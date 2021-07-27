Кинопрокатная компания «Иноекино», специализирующаяся на классике, объявила следующий релиз — с 26 августа в кинотеатрах можно будет посмотреть боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка».

Показы приурочены к 40-летию картины. Показывать будут 4К-реставрацию 2018 года, которую одобрили режиссер и оператор. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Постер

Действие картины разворачивалось в недалёком будущем — 1997 году. Весь остров Манхэттен стал одной большой тюрьмой строгого режима. Много лет идет Третья мировая война. Президент захвачен группой революционеров и посажен в тюрьму. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента из этой зоны беспредельной жестокости, а времени у него очень мало. Если он не спасет президента в срок, то погибнет сам. Ему введен смертельный препарат, а противоядие он получит по возвращении.

Пока что «Иноекино» не уточняет полный список городов, но можно ориентироваться примерно на те кинотеатры, которые показывали их прошлые релизы.

А большую статью, приуроченную к юбилею, читайте в августовском номере «Мира фантастики»! Скоро мы о нём расскажем подробнее.