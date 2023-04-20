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    #городское фэнтези #обзор сериала #российское кино

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

    20 апреля 2023
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    20.04.2023
    11897
    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #обзор сериала #российское кино
    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 4

    «Сергий против нечисти: Шабаш» — продолжение первого сезона сериала про бывшего священника Сергия и его помощницу Екатерину, сражающихся с нечистью из русских сказок на улицах Москвы. Изначально «Шабаш» появился на больших экранах, но после был перемонтирован для выхода на стриминге. Создатели пообещали несколько дополнительных сцен, не показанных в кинотеатре. Однако даже такая, расширенная версия не сильно спасает «Сергия».

    Жанр: городское фэнтези
    Режиссёр: Кирилл Кузин
    В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков
    Премьера: 16 марта в кинотеатрах, 20 апреля 2022-го — на KION
    Возрастной рейтинг: 18+
    Продолжительность: 3 серий по 30 минут
    Похоже на: «Метод» (2015) • «Ведьмак» (2019) • «Ван Хельсинг» (2004) • «Призрачный патруль» (2013)

    Первый сезон «Сергия против нечисти», вышедший в 2022 году, оказался весьма поверхностной и не обязательной вещью. Интересная задумка позволяла углубиться в богатые дебри русского фольклора, но создатели «Сергия» не стали себя этим утруждать. Зачем, если идея сериала про тайную организацию по борьбе с нечистью в Москве и так сама себя продаёт? Персонажам можно не прописывать мотивацию и предысторию, про логику сверхъестественного в современном мире можно забыть под удобным предлогом: сериал-то комедийный — что с нас взять?

    В результате получилось эхо «Метода» — словно сценарий сериала с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой переписали восьмиклассники, дорисовав персонажам рожки и большие пушки.

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 5

    Надежда на полнометражный фильм (и на второй сезон, собранный на его основе) была одна: что сериал про бывшего священника и его помощницу разовьёт наконец-то идеи, заложенные в него с самого начала, и полноценно покажет мир, населённый нечистью. Да, возможно для этого понадобился бы более серьёзный тон повествования, диалоги не из двух строчек и какая-никакая актёрская игра — зато и результат мог получиться совсем другой.

    Надежды второй сезон оправдывает слабо. Вся нечистая сила по-прежнему привязана к сюжету лишь для того, чтобы не делать очередной сериал про ментов и маньяков. Причём авторы что в первом, что во втором сезоне так и не стали утруждать себя хоть сколько-нибудь логичным и глубоким лором вселенной. Его тут и неоткуда взять — ведь бандитов просто заменили на чертей, а следователя — на бывшего священника, не став менять смыслы.

    В результате «Шабаш» — это по-прежнему несвязный фэнтези-трэш, будто собранный из вереницы пошловатых анекдотов. Змея Горыныча (инфернальный даже в таком произведении Игорь Жижикин) тут можно остановить, надев ему на голову мусорное ведро, водяного можно вызвать, помочившись в бассейн — в общем, глубину шуток вы поняли. 

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

    Как и первый, второй сезон поделён на три самостоятельные истории, в каждой из которых свой «монстр недели». Серии похожи одна на другую: Екатерину вызывают на очередное убийство, она привлекает к расследованию Сергия (будто все убийства в Москве происходят по вине нечистой силы), а вредный участковый Кракин ставит им палки в колёса. Однако даже при такой простой схеме в «Сергии» есть проблемы с сюжетом. У сериала банально нет экспозиции — если кто-то не видел предыдущий сезон или забыл, что там было, то, включив первую серию, подумает, что ошибся и начал смотреть «Сергия» с середины. Настолько с места в карьер стартуют тут события. 

    Скажем прямо: реклама в некоторых ютуб-шоу бывает изобретательнее и глубже, чем «Сергий против нечисти: Шабаш». Делает ли это его совсем невозможным к просмотру? Нет, это всё ещё весёлое развлечение без претензий. Три получасовые серии пролетят незаметно. А то, что они ничего после себя не оставят — так сериал же комедийный, верно?

    К сожалению, во втором сезоне «Сергий против нечисти» не смог выйти на уровень выше, чем набор шаблонных юмористических скетчей. Здесь по-прежнему посредственная игра актёров, ноль логики в сюжете, а проработка мира отсутствует напрочь. Новые серии воспринимаются как часть первого сезона — если всё же возьметесь, то смотрите оба сезона залпом. Тогда не возникнет ощущения, что второй сезон начинается со случайной точки.

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 2

    А что было в первом?

    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

    «Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

     Евгений Пекло |  16.01.2022 |  355

    Много нечисти, мало смысла.

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    Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.
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