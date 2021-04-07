Мир фантастики №209 (Апрель 2021)

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1

Слово главного редактора

Спецматериалы

4

Люди фантазировали о полёте в космос задолго до появления теоретических и технических предпосылок. Вспоминаем, как космические полёты изображались в классической литературе и в раннем кино — и что изменилось в эпоху настоящего освоения космоса.

Врата миров

12

20

Книжный ряд

28

39

44

Видеодром

54

60

66

Игровой клуб

74

Машина времени

82

86

Фан

92

106

112

У них было бесчисленное множество обличий: от скрюченных гоблинов до прекрасных дам в шёлковых одеждах и крошечных человечков с прозрачными крыльями. Именно от них произошли феи, прочно обосновавшиеся в детских сказках, и эльфы, без которых не обходится почти ни одно современное фэнтези. Они — сиды или ши, ныне более известные как фейри.«Парк юрского периода», конечно же, в первую очередь ассоциируется с динозаврами. Но в фильме им досталось всего пятнадцать минут экранного времени. Основной двигатель как фильма, так и романа — научные (или околонаучные) темы. Давайте же внимательнее присмотримся к вселенной, созданной Майлом Крайтоном и Стивеном Спилбергом.Сергей Лукьяненко «Ловец Видений» • Александр Пелевин «Покров-17» • Чарльз Стросс «Дженнифер Морг» • Терри Пратчетт «Мерцание экрана» • Филип К. Дик «Ник и Глиммунг» и другие книги.Полезны или вредны литературные семинары? Чего не хватает многим современным книгам? И зачем нужно давить на соавтора? Эти и другие вопросы затрагивает во второй части своих заметок на полях двуединый фантаст Генри Лайон Олди.В декабре 2020 года ушёл из жизни критик и писатель Роман Эмильевич Арбитман. Широта интересов и завидная продуктивность не только способствовали тому, что Роман обзавёлся множеством псевдонимов, но и помогли ему сыграть в литературе сразу несколько важных и запоминающихся ролей.Помимо признанной классики, существует целый пласт менее известных космических фильмов. В нашей подборке — два фильма по реальным событиям, космический вестерн, хоррор, мокьюментари и многое другое.Десять лет назад вышла первая серия «Игры престолов». Вспоминаем, как родилась идея снять будущий шедевр и почему появление этого сериала — большая удача для зрителей.В то же самое время, когда СССР и США соперничали между собой в области вооружений и освоения внеземного пространства, незаметно проходила другая, куда более мирная космическая гонка. В этом забеге было намного больше участников, и никто из них не претендовал на лидерство, каждый начал бежать в собственном темпе и по своему уникальному пути — и продолжает бежать до сих пор. Мы говорим о становлении и развитии анимационной космической фантастики в разных частях света.«Мор» — не сумасшедший проект одного человека и не уникальная возможность прикоснуться к искусству, а просто хорошая и необычная игра, разработчики которой придумали множество интересных механик. Причём многие из их идей, к несчастью, так и остались уникальными чертами игры, вышедшей больше пятнадцати лет назад.Культ личности Гагарина породил множество легенд о нём самом и отряде космонавтов, в котором он проходил подготовку. Например, детали отбора в отряд и принятия решения о том, кому лететь первым, оставались секретными, и возник миф, будто бы в полёт мог отправиться любой кандидат, а Гагарина выбрали «за улыбку». Как водится, это дилетантское представление очень далеко от исторической правды.У коренных американцев не было единой мифологии. Различные племенные группы разрабатывали собственные истории о сотворении мира, появлении первых людей, месте человека во Вселенной, жизни и деяниях богов и героев. И всё-таки, несмотря на огромное многообразие вариаций, в этих историях всплывают одни и те же темы, персонажи и сюжетные элементы.Аргентинский художник Алехандро Бурдисио, он же Burda, — настоящий ветеран фантастической живописи. Мы поговорили с Алехандро о том, как сделать цифровую живопись похожей на аналоговую, зачем каждой картине нужна история, а также почему художнику важно вести насыщенную интеллектуальную жизнь и всегда быть погружённым в реальность.«Без связи»Рассказ, победивший на конкурсе «20-я фантЛабораторная работа», — о том, что ради любви можно совершить очень многое. Даже отправиться на другой край Вселенной в корабле, полном не слишком дружелюбных инопланетян.«Цикл юрского периода»История имеет свойство повторяться.