Обзор Aliens: Dark Descent. Своя среди Чужих

Игр, основанных на культовой научно-фантастической вселенной «Чужой», не рождалось с избытком, но они всегда были где-то рядом — начиная с одноимённой адвенчуры 1984 года, вышедшей на Commodore 64, и заканчивая позапрошлогодним клоном Left 4 Dead под названием Aliens: Fireteam Elite. Авторы неплохой космостратегической дилогии Battlefleet Gothic: Armada на этот раз решили устроить побоище колониальных морпехов и ксеноморфов в формате тактической стратегии в реальном времени — и, пусть и не без недочётов, Aliens: Dark Descent оказалась достойна славы фильма Джеймса Кэмерона.

Жанр: тактическая стратегия

Разработчик: Tindalos Interactive

Издатель: Focus Entertainment

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, PS4, X1, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: Alien Swarm + Alien Shooter + XCOM + Darkest Dungeon

Как и положено произведению по мотивам «Чужих», начинается Dark Descent весьма неспешно. По хронологии действие происходит через несколько лет после событий третьего фильма. Мы в лице администратора Меко Хейз оказываемся на станции у таинственной планеты Лета, где печально известная корпорация «Вейланд-Ютани» устроила геологические раскопки. В какой-то момент на станции происходит ЧП — и из доставленных на борт контейнеров вылезают десятки ксеноморфов и лицехватов. Хейз под нашим контролем успевает активировать карантинный протокол «Цербер», перебраться на оказавшийся рядом крейсер морпехов «Отаго» и пережить жёсткую посадку на планету, где кроме стай гигеровских чудовищ оказывается ещё и поклоняющийся им культ. Ридли Скотт с его библейскими отсылками был бы в восторге от такой добавки!

Не останутся равнодушными и фанаты — история спасения морпехов враждебной планеты, рассказанная в Aliens: Dark Descent, очень дотошно следует всем знакомым тропам и мотивам, которых стоит ожидать от Чужих. Любые отступления от канона, как в случае с культистами, легко прощаются за маниакальное внимание разработчиков ко всем прочим элементам франшизы: от визуального дизайна до типажей персонажей. Даже саундтрек стилистически неотличим от творчества покойного Джеймса Хорнера.

В Aliens: Dark Descent под контроль игрока попадает отряд из трёх (ближе к концу — пяти) колониальных морпехов, которые управляются всем скопом в изометрической перспективе. Первым желанием, скорее всего, будет попытка пройти игру как аркадный экшен в духе Alien Shooter — но лучше так не делать. Здешняя философия совсем иная: многих поединков можно и нужно избегать, ориентируясь на фирменные нервно пищащие сенсоры движения.

Основная миссия нашего отряда, вопреки ожиданиям, состоит не в убийстве орд ксеноморфов, а в выполнении оперативных задач: поиске необходимых для ремонта корабля узлов, разблокировке систем и сбору амуниции, что и позволит благополучно свалить с этой богом забытой планеты. А для этого нам практически сразу выдают весь планетарный комплекс скопом: иди куда хочешь, только не отклоняйся от боевых задач. И прячься, прячься как можно больше — хотя местный отрядный стелс за укрытиями трудно назвать очень уж проработанным и честным.

Aliens: Dark Descent лихо решает главную проблему большинства игр по «Чужим», в которых ксеноморфы не представляли никакой опасности и были главной и единственной целью: вспомните, с какой лёгкостью отряд морпехов крошил сотни тварей в том же Aliens: Colonial Marines или Aliens vs. Predator (2010). Здесь же на всю эту инопланетную заразу у нашего малочисленного отряда попросту не хватит ни сил, ни средств, ни времени. Планета огромная, Чужие прут бесконечным потоком, поэтому задерживаться здесь ради мизерного шанса зачистить пространство попросту глупо.

Так, в самом начале нам выдают ещё малообстрелянных новобранцев, которые без вмешательства игрока могут лишь стрелять в сторону врага с переменным успехом. Активные действия вроде ведения огня на подавление, установки турели или пуска осветительных ракет подопечные предпринимают лишь по команде, на которые тратятся специальные очки. Полноценно их восстановить выходит только в перерывах между сражениями, во время боя регенерируют они очень медленно. Слишком агрессивное поведение опасно и с точки зрения поднятия тревоги — каждая встреча с ксеноморфами повышает общий уровень осведомлённости роя Чужих, который может объявить полноценную охоту за вашим отрядом и послать вдогонку несколько партий хвостатых «парламентёров».

Но даже если отряд успешно отбивается от волн и идёт к цели, расслабляться нельзя. На вылазке солдаты постоянно испытывают стресс, от лёгкого нервяка и последующего за ним уменьшения точности стрельбы доходя до настоящих панических атак и ПТСР, которое может вылиться, например, в клептоманию — вернувшийся с задания солдатик прикарманивает себе какую-то часть ресурсов. Бережное отношение к воякам окупается сторицей — бывшая «зелень» получает опыт, улучшение характеристик и собственную специализацию.

Крикливый сержант может успокоить напарников, солдат имеет доступ к тяжёлому оружию, такер взламывает терминалы, разведчик устраняет дальние угрозы, а медик оперативно латает ранения. В случае, если дела идут не совсем по плану, ради сохранения личного состава лучше заварить все двери и отдышаться или вовсе прервать задание, вызвав БТР поддержки, который увезёт на базу, — к миссии можно вернуться на следующий день. Правда, Чужие за это время расплодятся ещё сильнее…

На побитом «Отаго», в свою очередь, происходит вполне привычный по XCOM менеджмент. Солдаты тренируются, отходят от нервных потрясений и лечатся, найденные ресурсы превращаются в экипировку и новое оружие, а ксенотехнологии, добываемые из поверженных тел, идут на разработку всяких хитрых штучек вроде дезодорантов, скрывающих от чутких Чужих запах человечинки.

Регулярно приходится разрешать различные конфликты между членами команды, а также принимать участие в случайных событиях, которые позволяют, например, заиметь в команде лишнего доктора или замедлить заражение планеты чудовищами. До глубины и разнообразия XCOM 2: War of the Chosen или Darkest Dungeon стратегический режим, конечно же, не дотягивает, но в целом он предлагает очень приятный опыт.

А вот что в Aliens: Dark Descent практически отталкивает — так это уровень её технического исполнения. Обзор подзадержался во многом из-за того, что даже спустя месяц здесь огромное число багов. Игра выглядит симпатично и не имеет проблем по части производительности, но всё, что касается её внутреннего устройства, порой ввергает в ужас. Бесчисленное количество раз вы будете перезапускать уровни из-за того, что один из ваших пехотинцев застрял в текстурах или не сработал сюжетный триггер, который не позволяет выполнить задание. И ровно так же вы будете истерически хохотать, когда и без того глупый, но скриптово-читерский искусственный интеллект врагов выкинет очередной фортель и мимо вашего отряда в полуметре с важным видом спокойно прошагает пара ксеноморфов. Видимо, у авторов пока не хватает свободных рук и бюджета, чтобы довести всю эту весьма сложную конструкцию до ума.

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Aliens: Dark Descent идеально подходит фанатам вселенной для того, чтобы освежить в памяти легендарных «Чужих» Кэмерона, — фирменная атмосфера космобоевика сочетается здесь со зрелищным экшеном и проработанной стратегией. Если бы не пики сложности, неловкий стелс и целый «Ностромо» багов, её смело можно было бы поставить рядом с Alien: Isolation в качестве образцовой игры про ксеноморфов.