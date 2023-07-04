Завершились съёмки нового «Чужого» от режиссёра «Не дыши» и «Чёрной книги»

Как сообщает Discussing Films, следующий фильм во вселенной «Чужого» уже отснят. Картину поставил режиссёр хорроров и триллеров Фредерико Альварес. Он известен по дилогии «Не дыши», перезапуску «Зловещих мертвецов: Чёрная книга» и картине «Девушка, которая застряла в паутине». Над сценарием Альварес работал вместе со своим постоянным соавтором Родо Саягесом.
В новом фильме снялись Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле „Эль Роял“, «Разрабы»), Изабела Монер («Дора и затерянный город»), Дэвид Джонсон («Индустрия») и Арчи Рено («Тень и кость»).
Сюжет и время действия картины пока держится в секрете. Неизвестно, появится ли кто-то из уже известных персонажей, но ранее СМИ писали, что картина будет самостоятельной лентой со своей историей, а не сиквелом или перезагрузкой. THR писал, что в новой части с ксеноморфами будут бороться не военные или ученые, а группа подростков.
Пока что зрителям представили только один промокадр со съёмок — в честь дня Чужих.
Выход в прокат намечен на 16 августа 2024-го.
В мае бывший директор по лицензированию 20th Century Fox Джошуа Иццо рассказал, что он работал над аниме-сериалом «Чужой против Хищника» для Disney. Проект сейчас готов, но он «лежит на полке».
Параллельно в работе находится сериал «Чужой», которым занимается шоураннер «Легиона» Ноа Хоули.
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