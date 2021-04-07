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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №209 (Апрель 2021)

    7 апреля 2021
    Кот-император
    07.04.2021
    9307
    4 минуты на чтение
    #номера

    В этом году мир отмечает важную дату — 60 лет с первого полёта человека в космос. Мы не могли остаться в стороне, поэтому наш апрельский номер — космический. Рассказываем, как фантасты представляли себе освоение космоса до того, как оно стало реальностью, советуем малоизвестные фильмы о космосе, сравниваем космические мультфильмы из разных стран и, разумеется, вспоминаем самого виновника торжества — Юрия Гагарина, чей портрет спустя 13 лет снова украсил нашу обложку. А для тех, кто хочет вернуться на Землю, есть много других статей: о фейри, о разных воплощениях «Парка юрского периода», о Романе Арбитмане, о провальном пилоте «Игры престолов», о мифологии коренных американцев и о многом другом. Поехали!

    Мир фантастики №209 (Апрель 2021)

    В номере

    • Литература и кино предсказывают покорение космоса.
    • 10 лет сериалу «Игра престолов».
    • Почему в космос полетел именно Юрий Гагарин?
    • Во что верили коренные американцы?
    • «Мор (Утопия)» — шедевр или вычурный артхаус?
    • Вспоминаем Романа Арбитмана: критика, острослова и мастера мистификаций.

    А также:

    рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Чарльза Стросса, Терри Пратчетта, Филипа К. Дика и других • фейри в древних легендах и современном фэнтези • интервью с художником Алехандро Бурдисио • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Марта Иванова

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
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      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

    Полный список

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    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 2
    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 6
    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 3
    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 5
    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 4

    В продаже с 9 апреля.
    Следующий номер выйдет 14 мая.

    Полное содержание номера
    1

    Слово главного редактора

    Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 7
    Спецматериалы
    4 Первые в космосе
    Как покоряли космос в литературе и кино

    Люди фантазировали о полёте в космос задолго до появления теоретических и технических предпосылок. Вспоминаем, как космические полёты изображались в классической литературе и в раннем кино — и что изменилось в эпоху настоящего освоения космоса.

    Врата миров
    12 Бестиарий
    Фейри в древних легендах и современном фэнтези
    У них было бесчисленное множество обличий: от скрюченных гоблинов до прекрасных дам в шёлковых одеждах и крошечных человечков с прозрачными крыльями. Именно от них произошли феи, прочно обосновавшиеся в детских сказках, и эльфы, без которых не обходится почти ни одно современное фэнтези. Они — сиды или ши, ныне более известные как фейри.

    20 Миры
    «Парк юрского периода»: рассвет, закат и снова рассвет
    «Парк юрского периода», конечно же, в первую очередь ассоциируется с динозаврами. Но в фильме им досталось всего пятнадцать минут экранного времени. Основной двигатель как фильма, так и романа — научные (или околонаучные) темы. Давайте же внимательнее присмотримся к вселенной, созданной Майлом Крайтоном и Стивеном Спилбергом.

    Книжный ряд
    28 Рецензии на книги
    Сергей Лукьяненко «Ловец Видений» • Александр Пелевин «Покров-17» • Чарльз Стросс «Дженнифер Морг» • Терри Пратчетт «Мерцание экрана» • Филип К. Дик «Ник и Глиммунг» и другие книги.

    39 Мастер-класс
    Заметки на полях, часть 2
    Полезны или вредны литературные семинары? Чего не хватает многим современным книгам? И зачем нужно давить на соавтора? Эти и другие вопросы затрагивает во второй части своих заметок на полях двуединый фантаст Генри Лайон Олди.

    44 Классики
    Роман Арбитман
    В декабре 2020 года ушёл из жизни критик и писатель Роман Эмильевич Арбитман. Широта интересов и завидная продуктивность не только способствовали тому, что Роман обзавёлся множеством псевдонимов, но и помогли ему сыграть в литературе сразу несколько важных и запоминающихся ролей.

    Видеодром
    54 Ретроспектива
    Десять фильмов о космосе, на которые стоит обратить внимание
    Помимо признанной классики, существует целый пласт менее известных космических фильмов. В нашей подборке — два фильма по реальным событиям, космический вестерн, хоррор, мокьюментари и многое другое.

    60 Сериал
    Как «Игре престолов» дали зелёный свет
    Десять лет назад вышла первая серия «Игры престолов». Вспоминаем, как родилась идея снять будущий шедевр и почему появление этого сериала — большая удача для зрителей.

    66 Анимация
    Космическая гонка мировой мультипликации
    В то же самое время, когда СССР и США соперничали между собой в области вооружений и освоения внеземного пространства, незаметно проходила другая, куда более мирная космическая гонка. В этом забеге было намного больше участников, и никто из них не претендовал на лидерство, каждый начал бежать в собственном темпе и по своему уникальному пути — и продолжает бежать до сих пор. Мы говорим о становлении и развитии анимационной космической фантастики в разных частях света.

    Игровой клуб
    74 Классика
    Вспоминаем «Мор (Утопию)»
    «Мор» — не сумасшедший проект одного человека и не уникальная возможность прикоснуться к искусству, а просто хорошая и необычная игра, разработчики которой придумали множество интересных механик. Причём многие из их идей, к несчастью, так и остались уникальными чертами игры, вышедшей больше пятнадцати лет назад.

    Машина времени
    82 Космос
    Как Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе
    Культ личности Гагарина породил множество легенд о нём самом и отряде космонавтов, в котором он проходил подготовку. Например, детали отбора в отряд и принятия решения о том, кому лететь первым, оставались секретными, и возник миф, будто бы в полёт мог отправиться любой кандидат, а Гагарина выбрали «за улыбку». Как водится, это дилетантское представление очень далеко от исторической правды.

    86 Вперёд в прошлое
    Краткий экскурс в мифологию коренных американцев
    У коренных американцев не было единой мифологии. Различные племенные группы разрабатывали собственные истории о сотворении мира, появлении первых людей, месте человека во Вселенной, жизни и деяниях богов и героев. И всё-таки, несмотря на огромное многообразие вариаций, в этих историях всплывают одни и те же темы, персонажи и сюжетные элементы.

    Фан
    92 Художник
    Алехандро Бурдисио
    Аргентинский художник Алехандро Бурдисио, он же Burda, — настоящий ветеран фантастической живописи. Мы поговорили с Алехандро о том, как сделать цифровую живопись похожей на аналоговую, зачем каждой картине нужна история, а также почему художнику важно вести насыщенную интеллектуальную жизнь и всегда быть погружённым в реальность.

    106 Рассказ
    Андрей Кокоулин «Без связи»
    Рассказ, победивший на конкурсе «20-я фантЛабораторная работа», — о том, что ради любви можно совершить очень многое. Даже отправиться на другой край Вселенной в корабле, полном не слишком дружелюбных инопланетян.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Цикл юрского периода»
    История имеет свойство повторяться.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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