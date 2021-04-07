Мир фантастики №209 (Апрель 2021)

В этом году мир отмечает важную дату — 60 лет с первого полёта человека в космос. Мы не могли остаться в стороне, поэтому наш апрельский номер — космический. Рассказываем, как фантасты представляли себе освоение космоса до того, как оно стало реальностью, советуем малоизвестные фильмы о космосе, сравниваем космические мультфильмы из разных стран и, разумеется, вспоминаем самого виновника торжества — Юрия Гагарина, чей портрет спустя 13 лет снова украсил нашу обложку. А для тех, кто хочет вернуться на Землю, есть много других статей: о фейри, о разных воплощениях «Парка юрского периода», о Романе Арбитмане, о провальном пилоте «Игры престолов», о мифологии коренных американцев и о многом другом. Поехали!
В номере
- Литература и кино предсказывают покорение космоса.
- 10 лет сериалу «Игра престолов».
- Почему в космос полетел именно Юрий Гагарин?
- Во что верили коренные американцы?
- «Мор (Утопия)» — шедевр или вычурный артхаус?
- Вспоминаем Романа Арбитмана: критика, острослова и мастера мистификаций.
А также:
рецензии на книги Сергея Лукьяненко, Чарльза Стросса, Терри Пратчетта, Филипа К. Дика и других • фейри в древних легендах и современном фэнтези • интервью с художником Алехандро Бурдисио • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Марта Иванова
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Следующий номер выйдет 14 мая.
Слово главного редактора
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Сергей Лукьяненко «Ловец Видений» • Александр Пелевин «Покров-17» • Чарльз Стросс «Дженнифер Морг» • Терри Пратчетт «Мерцание экрана» • Филип К. Дик «Ник и Глиммунг» и другие книги. 39 Мастер-класс
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