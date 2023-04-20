«Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

«Сергий против нечисти: Шабаш» — продолжение первого сезона сериала про бывшего священника Сергия и его помощницу Екатерину, сражающихся с нечистью из русских сказок на улицах Москвы. Изначально «Шабаш» появился на больших экранах, но после был перемонтирован для выхода на стриминге. Создатели пообещали несколько дополнительных сцен, не показанных в кинотеатре. Однако даже такая, расширенная версия не сильно спасает «Сергия».

Жанр: городское фэнтези

Режиссёр: Кирилл Кузин

В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков

Премьера: 16 марта в кинотеатрах, 20 апреля 2022-го — на KION

Возрастной рейтинг: 18+

Продолжительность: 3 серий по 30 минут

Похоже на: «Метод» (2015) • «Ведьмак» (2019) • «Ван Хельсинг» (2004) • «Призрачный патруль» (2013)

Первый сезон «Сергия против нечисти», вышедший в 2022 году, оказался весьма поверхностной и не обязательной вещью. Интересная задумка позволяла углубиться в богатые дебри русского фольклора, но создатели «Сергия» не стали себя этим утруждать. Зачем, если идея сериала про тайную организацию по борьбе с нечистью в Москве и так сама себя продаёт? Персонажам можно не прописывать мотивацию и предысторию, про логику сверхъестественного в современном мире можно забыть под удобным предлогом: сериал-то комедийный — что с нас взять?

В результате получилось эхо «Метода» — словно сценарий сериала с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой переписали восьмиклассники, дорисовав персонажам рожки и большие пушки.

Надежда на полнометражный фильм (и на второй сезон, собранный на его основе) была одна: что сериал про бывшего священника и его помощницу разовьёт наконец-то идеи, заложенные в него с самого начала, и полноценно покажет мир, населённый нечистью. Да, возможно для этого понадобился бы более серьёзный тон повествования, диалоги не из двух строчек и какая-никакая актёрская игра — зато и результат мог получиться совсем другой.

Надежды второй сезон оправдывает слабо. Вся нечистая сила по-прежнему привязана к сюжету лишь для того, чтобы не делать очередной сериал про ментов и маньяков. Причём авторы что в первом, что во втором сезоне так и не стали утруждать себя хоть сколько-нибудь логичным и глубоким лором вселенной. Его тут и неоткуда взять — ведь бандитов просто заменили на чертей, а следователя — на бывшего священника, не став менять смыслы.

В результате «Шабаш» — это по-прежнему несвязный фэнтези-трэш, будто собранный из вереницы пошловатых анекдотов. Змея Горыныча (инфернальный даже в таком произведении Игорь Жижикин) тут можно остановить, надев ему на голову мусорное ведро, водяного можно вызвать, помочившись в бассейн — в общем, глубину шуток вы поняли.

Как и первый, второй сезон поделён на три самостоятельные истории, в каждой из которых свой «монстр недели». Серии похожи одна на другую: Екатерину вызывают на очередное убийство, она привлекает к расследованию Сергия (будто все убийства в Москве происходят по вине нечистой силы), а вредный участковый Кракин ставит им палки в колёса. Однако даже при такой простой схеме в «Сергии» есть проблемы с сюжетом. У сериала банально нет экспозиции — если кто-то не видел предыдущий сезон или забыл, что там было, то, включив первую серию, подумает, что ошибся и начал смотреть «Сергия» с середины. Настолько с места в карьер стартуют тут события.

Скажем прямо: реклама в некоторых ютуб-шоу бывает изобретательнее и глубже, чем «Сергий против нечисти: Шабаш». Делает ли это его совсем невозможным к просмотру? Нет, это всё ещё весёлое развлечение без претензий. Три получасовые серии пролетят незаметно. А то, что они ничего после себя не оставят — так сериал же комедийный, верно?