Те самые проблемы, с которыми всегда сражались игроки, на месте. Оруженосцы всё так же дохнут как мухи, менеджмент стамины вызывает нервный тик, а инвентарь героя меньше, чем задний карман джинсов. Даже увеличение числа вкладок сундука не помогло — всё так же приходится заводить персонажей-мулов, чтобы хранить всё намародёрстованное с демонических трупов. Но когда вокруг красивая графика, а в дело можно пустить геймпад, что позволит прожимать аж 11 скиллов, а не переключаться с одного на другой, всё это уже не так мучительно больно. Да и мулы не пропадут, если вы полгода не будете заходить в игру, как бывало раньше… В общем, Diablo II теперь куда чаще приносит удовольствие, чем вызывает эмоциональное выгорание.

Но, разумеется, остаётся общий дроп, с которым смириться сложнее всего! Даже если абстрагироваться от конкуренции за вещи, он заставляет периодически разбегаться по отдельным играм — чтобы разбить камень души Мефисто в адской кузне или эффективно фармить руны на Графине. Это особенно дико выглядит в эпоху, когда игры стараются объединять людей. А ещё это странно для разработчиков — побуждать игроков плодить игровые сессии, дополнительно нагружающие сервера. Да и фильтра лута, без которого не обходится сейчас практически ни одна серьёзная ARPG, тоже очень не хватает. Ну, или хотя бы системы иконок вместо надписей, отлично зарекомендовавшей себя в Diablo III. Сейчас экран постоянно заполнен названиями выпавших предметов, которые приходится изучать, выискивая полезное в горах мусора. Если садитесь играть после напряжённого рабочего дня, это то ещё испытание на внимательность.

Зато мрачной атмосферы стало ещё больше. Мерзких монстров теперь можно рассмотреть, обезображенные тела их жертв детализированы, как в лучших хоррорах, а перерисованные ролики наполнены пафосом. Зло действительно очень злое, мерзкое и отвратительное, и оттого побеждать его ещё приятнее. Особенно когда чувствуешь вопиющую незащищённость своего героя перед лицом этого самого зла на сложности «преисподняя».

И звук. Вернее, ЗВУК. В оригинале музыка и эффекты уже были бесподобны, но перезаписанные и подтянутые до современных стандартов — чистый экстаз. За два экрана из монстра выпал драгоценный камень? Не вопрос, это можно определить на слух, как и примерное место падения минерала. Порой, когда Декард Каин говорит своё знаменитое: «Постой и послушай», ты действительно останавливаешься и начинаешь слушать — только не его, а великолепный оркестровый саундтрек. А уж звуки, издаваемые монстрами, ещё долго будут к вам возвращаться в кошмарах! Diablo II — игра с эталонным звуковым дизайном, а её ремастер, пожалуй, игра с лучшим звуковым дизайном в принципе. Суметь улучшить то, что и так было практически совершенно, — огромное достижение.