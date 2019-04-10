Виктория Шваб «Город призраков»: вот такой должна быть юношеская готика

Если посмотреть со стороны, Кэссиди Блейк — самая обычная девочка, увлекающаяся фотографией и «Гарри Поттером». Она живёт в старинном загородном доме вместе с любящими родителями, которые сочиняют истории о паранормальных явлениях, и с чёрным котом Мраком — в нём, несмотря на окраску, нет ничего мистического. Но однажды Кэссиди чуть не погибла, упав в реку, из которой её спас мальчик-призрак Джейкоб. Теперь девочка видит и других подобных ему «неживых». Точнее, чувствует их зов и может проникать за Вуаль, грань, которая отделяет мир неупокоенных душ от нашего. Девочка почти привыкла к этому, когда родители-энтузиасты решили взять её с собой в турне по известным местам с привидениями. И во время этого путешествия Кэссиди предстоит многое узнать о своём необычном даре…

Victoria Schvab City of Ghosts Жанр: юношеская готическая мистика

Выход оригинала: 2018

Переводчик: Е. Мигунова

Издательство: АСТ, 2019

«Кэссиди Блейк», часть 1

Похоже на: Джо Уолтон «Среди других»

Нил Гейман «Коралина»

В последнем на сегодня романе Виктория Шваб отправилась по стопам Нила Геймана, который в «Истории с кладбищем» из популярной, но вроде бы выжатой досуха идеи умудрился вырастить захватывающую книгу для читателей любого возраста (кроме разве что совсем юных и всерьёз боящихся привидений).

Нестандартных ходов у Шваб немало. Не портя интриги, можно рассказать, например, о довольно необычной концепции Вуали: Кэссиди ощущает её присутствие практически постоянно, а, почувствовав призрачную активность, может совершить переход как бы в личный мирок того или иного беспокойного умершего — то есть привидения не просто болтаются среди людей, как это нередко бывает в других книгах мистического жанра. Тут нет однозначных антагонистов, по крайней мере пока, и даже родня героини в кои-то веки добрая и заботливая; хватит уже с нас детских травм и разрывающего душу одиночества.

В романе совсем немного динамичных сцен, но зато они по-настоящему волнующие.

Вместо экшена ставка сделана на саспенс.

А ещё — на неординарные отношения двух центральных персонажей и своеобразный взгляд главной героини на мир — повествование ведется от лица Кэссиди. Главный «бука», правда, не особо оригинального свойства, но мысли о нём вполне способны нагнать страху на особо впечатлительных читателей. К тому же опасность в лице этого существа не центральная тема книги — самый важный секрет заключается в необычной способности Кэссиди.

Цель путешествия семьи Блейков — съёмка телепередачи о легендарных мистических достопримечательностях всего мира, и сам роман, как это типично для Шваб, очень кинематографичен. Автору удалось создать затягивающую, чуть пугающую и в то же время по-своему уютную атмосферу старинных районов Эдинбурга, куда после прочтения книги хочется немедленно отправиться самим.

…Мои родители рассуждают и пишут о призраках, хотя и не видят их. А я вижу призраков, но не хочу рассуждать или писать о них. Кажется, это называется парадоксом.

Всё хорошо и с проработкой характеров. Без долгих описаний и диалогов автору «Города призраков» удалось создать вполне реалистичные образы родителей героини, второстепенных и даже эпизодических персонажей. Ну, и, конечно, сама Кэссиди буквально с первых страниц самым милым образом располагает к себе, вызывая подлинное сопереживание.

Интересна и личность её призрачного приятеля Джейкоба. С виду обычный весёлый мальчишка, он, возможно, не так уж прост; тем более так и остаётся загадкой, что же его связывает с нашим миром и почему он так привязан к своей живой подруге. Вероятно, разгадка ждёт нас в следующей книге.

Редкий случай, когда с затертой темой людей, видящих призраков, обошлись удачно. Яркие герои, отлично прописанный антураж, качественный язык, обилие симпатичных мелочей — Виктория Шваб вновь подтвердила свою репутацию одного из самых талантливых авторов юношеской фантастики. Любителям готических историй с привидениями — читать непременно; всем остальным — тоже стоит, как пример того, что даже на избитую тему можно написать отличный роман.