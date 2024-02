Какие сериалы смотреть в феврале 2024-го? «Аватар», Halo и возвращение Рика, Карл!

Февраль — не самый богатый на новые и вернувшиеся сериалы месяц, но пару интересных премьер он припас. Нас ждёт второй сезон Halo, возвращение Рика из «Ходячих» и продолжение «Засланца из космоса». Но главное событие — «живая» адаптация «Аватара: Легенды об Аанге», которая заранее вызвала много споров.

Аватар: Легенда об Аанге

Avatar: The Last Airbender

Что? Фэнтези, игровая адаптация мультсериала.

Когда и где? С 22 февраля на Netflix.

О чём? В этом мире живут народы, повелевающие каждый своей стихией: водой, землёй, воздухом или огнём. Лишь Аватару, хранителю равновесия, подвластны все четыре. Сто лет назад, воспользовавшись смертью очередного Аватара, предводитель народа огня развязал войну с остальными племенами.

Новым Аватаром становится юный Аанг, последний из племени Воздуха. С друзьями из племени Воды, Катарой и Соккой, Аанг отправляется в путешествие, чтобы овладеть всеми стихиями и остановить войну.

Чего ждём? Игровые адаптации мультсериалов от Netflix бывают как убожеством (см. «Тетрадь смерти»), так и достойным продуктом (см. «Ван Пис»). И есть немалый риск, что «Аватар» попадёт в первую категорию. Фанаты первоисточника тревожатся ещё с тех пор, как авторы мультсериала покинули производство экранизации. Теперь ещё актёры заявляют, что адаптация исправит «устаревший» оригинал, показывая, что не понимают своих персонажей. А шоураннеры обещают, что сериал будет взрослее и мрачнее, так как они хотят привлечь поклонников «Игры престолов». Зато картинка выглядит красиво.

Halo, 2-й сезон

Halo

Что? Боевая фантастика, экранизация серии одноимённых игр.

Когда и где? С 8 февраля на Paramount+.

О чём? Спустя полгода после событий первого сезона боец Джон-117 и его отряд элитных спартанцев обороняют планету Предел, последний бастион человечества, от союза инопланетных рас, известного как Ковенант. Падение Предела неминуемо, но тут Джон-117 узнаёт о своей связи с инопланетным артефактом Halo, скрывающим ключ к спасению или уничтожению человечества.

Чего ждём? Работы над ошибками. Фанаты остались недовольны первым сезоном, и студия вроде бы пошла у них на поводу. Шоураннера сменили, а исполнитель главной роли в интервью вовсю критиковал первый сезон и обещал, что второй лучше: будет больше экшена, а повествование станет ближе к сюжету игр. Правда, главную претензию не исправили: Мастер Чиф по-прежнему таскает шлем где угодно, но не на голове.

Ходячие мертвецы: Выжившие

The Walking Dead: The Ones Who Live

Что? Очередной спин-офф популярной зомби-франшизы, который создатели характеризуют как «эпическую историю любви двух героев».

Когда и где? С 25 февраля на AMC.

О чем? Рик Граймс, бывший главный герой «Ходячих мертвецов», возвращается на экраны в сольном спин-оффе. Спустя шесть лет после гибели Рика Мишонн выясняет, что он ещё жив. Она отправляется на полные опасностей и приключений поиски возлюбленного, которого держат в плену войска Гражданской республики.

Чего ждём? Что это будет не так занудно, как последние сезоны оригинального сериала. Тема ходячих себя давно изжила, но если авторы действительно хотят сделать акцент на драме разлученных Рика и Мишонн, может получиться что-то интересное.

Засланец из космоса, 3-й сезон

Resident Alien

Что? Научно-фантастическое драмеди.

Когда и где? С 14 февраля на Syfy.

О чём? Алан Тьюдик играет инопланетянина, присланного уничтожить человечество и подготовить Землю к заселению пришельцами. Герой принимает облик врача Гарри в маленьком городишке в Колорадо, живёт его жизнью, проникается симпатией к соседям и начинает сомневаться в своей миссии. В третьем сезоне Гарри окончательно решает защищать людей от своих соплеменников, но не представляет, как это сделать.

Чего ждём? Продолжение смешной, местами напоминающей «Клинику» комедии, где все персонажи по-своему симпатичны.

О сериале Сериал «Засланец из космоса» — «Клиника» про инопланетянина Давно нам не хватало такого уютного сериала, как комедия про пришельца с Аланом Тьюдиком из «Светлячка».

Призраки, 3-й сезон

Ghosts

Что? Американский ремейк британского ситкома.

Когда и где? С 15 февраля на CBS.

О чём? Саманта и Джей получают в наследство роскошный (как оказалось, не очень) загородный дом. Но вскоре выясняется, что он битком набит призраками бывших жильцов, умерших в стенах здания и теперь не способных его покинуть.

Чего ждём: В финале второго сезона один из призраков всё-таки смог достичь загробной жизни. В третьем сезоне герои и зрители, наконец, должны выяснить, кто это был.

Созвездие

Constellation

Что? Научно-фантастический триллер.

Когда и где? С 21 февраля на Apple TV+.

О чём? Астронавтка Джо, вернувшись на Землю после аварии на космической станции, обнаруживает, что отдельные фрагменты её жизни словно бы переписали, а дочь кажется совершенно чужим человеком.

Чего ждём? Судя по трейлеру, увлекательного психологического триллера, в котором будет очень много непоняток, а в финале всё объяснят существованием альтернативных реальностей. Как ещё понимать сцену из трейлера, в которой и дочь, и мать уверены, что не знают друг друга?

Второй лучший госпиталь в галактике

The Second Best Hospital in the Galaxy





Что? Анимационная комедия от сценаристки «Жизни матрешки».

Когда и где? С 23 февраля на Prime Video.

О чём? 14002 год, галактика Эргулон. Лучшие подруги, врачи Слич и Клак, вынуждены разбираться с инопланетными недугами, от космических ЗППП и последствий незаконных временных петель до самой опасной болезни: тревожности. Конечно, они вляпываются в неприятности, их жизни оказываются под угрозой. Но учитывая трудности в личной жизни, отвлечься им полезно.

Чего ждём? Смесь «М.Э.Ш.» и «Улётного космоса», да ещё и от одной из сценаристок «Жизни матрёшки» — должно быть весело и совершенно нецензурно и неполиткорректно.

Выжившие, 2-й сезон

Что? Постапокалиптический триллер.

Когда и где? С 8 февраля на Okko.

О чём? Цивилизация рухнула. Люди поражены странным вирусом: заболевшие погружаются в сон, который через несколько часов перетекает в смерть. Уснувших ещё можно разбудить, но выжившие озлобились и перестали доверять друг другу.

Чего ждём? Во втором сезоне герои узнают о месте, где зараженные пробуждаются от сонной болезни, но становятся другими людьми, лишёнными любви и других эмоций. Напряжение между неспящими и пробуждёнными накаляется всё сильнее.

О сериале «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии? Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

Красный 5

Что? Пародийная комедия на супергеройские фильмы.

Когда и где? С 22 февраля на Premier.

О чём? Проштрафившийся спецагент Саня Бекешев устраивается на работу в контору, занимающуюся отловом сбежавших из лабораторий КГБ суперзлодеев со сверхспособностями, и получает в напарники эксцентричного хакера по кличке Бабуля.

Чего ждём? Надеемся, что «суперзлодейская комедия», как её продвигают авторы сериала, будет смешной и хотя бы не слишком пошлой.

Сергий против нечисти: Яга, 3-й сезон

Что? Фольклорная фэнтези-комедия о современных борцах с нечистью.

Когда и где? С 1 февраля на Kion.

О чём? В Москве расплодилась нечисть, но на её пути встаёт профессиональный охотник на всяких тварей Сергий и его напарница, очаровательная Катя Земцова, капитан полиции. На сей раз у них сложный противник: Ягу нельзя убить обычным оружием. А она ещё и проявляет к Сергию довольно конкретный интерес…

Чего ждём? Что хотя бы в третьем сезоне авторы начнут развивать перспективную идею, раскрывать персонажей и показывать мир… ай, кого мы пытаемся обмануть? Скорее всего, мы увидим то же, что и в двух первых, плюс сцены, где Сергий жарит Ягу.

Главный нефантастический сериал месяца:

Детство Шелдона, 7-й сезон

Young Sheldon

Что? Ситком, приквел «Теории большого взрыва».

Когда и где? С 15 февраля на CBS.

О чём? Заключительный сезон сериала о детстве будущего доктора Шелдона Купера. В финале прошлого сезона юный гений отправился с мамой в Германию в Франкфуртский университет, Джорджи и Мэнди привыкают к роли родителей, а торнадо уничтожает дом Конни.” name=”Трейлер”]

Чего ждём? Приквел «Теории большого взрыва» оказался непохожим на первоисточник — но жутко милым, смешным и увлекательным. Тут цепляет даже не юный Шелдон, а остальные Куперы вместе взятые — за шесть сезонов эта семейка успела многим стать родной. Фанаты надеются, что в новом сезоне нас ждёт переезд Шелдона в Калифорнию, поступление в КалТех и заселение в культовую квартиру.

Но есть и печальные нотки — по канону «Теории большого взрыва», повествование в приквеле приближается к году, когда умер отец Шелдона. Неужели финал ситкома будет омрачён трагедией?