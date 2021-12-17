Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольной игре «Мрачная гавань: Челюсти льва».
Это кооперативное приключение может похвастаться широким обучением, большой глубиной и тактическим простором!
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Дмитрий Кинский | 08.12.2021
Новый ролик от Hobby World.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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