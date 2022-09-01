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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022

    1 сентября 2022
    Борис Невский
    01.09.2022
    23740
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 14

    В первом осеннем месяце обращает на себя внимание обилие всякой мистики и хоррора, ну или близких к ним вещей. Причём как известных уже у нас авторов вроде Виктории Шваб, так и тех, кто популярен на Западе, а для российского читателя пока внове. Даже роман Эдуарда Веркина, хоть он и числится по ведомству магического реализма, всё же завернут в обёртку мистического детектива.

    Стоит также отметить сборник НФ-рассказов пишущего по английски финна Ханну Райаниеми и дебют известного мастера космической оперы Энн Леки в жанре фэнтези. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за сентябрь нынешнего года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Ханну Райаниеми «Сервер и дракон» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 2

    Фантастические новеллы с разным содержанием и настроением: о романе компьютера с драконом, о технологически продвинутых кошках и собаках, о космических станциях с привидениями и так далее. 

    Что нас ждёт: сборник рассказов автора «Квантового вора», куда вошли повесть и 20 рассказов, причём ранее на русском выходили только четыре из них. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

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     Кот-император |  19.06.2022

    Вор и дилемма узника.

    Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022

    Император и Дарт Вейдер мертвы, но Новой Республике всё ещё угрожают остатки ситхов и имперских сил. На труднодоступной планете Миндор находится база уцелевших штурмовиков, которые совершают пиратские набеги на республиканские миры. Люку Скайуокеру, принцессе Лее, Хану Соло и другим великим героям предстоит сразиться с давними врагами вновь.

    Что нас ждёт: роман из межавторского цикла «Звёздные войны», который входит в староканонические «Легенды» саги. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

    Сергей Лукьяненко «Лето волонтёра» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 1

    Мир изменился. Высший изгнал с Земли Инсеков, Продавцы и Прежние тоже исчезли. Изменённые продолжили жить в своих Гнёздах, но стали чаще выходить в люди и интегрироваться в общество. Однако угрожавшая Земле опасность — чужаки — отступила не навсегда.

    Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Изменённые» — хотя, казалось бы, трилогия полностью закончена. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Книги Сергея Лукьяненко»

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    История Избранного в антураже постапокалипсиса.

    ФЭНТЕЗИ

    Энн Леки «Башня ворона» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 3

    Лорд Мават возвращается в родное королевство Ираден, где готовится древний обряд самозаклания его отца, чтобы взойти на трон следующим. Однако отец Мавата таинственно исчезает, а трон занимает узурпатор, после чего на Ираден обрушиваются бедствия. Ведь воля бога-Ворона была нарушена. Теперь Мавату и его помощникам придётся исправить ситуацию, иначе королевство погибнет. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман, фэнтезийный дебют автора известной космооперной серии про Империю Радч. 

    Издательство, серия: «Азбука, Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

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    Оливи Блэйк «Шестёрка Атласа» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 4

    Александрийское общество, хранящее великие магические секреты, втайне правит миром. Каждые десять лет оно проводит отбор новых членов — только пять человек смогут попасть туда. Однако претендентов всегда шестеро, и после года испытаний один окажется лишним. В очередную шестёрку попадают симбионты с необычными силами Либби и Нико, натуралист Рейна, телепат Париса, эмпат Каллум, а ещё Тристан, чьи способности толком осознать не может никто, даже он сам. Впереди целый год соперничества. Кто станет лишним? 

    Что нас ждёт: первый роман трилогии «Атлас», гибрида конспирологических триллеров Дэна Брауна и взрослой версии поттерианы. 

    Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Звёзды научной фантастики»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Виктория Шваб «Галлант» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 6

    Оливия Прайор живёт в школе для девочек-сирот. Она не может говорить, зато умеет видеть призраков. Покойная мать оставила девочке наказ — любой ценой держаться подальше от семейного поместья Галлант. Однако так случается, что дядя Оливии приглашает племянницу. Девочка, мечтающая о семейном тепле, не выдерживает и приезжает в Галлант. А там… По коридорам особняка бродят призраки, похожие на вампиров, и девочка слышит таинственный шёпот. Поместье словно находится на перекрёстке разных миров.

    Что нас ждёт: внецикловый роман известного автора юношеского фэнтези, которая в последнее время экспериментирует с жанрами. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Universum. Магический реализм. Бестселлеры Виктории Шваб»

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     Евгения Юрова |  10.04.2019

    Редкий случай, когда с затертой темой людей, видящих призраков, обошлись удачно. Любителям готических историй с привидениями — читать непременно.

    Анна Маццола «Заводная девушка» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 5

    Париж 1750 года. Бывшая проститутка Мадлен устраивается горничной в дом часовщика Рейнхарта, о котором ходят слухи, что он колдун. Мадлен выполняет задание секретной королевской службы, ведь сам монарх интересуется природой созданных Рейнхартом причудливых механизмов, которые пользуются огромным успехом в высшем обществе. Постепенно Мадлен понимает, что впутана в заговор, ведущий в самое сердце Версаля.

    Что нас ждёт: внецикловый роман с элементами мистики и альтернативной истории. 

    Издательство, серия: «Азбука, Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

    Ши Эрншоу «Мрачные сказки» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 9

    Частный сыщик Трэвис Рен — известный специалист по поиску пропавших без вести. Его очередное дело — розыск Мэгги Сент-Джеймс, популярного автора детских страшилок. Идя по её следам, Трэвис попадает в Пастораль — окружённый глухим лесом посёлок, о котором ничего не было известно последние 50 лет. И исчезает сам!

    Что нас ждёт: внецикловый роман про опасность потерять себя среди дикого леса, который, возможно, существует только в твоём подсознании. 

    Издательство: «Клевер»

    Дарси Коутс «Шёпот мертвецов» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 7

    Бездомная девушка Кира находит убежище в заброшенном доме кладбищенского сторожа. У Киры есть необычная способность — она слышит шёпот мертвецов и временами может даже видеть их призрачные фигуры. Естественно, на деревенском кладбище полно призраков, и один из них, юная Эмма, умоляет о помощи. Кира пытается узнать правду о её трагической кончине, после чего сама оказывается в смертельной опасности.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Хранитель могил», гибрида мистического детектива и готического хоррора. 

    Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Ядовитые страницы»

    Кейтлин Старлинг «Призраки Джейн Лоуренс» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 8

    Альтернативная Англия конца XIX века, недавно пережившая Первую мировую войну (здесь она случилась на 20 лет раньше). Молодая и прогрессивно настроенная Джейн Шорингфилд заключает договорный брак с хирургом Августином Лоуренсом, причём они должны жить раздельно и не мешать друг другу. Однако из-за несчастного случая Джейн оказывается в Линдридж-холле, семейном поместье Лоуренсов, где, возможно, обитают призраки.

    Что нас ждёт: внецикловый готический роман восходящей звезды американского хоррора. 

    Издательство: «МИФ»

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск»; «Книга 2: Снег Энцелада» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 12

    Молодой писатель Виктор приезжает в командировку в провинциальный город Чагинск, где ходят смутные слухи о Шушуне — демоне, который забирает человеческие подношения. В городе пропадают дети, и Виктор подключается к поискам. Реален ли Шушун, или это обобщённый образ таящегося в людях зла?

    Что нас ждёт: объёмный роман (почти 1500 страниц), разбитый на два тома, — то ли «Оно», то ли «Твин Пикс» в антураже российской глубинки. 

    Издательство, серия: «Эксмо, Inspiria» / «Loft. Эдуард Веркин. Взрослая проза»

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     Борис Невский |  14.11.2018

    Яркая, оригинальная, умная и временами шокирующая книга.

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Райнер Векверт «Ghostwalker» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 11

    Гамбург 2047 года. В мире будущего самый ценный ресурс — это информация. Ей тайно торгуют гостволкеры («призрачные странники»). Один из самых крутых гостволкеров — Йонас, и у него серьёзные финансовые проблемы. Чтобы решить их все разом, он берётся за практически невыполнимый и смертельно опасный заказ. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман немецкого писателя в жанре молодёжного технотриллера. 

    Издательство: «РОСМЭН»

    Андрей Шварц «И сгинет всё в огне» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 10

    Только представителям самых могущественных волшебных семей разрешено посещать Академию Блэкуотер, но новая ученица Алка всех одурачила. Она обманом поступила в Академию и мечтает взорвать общество волшебников изнутри — ведь по их вине погибла вся её семья. Чтобы победить, Алке придётся лгать, предавать, убивать…

    Что нас ждёт: внецикловый роман американца русского происхождения, гейм-дизайнера мобильных игр, известного на Западе по фэнтезийной трилогии «Королевские ублюдки». 

    Издательство, серия: «Эксмо: Like Book» / «Young Adult. Запретная магия»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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