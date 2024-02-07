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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл!

    7 февраля 2024
    Фото аватара
    07.02.2024
    470
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 7

    Февраль — не самый богатый на новые и вернувшиеся сериалы месяц, но пару интересных премьер он припас. Нас ждёт второй сезон Halo, возвращение Рика из «Ходячих» и продолжение «Засланца из космоса». Но главное событие — «живая» адаптация «Аватара: Легенды об Аанге», которая заранее вызвала много споров.

    Аватар: Легенда об Аанге

    Avatar: The Last Airbender

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 1

    Что? Фэнтези, игровая адаптация мультсериала.

    Когда и где? С 22 февраля на Netflix.

    О чём? В этом мире живут народы, повелевающие каждый своей стихией: водой, землёй, воздухом или огнём. Лишь Аватару, хранителю равновесия, подвластны все четыре. Сто лет назад, воспользовавшись смертью очередного Аватара, предводитель народа огня развязал войну с остальными племенами.

    Новым Аватаром становится юный Аанг, последний из племени Воздуха. С друзьями из племени Воды, Катарой и Соккой, Аанг отправляется в путешествие, чтобы овладеть всеми стихиями и остановить войну.

    Трейлер

    Чего ждём? Игровые адаптации мультсериалов от Netflix бывают как убожеством (см. «Тетрадь смерти»), так и достойным продуктом (см. «Ван Пис»). И есть немалый риск, что «Аватар» попадёт в первую категорию. Фанаты первоисточника тревожатся ещё с тех пор, как авторы мультсериала покинули производство экранизации. Теперь ещё актёры заявляют, что адаптация исправит «устаревший» оригинал, показывая, что не понимают своих персонажей. А шоураннеры обещают, что сериал будет взрослее и мрачнее, так как они хотят привлечь поклонников «Игры престолов». Зато картинка выглядит красиво.

    Halo, 2-й сезон

    Halo

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 4

    Что? Боевая фантастика, экранизация серии одноимённых игр.

    Когда и где? С 8 февраля на Paramount+.

    О чём? Спустя полгода после событий первого сезона боец Джон-117 и его отряд элитных спартанцев обороняют планету Предел, последний бастион человечества, от союза инопланетных рас, известного как Ковенант. Падение Предела неминуемо, но тут Джон-117 узнаёт о своей связи с инопланетным артефактом Halo, скрывающим ключ к спасению или уничтожению человечества.

    Трейлер

    Чего ждём? Работы над ошибками. Фанаты остались недовольны первым сезоном, и студия вроде бы пошла у них на поводу. Шоураннера сменили, а исполнитель главной роли в интервью вовсю критиковал первый сезон и обещал, что второй лучше: будет больше экшена, а повествование станет ближе к сюжету игр. Правда, главную претензию не исправили: Мастер Чиф по-прежнему таскает шлем где угодно, но не на голове.

    Ходячие мертвецы: Выжившие

    The Walking Dead: The Ones Who Live

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 6

    Что? Очередной спин-офф популярной зомби-франшизы, который создатели характеризуют как «эпическую историю любви двух героев».

    Когда и где? С 25 февраля на AMC.

    О чем? Рик Граймс, бывший главный герой «Ходячих мертвецов», возвращается на экраны в сольном спин-оффе. Спустя шесть лет после гибели Рика Мишонн выясняет, что он ещё жив. Она отправляется на полные опасностей и приключений поиски возлюбленного, которого держат в плену войска Гражданской республики.

    Трейлер

    Чего ждём? Что это будет не так занудно, как последние сезоны оригинального сериала. Тема ходячих себя давно изжила, но если авторы действительно хотят сделать акцент на драме разлученных Рика и Мишонн, может получиться что-то интересное.

    Засланец из космоса, 3-й сезон

    Resident Alien

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 5

    Что? Научно-фантастическое драмеди.

    Когда и где? С 14 февраля на Syfy.

    О чём? Алан Тьюдик играет инопланетянина, присланного уничтожить человечество и подготовить Землю к заселению пришельцами. Герой принимает облик врача Гарри в маленьком городишке в Колорадо, живёт его жизнью, проникается симпатией к соседям и начинает сомневаться в своей миссии. В третьем сезоне Гарри окончательно решает защищать людей от своих соплеменников, но не представляет, как это сделать.

    Трейлер

    Чего ждём? Продолжение смешной, местами напоминающей «Клинику» комедии, где все персонажи по-своему симпатичны.

    О сериале

    Сериал «Засланец из космоса» — «Клиника» про инопланетянина

    Сериал «Засланец из космоса» — «Клиника» про инопланетянина

     Денис Старостин |  04.04.2021 |  9300

    Давно нам не хватало такого уютного сериала, как комедия про пришельца с Аланом Тьюдиком из «Светлячка».

    Призраки, 3-й сезон

    Ghosts

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 14

    Что? Американский ремейк британского ситкома.

    Когда и где? С 15 февраля на CBS.

    О чём? Саманта и Джей получают в наследство роскошный (как оказалось, не очень) загородный дом. Но вскоре выясняется, что он битком набит призраками бывших жильцов, умерших в стенах здания и теперь не способных его покинуть.

    Трейлер

    Чего ждём: В финале второго сезона один из призраков всё-таки смог достичь загробной жизни. В третьем сезоне герои и зрители, наконец, должны выяснить, кто это был.

    Созвездие

    Constellation

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 2

    Что? Научно-фантастический триллер.

    Когда и где? С 21 февраля на Apple TV+.

    О чём? Астронавтка Джо, вернувшись на Землю после аварии на космической станции, обнаруживает, что отдельные фрагменты её жизни словно бы переписали, а дочь кажется совершенно чужим человеком.

    Трейлер

    Чего ждём? Судя по трейлеру, увлекательного психологического триллера, в котором будет очень много непоняток, а в финале всё объяснят существованием альтернативных реальностей. Как ещё понимать сцену из трейлера, в которой и дочь, и мать уверены, что не знают друг друга?

    Второй лучший госпиталь в галактике

    The Second Best Hospital in the Galaxy
    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 13

    Что? Анимационная комедия от сценаристки «Жизни матрешки».

    Когда и где? С 23 февраля на Prime Video.

    О чём? 14002 год, галактика Эргулон. Лучшие подруги, врачи Слич и Клак, вынуждены разбираться с инопланетными недугами, от космических ЗППП и последствий незаконных временных петель до самой опасной болезни: тревожности. Конечно, они вляпываются в неприятности, их жизни оказываются под угрозой. Но учитывая трудности в личной жизни, отвлечься им полезно.

    Трейлер

    Чего ждём? Смесь «М.Э.Ш.» и «Улётного космоса», да ещё и от одной из сценаристок «Жизни матрёшки» — должно быть весело и совершенно нецензурно и неполиткорректно.

    Выжившие, 2-й сезон

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 10

    Что? Постапокалиптический триллер.

    Когда и где? С 8 февраля на Okko.

    О чём? Цивилизация рухнула. Люди поражены странным вирусом: заболевшие погружаются в сон, который через несколько часов перетекает в смерть. Уснувших ещё можно разбудить, но выжившие озлобились и перестали доверять друг другу.

    Трейлер

    Чего ждём? Во втором сезоне герои узнают о месте, где зараженные пробуждаются от сонной болезни, но становятся другими людьми, лишёнными любви и других эмоций. Напряжение между неспящими и пробуждёнными накаляется всё сильнее.

    О сериале

    Выжившие 9

    «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

     Кирилл Шайдуров |  02.10.2021 |  3511

    Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

    Красный 5

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 11

    Что? Пародийная комедия на супергеройские фильмы.

    Когда и где? С 22 февраля на Premier.

    О чём? Проштрафившийся спецагент Саня Бекешев устраивается на работу в контору, занимающуюся отловом сбежавших из лабораторий КГБ суперзлодеев со сверхспособностями, и получает в напарники эксцентричного хакера по кличке Бабуля.

    Трейлер

    Чего ждём? Надеемся, что «суперзлодейская комедия», как её продвигают авторы сериала, будет смешной и хотя бы не слишком пошлой.

    Сергий против нечисти: Яга, 3-й сезон

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 12

    Что? Фольклорная фэнтези-комедия о современных борцах с нечистью.

    Когда и где? С 1 февраля на Kion.

    О чём? В Москве расплодилась нечисть, но на её пути встаёт профессиональный охотник на всяких тварей Сергий и его напарница, очаровательная Катя Земцова, капитан полиции. На сей раз у них сложный противник: Ягу нельзя убить обычным оружием. А она ещё и проявляет к Сергию довольно конкретный интерес…

    Трейлер

    Чего ждём? Что хотя бы в третьем сезоне авторы начнут развивать перспективную идею, раскрывать персонажей и показывать мир… ай, кого мы пытаемся обмануть? Скорее всего, мы увидим то же, что и в двух первых, плюс сцены, где Сергий жарит Ягу.

    О сериале

    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

     Евгений Пекло |  16.01.2022 |  3114

    Много нечисти, мало смысла.

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 4

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

     Денис Старостин |  20.04.2023 |  16531

    Это по-прежнему несвязное фэнтези, будто собранное из вереницы пошловатых анекдотов. 

    Главный нефантастический сериал месяца:

    Детство Шелдона, 7-й сезон

    Young Sheldon

    Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл! 8

    Что? Ситком, приквел «Теории большого взрыва».

    Когда и где? С 15 февраля на CBS.

    О чём? Заключительный сезон сериала о детстве будущего доктора Шелдона Купера. В финале прошлого сезона юный гений отправился с мамой в Германию в Франкфуртский университет, Джорджи и Мэнди привыкают к роли родителей, а торнадо уничтожает дом Конни.” name=”Трейлер”]

    Чего ждём? Приквел «Теории большого взрыва» оказался непохожим на первоисточник — но жутко милым, смешным и увлекательным. Тут цепляет даже не юный Шелдон, а остальные Куперы вместе взятые — за шесть сезонов эта семейка успела многим стать родной. Фанаты надеются, что в новом сезоне нас ждёт переезд Шелдона в Калифорнию, поступление в КалТех и заселение в культовую квартиру.

    Но есть и печальные нотки — по канону «Теории большого взрыва», повествование в приквеле приближается к году, когда умер отец Шелдона. Неужели финал ситкома будет омрачён трагедией?

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