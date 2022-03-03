Попрощаемся с Артасом Менетилом — вышел новый сюжетный ролик World of Warcraft

На днях Blizzard опубликовала внутриигровой ролик World of Warcraft: Shadowlands, который показывают после победы над Андуином Ринном в Гробнице Предвечных.

По сюжету Андуин находится под властью Тюремщика, но души Вариана и Варока помогают лидеру Альянса обрести контроль над собой.

А после того, как ему удается разорвать легендарный меч Шаламейн на две части, появляется частичка истерзанного духа Артаса Менетила.