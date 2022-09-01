Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022

В первом осеннем месяце обращает на себя внимание обилие всякой мистики и хоррора, ну или близких к ним вещей. Причём как известных уже у нас авторов вроде Виктории Шваб, так и тех, кто популярен на Западе, а для российского читателя пока внове. Даже роман Эдуарда Веркина, хоть он и числится по ведомству магического реализма, всё же завернут в обёртку мистического детектива. Стоит также отметить сборник НФ-рассказов пишущего по английски финна Ханну Райаниеми и дебют известного мастера космической оперы Энн Леки в жанре фэнтези. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за сентябрь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Ханну Райаниеми «Сервер и дракон»

Фантастические новеллы с разным содержанием и настроением: о романе компьютера с драконом, о технологически продвинутых кошках и собаках, о космических станциях с привидениями и так далее.

Что нас ждёт: сборник рассказов автора «Квантового вора», куда вошли повесть и 20 рассказов, причём ранее на русском выходили только четыре из них.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора»

Император и Дарт Вейдер мертвы, но Новой Республике всё ещё угрожают остатки ситхов и имперских сил. На труднодоступной планете Миндор находится база уцелевших штурмовиков, которые совершают пиратские набеги на республиканские миры. Люку Скайуокеру, принцессе Лее, Хану Соло и другим великим героям предстоит сразиться с давними врагами вновь.

Что нас ждёт: роман из межавторского цикла «Звёздные войны», который входит в староканонические «Легенды» саги.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Звёздные Войны»

Сергей Лукьяненко «Лето волонтёра»

Мир изменился. Высший изгнал с Земли Инсеков, Продавцы и Прежние тоже исчезли. Изменённые продолжили жить в своих Гнёздах, но стали чаще выходить в люди и интегрироваться в общество. Однако угрожавшая Земле опасность — чужаки — отступила не навсегда.

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Изменённые» — хотя, казалось бы, трилогия полностью закончена.

Издательство, серия: «АСТ» / «Книги Сергея Лукьяненко»

ФЭНТЕЗИ

Энн Леки «Башня ворона»

Лорд Мават возвращается в родное королевство Ираден, где готовится древний обряд самозаклания его отца, чтобы взойти на трон следующим. Однако отец Мавата таинственно исчезает, а трон занимает узурпатор, после чего на Ираден обрушиваются бедствия. Ведь воля бога-Ворона была нарушена. Теперь Мавату и его помощникам придётся исправить ситуацию, иначе королевство погибнет.

Что нас ждёт: внецикловый роман, фэнтезийный дебют автора известной космооперной серии про Империю Радч.

Издательство, серия: «Азбука, Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Оливи Блэйк «Шестёрка Атласа»

Александрийское общество, хранящее великие магические секреты, втайне правит миром. Каждые десять лет оно проводит отбор новых членов — только пять человек смогут попасть туда. Однако претендентов всегда шестеро, и после года испытаний один окажется лишним. В очередную шестёрку попадают симбионты с необычными силами Либби и Нико, натуралист Рейна, телепат Париса, эмпат Каллум, а ещё Тристан, чьи способности толком осознать не может никто, даже он сам. Впереди целый год соперничества. Кто станет лишним?

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Атлас», гибрида конспирологических триллеров Дэна Брауна и взрослой версии поттерианы.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Звёзды научной фантастики»

МИСТИКА И ХОРРОР

Виктория Шваб «Галлант»

Оливия Прайор живёт в школе для девочек-сирот. Она не может говорить, зато умеет видеть призраков. Покойная мать оставила девочке наказ — любой ценой держаться подальше от семейного поместья Галлант. Однако так случается, что дядя Оливии приглашает племянницу. Девочка, мечтающая о семейном тепле, не выдерживает и приезжает в Галлант. А там… По коридорам особняка бродят призраки, похожие на вампиров, и девочка слышит таинственный шёпот. Поместье словно находится на перекрёстке разных миров.

Что нас ждёт: внецикловый роман известного автора юношеского фэнтези, которая в последнее время экспериментирует с жанрами.

Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Universum. Магический реализм. Бестселлеры Виктории Шваб»

Смотрите также Виктория Шваб «Город призраков»: вот такой должна быть юношеская готика Редкий случай, когда с затертой темой людей, видящих призраков, обошлись удачно. Любителям готических историй с привидениями — читать непременно.

Анна Маццола «Заводная девушка»

Париж 1750 года. Бывшая проститутка Мадлен устраивается горничной в дом часовщика Рейнхарта, о котором ходят слухи, что он колдун. Мадлен выполняет задание секретной королевской службы, ведь сам монарх интересуется природой созданных Рейнхартом причудливых механизмов, которые пользуются огромным успехом в высшем обществе. Постепенно Мадлен понимает, что впутана в заговор, ведущий в самое сердце Версаля.

Что нас ждёт: внецикловый роман с элементами мистики и альтернативной истории.

Издательство, серия: «Азбука, Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

Ши Эрншоу «Мрачные сказки»

Частный сыщик Трэвис Рен — известный специалист по поиску пропавших без вести. Его очередное дело — розыск Мэгги Сент-Джеймс, популярного автора детских страшилок. Идя по её следам, Трэвис попадает в Пастораль — окружённый глухим лесом посёлок, о котором ничего не было известно последние 50 лет. И исчезает сам!

Что нас ждёт: внецикловый роман про опасность потерять себя среди дикого леса, который, возможно, существует только в твоём подсознании.

Издательство: «Клевер»

Дарси Коутс «Шёпот мертвецов»

Бездомная девушка Кира находит убежище в заброшенном доме кладбищенского сторожа. У Киры есть необычная способность — она слышит шёпот мертвецов и временами может даже видеть их призрачные фигуры. Естественно, на деревенском кладбище полно призраков, и один из них, юная Эмма, умоляет о помощи. Кира пытается узнать правду о её трагической кончине, после чего сама оказывается в смертельной опасности.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Хранитель могил», гибрида мистического детектива и готического хоррора.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Ядовитые страницы»

Кейтлин Старлинг «Призраки Джейн Лоуренс»

Альтернативная Англия конца XIX века, недавно пережившая Первую мировую войну (здесь она случилась на 20 лет раньше). Молодая и прогрессивно настроенная Джейн Шорингфилд заключает договорный брак с хирургом Августином Лоуренсом, причём они должны жить раздельно и не мешать друг другу. Однако из-за несчастного случая Джейн оказывается в Линдридж-холле, семейном поместье Лоуренсов, где, возможно, обитают призраки.

Что нас ждёт: внецикловый готический роман восходящей звезды американского хоррора.

Издательство: «МИФ»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск»; «Книга 2: Снег Энцелада»

Молодой писатель Виктор приезжает в командировку в провинциальный город Чагинск, где ходят смутные слухи о Шушуне — демоне, который забирает человеческие подношения. В городе пропадают дети, и Виктор подключается к поискам. Реален ли Шушун, или это обобщённый образ таящегося в людях зла?

Что нас ждёт: объёмный роман (почти 1500 страниц), разбитый на два тома, — то ли «Оно», то ли «Твин Пикс» в антураже российской глубинки.

Издательство, серия: «Эксмо, Inspiria» / «Loft. Эдуард Веркин. Взрослая проза»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Райнер Векверт «Ghostwalker»

Гамбург 2047 года. В мире будущего самый ценный ресурс — это информация. Ей тайно торгуют гостволкеры («призрачные странники»). Один из самых крутых гостволкеров — Йонас, и у него серьёзные финансовые проблемы. Чтобы решить их все разом, он берётся за практически невыполнимый и смертельно опасный заказ.

Что нас ждёт: внецикловый роман немецкого писателя в жанре молодёжного технотриллера.

Издательство: «РОСМЭН»

Андрей Шварц «И сгинет всё в огне»

Только представителям самых могущественных волшебных семей разрешено посещать Академию Блэкуотер, но новая ученица Алка всех одурачила. Она обманом поступила в Академию и мечтает взорвать общество волшебников изнутри — ведь по их вине погибла вся её семья. Чтобы победить, Алке придётся лгать, предавать, убивать…

Что нас ждёт: внецикловый роман американца русского происхождения, гейм-дизайнера мобильных игр, известного на Западе по фэнтезийной трилогии «Королевские ублюдки».

Издательство, серия: «Эксмо: Like Book» / «Young Adult. Запретная магия»