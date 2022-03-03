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    Новости

    Попрощаемся с Артасом Менетилом — вышел новый сюжетный ролик World of Warcraft

    3 марта 2022
    03.03.2022
    2506
    0 минут на чтение
    Пора прощаться с Артасом Менетилом — вышел новый сюжетный ролик World of Warcraft 1

    На днях Blizzard опубликовала внутриигровой ролик World of Warcraft: Shadowlands, который показывают после победы над Андуином Ринном в Гробнице Предвечных.

    По сюжету Андуин находится под властью Тюремщика, но души Вариана и Варока помогают лидеру Альянса обрести контроль над собой.

    А после того, как ему удается разорвать легендарный меч Шаламейн на две части, появляется частичка истерзанного духа Артаса Менетила.

    Не осталось ни короны, ни трона, ни даже души для правосудия. <…> Пусть  исчезнет последний отзвук твоего имени, и оно будет забыто.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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