Мир фантастики №208 (март 2021)

Итоги подведены, ожидания составлены — теперь можно и о более глобальных вещах поговорить. Например, о том, какие процессы запустила пандемия и как она изменила мир. Или о лучших капитанах из «Звёздного пути». Или о том, как пишет авторский дуэт Генри Лайон Олди. Или о мирах игр Destiny и Pathfinder. Или о том, как снимают трёхмерные мультфильмы. Или даже о том, почему же мурчат котики!
В номере
- 10 лучших капитанов «Звёздного пути»
- 50 лет Юэну Макгрегору
- Как создавался фильм «V значит вендетта»
- Предыстория мира игры Destiny
- Что такое коричневые карлики?
А также: рецензии на новые книги Алексея Пехова, Майкла Суэнвика, Джосайи Бэнкрофта, Финна Сеттерхольма и других • путешествие по Голариону, миру Pathfinder • интервью с художником Антоном Яковлевым • история гибели шаттла «Челленджер» • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Художник: Федерико Музетти © Paizo Publishing, LLC
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В продаже с 12 марта.
Следующий номер выйдет 9 апреля.
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Путешествие по Голариону, миру Pathfinder
Добро пожаловать в Голарион — Клетку Жестокого Зверя, где магия пересекается с технологией, Дьявол сидит на престоле, а Баба Яга правит холодным севером!
Марина Беляева «Феи Гант-Дорвенского леса» • Алексей Пехов «Белый огонь» • Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» • Джосайя Бэнкрофт «Король отверженных» • Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии» и другие книги. 41 Мастер-класс
Заметки на полях, часть 1
«Мир фантастики» уже не раз публиковал статьи авторского дуэта Генри Лайона Олди. Были и рассуждения о фантастической литературе, и попытки осмыслить суть писательского труда, и советы начинающим авторам. На сей раз двуединый фантаст расскажет о самых разных вещах, с которыми столкнулся за время своей карьеры. Единой темы нет — лишь калейдоскоп мыслей двух умных людей, скрывающихся под общим псевдонимом. 46 Контакт
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