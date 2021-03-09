Мир фантастики №208 (март 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

10

18

Книжный ряд

28

41

46

Видеодром

50

56

62

Игровой клуб

70

76

Машина времени

80

84

90

Фан

94

104

112

Из-за пандемии в моду вошла удалённая работа, выросла популярность настольных игр и стриминга, а миллионы людей стали совершать покупки исключительно по сети. А ещё стало модно быть гиком — потому что гики неплохо адаптированы к длительной изоляции!Как у каждого фаната «Доктора Кто» есть свои любимые Доктора, так и у каждого «треккера» есть свои непревзойдённые капитаны. Их ценят за смелость и отвагу, ум и любознательность, принципиальность и дипломатичность, лихость и безмерную преданность своему экипажу. Конечно, каждый из них не без греха, — но мы их любим в том числе и за неидеальность.Добро пожаловать в Голарион — Клетку Жестокого Зверя, где магия пересекается с технологией, Дьявол сидит на престоле, а Баба Яга правит холодным севером!«Феи Гант-Дорвенского леса» •«Белый огонь» •«Мать железного дракона» •«Король отверженных» •«Тайна Лидии» и другие книги.«Мир фантастики» уже не раз публиковал статьи авторского дуэта Генри Лайона Олди. Были и рассуждения о фантастической литературе, и попытки осмыслить суть писательского труда, и советы начинающим авторам. На сей раз двуединый фантаст расскажет о самых разных вещах, с которыми столкнулся за время своей карьеры. Единой темы нет — лишь калейдоскоп мыслей двух умных людей, скрывающихся под общим псевдонимом.Цикл Адама Пшехшты Materia Prima совмещает в себе альтернативную историю и фэнтези: действие разворачивается в начале XX века в мире, где появились анклавы, кишащие сверхъестественными созданиями, а алхимия считается уважаемой наукой. Мы пообщались с польским писателем, расспросив его о цикле, героях, сплетении фэнтези с историей и отношении к России.Среди сотни с лишним ролей в кино, в театре и на телевидении есть одна, с которой Макгрегора, похоже, будут ассоциировать всегда. Оби-Ван Кеноби из «Звёздных войн», украшение трилогии приквелов и один из самых любимых фанатами персонажей саги, в скором времени должен вернуться — Disney обещает нам целый сериал о нём. В ожидании этого события пересматриваем фантастическую фильмографию Юэна Макгрегора — а там хватает интересного и помимо «Звёздных войн».«V значит вендетта», сделавшая маску Гая Фокса всемирным символом протеста, по праву считается одним из самых знаковых фильмов нулевых. Создатель оригинального комикса Алан Мур ненавидит эту картину, а вот зрители и критики довольно тепло её приняли. Рассказываем о тернистом пути ленты на экраны.Что такое шейдеринг, риггинг и рендеринг? И сколько нужно времени, чтобы снять один мультфильм? Мы решили заглянуть в закулисье студий и узнать, как разрабатывают 3D-анимацию.Изначально студия Bungie работала над фэнтезийным проектом Project Tiger. Но со временем он трансформировался в научно-фантастическую игру с фэнтези-элементами, которую мы знаем под названием Destiny. В основе её лора — эпическая история о борьбе Света и Тьмы. Соединили в одной статье всю информацию, которую в игре приходится собирать по крупицам!Десять фантастических миров столкнулись на загадочной планете. Словно части механизма, крутятся цепочки из карт в руках игроков. Повсюду проблески янтаря и непрестанный грохот — на наковальне куются всё новые и новые ключи. Отправиться в путешествие на планету Кузня несложно: понадобятся лишь 37 карт, которые особый алгоритм собрал в вашу единственную и неповторимую колоду.Рассказываем об истории предсказания, открытия и изучения коричневых карликов — довольно компактных небесных тел, позволяющих многое понять об эволюции светил.Произошедшая 35 лет назад катастрофа «Челленджера» выделяется на фоне других космических аварий. Взрыв, который наблюдали в прямом эфире миллионы зрителей, не только привёл к гибели семи человек и потере дорогостоящего корабля, но и стал по-настоящему переломным моментом для американской космонавтики. Рассказываем о том, почему произошла эта трагедия, и о её многочисленных последствиях.Среди самых загадочных явлений, связанных с кошками, далеко не последнее место занимает мурлыканье. Эти мягкие и ритмичные убаюкивающие звуки знакомы абсолютному большинству людей, и тем не менее учёные до сих пор не могут до конца разобраться в том, как они появляются. Зачем коты мурлычут? Как они это делают и что с этого получают?Орки, эльфы и гномы едут в метро. Хоббит натыкается на зеленокожих гопников в обшарпанном подъезде. Саурон говорит по телевизору, что этот год был тяжёлым для нас… Антон Яковлев обрёл популярность в сети, остроумно обыгрывая в своих картинах постсоветские реалии. Мы поговорили с Антоном о том, как научиться рисовать в тридцать лет, как бороться с профессиональным выгоранием и почему гоблины — это весело.«Мы вернёмся из Бездны»Главный герой — кто-то вроде Малыша Стругацких: человек, воспитанный иной цивилизацией с другим способом мышления. Это рассказ о чёрных дырах, погибших звездолётах и наскальных рисунках. А ещё, конечно, о любви.««Мышеловка»Отряд спецназа узнаёт об истинном происхождении вируса-убийцы.