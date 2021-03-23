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    #лучшие игры

    10 необычных новых игр с ретро-атмосферой

    23 марта 2021
    Александр Анохин
    23.03.2021
    15523
    7 минут на чтение
    #лучшие игры

    Давайте поговорим об играх с ретро-атмосферой. Нет, не о старых играх на первых приставках и аркадных автоматах. И не о современных, стилизованных механиками и пиксель-артом под «классику». Речь про видеоигры, которые погружают нас в соответствующую эпоху.

    Есть немало игр на ПК и консолях, черпающих вдохновение в атмосфере середины — второй половины XX века: 1940–1980-х годов. Форма, которую это вдохновение принимает, бывает разной: реальные события и антураж прошлого, ретрофутуризм или альтернативная история. А уж механики и жанр могут быть абсолютно любыми. Если вы поклонник ретро или просто увлечённый геймер, эти видеоигры подарят вам особенный опыт.

    Не будем вспоминать совсем уж очевидные вещи и хиты, вышедшие несколько лет назад. Конечно, за мощной дозой ретро всегда можно обратиться к любой из частей BioShock (альтернативные 1930–1940-е), Fallout (альтернативные 1940–1950-е), Mafia (реальные 1940–1970-е), сыграть в No One Lives Forever (бондиана), Cuphead (мультяшки 1930-х) или даже Team Fortress II с его духом 1960-х. Вместо этого расскажем про недавние, а также готовящиеся к выходу видеоигры на ПК.

    Уже вышли

    Suzerain (2020)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой

    Жанр: визуальная новелла, политический симулятор

    Как играется: вы становитесь первым демократически избранным президентом небольшой ближневосточной страны Сордленд. Теперь вы решаете, в каком направлении будет развиваться государство и какое будущее его ждёт. 

    Игра — сочетание визуальной новеллы с диалогами и политико-экономической стратегии, где вы определяете параметры налогов, инвестиций, где и что строить и развивать. Общаться придётся много: с соратниками по партии, министрами, журналистами, оппозицией, своей семьей. Крутить интриги или играть по-честному? Повышать налоги или раздавать деньги? Решать вам, как и расхлёбывать потом последствия. Текста тут немало, причём весь на английском, и минимальное понимание экономических терминов и политических процессов пригодится. Но назвать игру скучной нельзя — тут постоянно случаются неожиданные события, а вариативность действительно высокая. 

    Атмосфера: действие происходит в 1950-е годы, и несмотря на то, что названия стран и действующих лиц выдуманные, нетрудно разглядеть реальные прототипы и отсылки к ситуации на Ближнем Востоке времён холодной войны. Игра даёт возможность почувствовать себя правителем страны середины XX века, почитать стилизованную прессу и поиграть в политику тех времён, когда ещё не было этих ваших твиттеров и «Кембридж аналитики».

    I’m Not a Monster (2018)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 1

    Жанр: пошаговая тактика

    Как играется: главный герой, Капитан Лазер, прибывает на туристический звездолёт, захваченный таинственными ящерами, которые превращают людей в себе подобных. Вам предстоит путешествовать по звёздному лайнеру, общаться с NPC, собирать команду ярких героев и выполнять миссии. 

    Бои проходят в пошаговом режиме, напоминающем об X-COM, с той лишь разницей, что действия персонажей и врагов выполняются одновременно. Помимо различных перков и умений, к услугам бравых вояк куча оружия, приспособлений и их комбинаций. А ещё в игре есть мультиплеер (продаётся отдельно), в том числе с режимом «предателя» и инфицирования.  

    Атмосфера: безбашенный ретрофутуризм. Лайнер, герои, предметы и монстры выдержаны в стиле, характерном для фантастики и палп-журналов 1950-х, где-то даже на грани пародии. Отличная графика и соответствующая музыка создают чувство погружения в какой-нибудь фантастический фильм категории «B»: когда-то вы его смотрели (может, даже в видеосалоне!), а теперь можете в нём «пожить» и пострелять.

    Destroy All Humans! (2020)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 3

    Жанр: шутер от третьего лица в открытом мире

    Как играется: ремейк игры 2005 года. В роли пришельца Крипто с помощью арсенала фантастического оружия (включая обязательный для жанра анальный зонд) и пси-сил вы будете истреблять землян, притворяться землянами и даже испепелять землян с летающей тарелки. К вашим услугам несколько зон-песочниц с разнообразными заданиями и испытаниями. Играется очень азартно, весело и с юмором, а сюжет тут не особо важен, откровенно говоря.

    Атмосфера: «Марс атакует!», но вы на стороне инопланетян! Америка 1950-х с характерным набором декораций (сонные пригороды, Зона 51, мегаполис), людей в шляпах и штампов из фильмов об инопланетных вторжениях.

    Blacksad: Under the Skin (2019)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 4

    Жанр: квест

    Как играется: игра сделана по мотивам цикла графических романов «Блэксэд» про приключения кота-детектива в мире антропоморфных животных (кстати, рекомендуем к прочтению — истинное удовольствие!). Вам нужно расследовать убийство владельца боксёрского клуба и исчезновение одного из звёздных боксёров. Поиск и сопоставление улик, разговоры с подозреваемыми, QTE и головоломки — вот составляющие этого приключения с отличным сюжетом, но — надо предупредить — не лучшей геймплейной реализацией. 

    Атмосфера: нуар, Нью-Йорк 1950-х, джаз, сыщик, подозрительные личности и роковые красотки. Игра по атмосфере ближе к мрачным детективным романам Дэшила Хэммета, чем к оригинальным комиксам, чей рисунок напоминает мультфильмы Disney (Хуанхо Гуарнидо был ведущим аниматором «Тарзана»). Игр-детективов, тем более в такой ретро-стилистике, не так уж много, так что обратить внимание стоит.  

    Workers & Resources: Soviet Republic (2019, ранний доступ)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 5

    Жанр: градостроительный симулятор

    Как играется: экономическая стратегия в реальном времени в духе Cities: Skylines или Tropico, но в советском антураже. Строим жилые кварталы и фабрики, прокладываем транспортные пути, добываем ресурсы, производим товары и продаём их, занимаемся инвестициями и управлением гражданами. 

    Это «песочница» с возможностью максимального погружения в дела города, где каждая дорожка и автобусная остановка будут именно там, где вы захотите, а экономическая система и поведение граждан меняются динамически. Конечная цель — превратить бедную республику в индустриального гиганта. Но мы-то знаем, что главное удовольствие в микроменеджменте и стройке.

    Атмосфера: радость узнавания при виде советской архитектуры и транспорта 1960–1990-х гарантирована. Миниатюрные «пазики» и панельки вызывают лёгкую ностальгию. Но управлять виртуальным СССР все же лучше, чем жить в нём.

    Ждём

    Retro Machina (2021, есть демо)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 2

    Жанр: изометрический платформер-головоломка

    Как играется: маленький Робот сбегает с огромной фабрики, где его чуть было не отправили на переработку. В мире, где ни осталось ни одного человека, а город постепенно разваливается, герою нужно вернуться домой и разгадать тайну исчезновения человечества. В путешествии по локациям Робот разгадывает типичные для платформеров головоломки (нажатия кнопок, последовательности, увертывания от опасности), сражается, собирает лут и прокачивает небольшой набор параметров. Но главное, Робот может контролировать другие машины и заставлять их выполнять задачи за себя, что создает интересную механику и взаимодействие.  

    Атмосфера: визуальным стилем игра напоминает знаменитый мультфильм «Роботы». Футуристичный ар-деко и образы будущего, каким его видели в 1920–1930-е годы, тут переданы невероятно красиво, а налёт упадка лишь ещё больше побуждает исследовать этот ретро-мир.

    Evil Genius 2 (30 марта 2021)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 6

    Жанр: стратегия в реальном времени, менеджмент базы

    Как играется: первая часть Evil Genius была популярна в начале 2000-х, а сейчас выходит вторая, которая, судя по всему, будет такой же, но выполненной по современным стандартам графики и геймплея. В роли одного из характерных злодеев вы будете строить собственную базу на отдалённом острове, нанимать и обучать приспешников, посылать их на подлые задания по всему миру, собирать ловушки и отбиваться от доблестных героев, чтобы в конце концов захватить весь мир. Получается Dungeon Keeper в мультяшном стиле, только в духе бондианы. В основе — градостроительный симулятор и менеджмент.

    Атмосфера: игра пародирует фильмы о Джеймсе Бонде и воспроизводит клише, характерные для шпионских триллеров 1960–1970-х. За каждым персонажем или устройством можно разглядеть знакомые образы. Дух эпохи тут великолепно передан как стилизованной графикой, так и соответствующей музыкой.

    Atomic Heart (нет даты)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 7

    Жанр: шутер от первого лица с элементами RPG

    Как играется: герой игры попадает на засекреченное советское предприятие, где системы управления роботами вышли из-под контроля. Мирные машины стали агрессивными и вышли на тропу войны с людьми. Герою, офицеру КГБ, предстоит пройти по разнообразным локациям Советского Союза, победить угрозу и спасти свою любовь. Одна из особенностей этой action RPG с открытым миром — возможность крафтить оружие, в результате чего могут получиться самые безумные образцы. 

    Атмосфера: судя по трейлерам, скриншотам и рассказам, нас ждёт альтернативная ретрофутуристическая история СССР с роботами и прирученной ядерной энергией, которая широко используется в быту и оружии. Всё это напоминает классическую фантастику Стругацких или Лема, приправленную современными технологиями. Сочетание пионерлагеря 1980-х и убийственных роботов — это должно быть мощно.

    Deathloop (май 2021)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 8

    Жанр: шутер от первого лица

    Как играется: это история о двух наёмных убийцах, застрявших во временной петле одного дня. Чтобы выбраться из неё, они должны выполнить противоположные задачи: одному нужно уничтожить цели-заказы, а второй — первого киллера. Каждый «новый день» — это возможность попробовать что-то по-другому на основе полученного ранее опыта, получить новые оружие и сверхъестественные способности, поэкспериментировать со стилями прохождения. Deathloop можно проходить как в одиночку, так и вдвоём в противоборстве, что обещает очень необычные впечатления. Да и выглядит игра замечательно. 

    Атмосфера: ретрофутуризм в духе свингующих 1960-х. Шик, стиль и бурлеск той эпохи ярко проявляется в декорациях, персонажах и общем дизайне игры. Да, крошка!

    Militsioner (нет даты)

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 9

    Жанр: иммерсивный симулятор от первого лица

    Как играется: вы оказываетесь в небольшом провинциальном городке, над которым нависает гигантский милиционер. Вы в чём-то виновны, и самое время сбежать отсюда. Только как? Судя по всему, нас ждёт очень необычная игра, сочетающая диалоги, паркур, прятки и некую моральную систему ИИ. С побегом можно будет экспериментировать разнообразными способами, но после каждой поимки «Дядя Стёпа» обучается и меняет отношение к игроку. А ещё обещают инновационную систему голосового управления.

    Атмосфера: образы милиционера и города недвусмысленно отсылают к сталинской эпохе «Большого стиля» (а также к «Большому террору» и «Большому брату», зримо воплощённому в Великане). Стилистика пока что выдержана в советском духе, и, судя по трейлеру, в игре будут элементы триллера и мистики, хотя, конечно, к моменту выхода многое может измениться.

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    Александр Анохин

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