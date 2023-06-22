«Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel

Скруллы, которым Фьюри пообещал найти новый дом, не дождались обещанного и решают захватить нашу планету. Сделать они это, видимо, хотят, спровоцировав ядерную войну при помощи терактов, создающих напряжение между странами. В отличие от людей, скруллы не боятся радиации. Решающим этапом становится стравливание России и США при помощи выдуманной террористической организации «Американцы против русских», и расхлёбывать всё это приходится старичку Нику, спустившемуся из космоса ради таких-то дел.

Первая серия «Секретного вторжения» вызывает крайне противоречивые чувства. Потому что в сериале явно есть как плюсы, так и минусы, причём некоторые его составляющие для российского зрителя и то и то одновременно.

Осторожно, спойлеры! Серьёзные спойлеры к первой серии!

В первую очередь — место действия. Вся серия и, видимо, большая часть сериала, проходит в Москве. Частично её даже в Москве снимали. Правда, Красная площадь перетекает в парк Царицыно (или что-то вроде), а потом в ярмарку, которая в целом похожа на то, что у нас происходит на Манежке по праздникам, но здесь это показано в каком-то замкнутом дворе, больше напоминающем локацию из Assassin’s Creed. В общем, Москва узнаваемая и Москва поддельная меняются через кадр, за счёт чего крайне сложно сфокусироваться. Не помогает и выбор второстепенных русских актёров. «Секретное вторжение» — это вам не «Родина». Тут нормально говорящий по-русски актёр встречается один раз через два.

Шпионская стилистика тоже шатается туда-сюда. По первым сценам сразу видно, что авторы хотят в Ле Карре. Шпионы, явки, пароли, заговоры, тёмные улицы. Да и тема со скруллами, которые могут оказаться кем угодно, подходит для этого идеально. «Нечто» Карпентера в своё время было символом «красной угрозы» в период холодной войны. «Секретное вторжение» — отражение нового кризиса новой эпохи. Серия снята намеренно без лоска, с чуть зернистой картинкой. Современная Москва, особенно ночью, даже по стилю одежды граждан отдаёт Прагой 1999 года из первого фильма «Миссия невыполнима». Режиссёр серии Али Аким был выбран соответственно, он работал над сериалами «Охота на Унабомбера», «Призрачная башня» и «Кондор». Вот только герои Марвел в это всё входят со скрипом. Они из другого теста, они в подобной обстановке выглядят инородным телом. Им подходит другой стиль шпионского боевика. Вместо Де Пальмы и Ле Карре им необходимы братья Руссо, чтобы продолжить стиль «Зимнего солдата» или «Серого человека» — динамично, утрированно, но с интригой. И чтобы от экшена челюсти сводило, чего в сериале пока не происходит.

Зато актёров напихали — глаза разбегаются. За первую серию, помимо заглавного персонажа Сэмюэла Л. Джексона, встречаешь целую прорву знакомых лиц. Тут тебе и агент Росс (Мартин Фриман), и Мария Хилл (Коби Смолдерс), и скрулл Талос (Бен Мендельсон), и Роуди Роудс (Дон Чидл). Но авторам показалось мало, и набежало ещё новых. Агента британской разведки Соню Фолсворт играет оскароносная Оливия Коулман, а подросшую дочку Талоса Гайю — Эмилия «Бурерождённая» Кларк. Президента США Ритсона — Дермот Малруни (недавно вы могли его видеть в сериале «Ханна»). И напоследок в качестве ещё одного британского разведчика засветился яркий рыжий шотландец Тони Карран. Его можно было увидеть много где, но читатели «Мира фантастики» его наверняка помнят по роли Маркуса в «Другом мире 2».

Было бы что этой толпе играть теперь.

Да, первая серия оставляет смешанные впечатления. Вроде старались подходить к месту действия аутентично, но сильно недотянули, то и дело пихая всякие глупости вроде базы скруллов на заброшенной ядерной электростанции в 312 километрах от Москвы. Станция эта похожа на очередную вариацию Припяти, и о местонахождении её, конечно же, никто не знает. А на воротках у них ОМОН стоит. Шпионская стилистика вроде густая, а вроде пустая. Актёров навалом, но играть им особо нечего: Коулман быстро говорит, обаятельна и цинична, Мендельсон — уставший пацифист, а Фьюри уставший просто. Еле ходит, еле говорит. Другой вопрос, что последнее намеренно. Каждый второй по сюжету пеняет Фьюри, что он уже всё, только на пенсию годен. Да и сам Ник страдает ПТСР после щелчка Таноса.

Единственным ярким и сильным моментом первой серии был финал — убийство Марии Хилл. Приём получился банальным, но в контексте сцены сработал неожиданно хорошо. Стоит добавить, что Смолдерс заявлена на все шесть эпизодов, а значит, героиня ещё появится: или во флешбэках, или её облик примет какой-то скрулл. Или она вовсе не погибла. Или на IMDb снова опубликовали не совсем достоверную информацию.

Чего ожидать дальше, пока не ясно. Первые серии в сериалах Марвел редко бывают показательными. «Соколиный глаз» разогнался с третьей. «Сокол и Зимний солдат», наоборот, в первой серии считай что потратили половину бюджета сериала. А в «Женщине-Халк» вообще вся первая серия — это тренировка с Брюсом, и на последующий сериал она не похожа совсем. Трейлер, к сожалению, не показал ничего принципиально иного по сравнению с тем, что мы уже увидели. Надеюсь, только потому что не хотели раскрывать сюрпризы, а не потому что нечего показывать.

Кстати, пересматривать «Капитана Марвел» для сериала не нужно. Главного злодея Гравика, несмотря на то что по сюжету они с Фьюри давно знакомы, в фильме не было. О важных событиях нам напомнили и так, а больше кроме Талоса с дочкой до сериала никто не дожил. Стоит напомнить, что дочерей у Талоса в фильме было две. Так что у Гайи потенциально есть сестра.

* * *

Взять и раскрутить за шесть серий такую известную и масштабную арку, как «Секретное вторжение», — идея так себе. Так что либо авторы должны резко выкрутить крутизну на пару октав со второй серии, либо сериал должен оказаться прологом к более масштабному завершению этой истории. Возможно, в «Марвелах» или грядущем кроссовере «Секретные войны». Правда, шоураннер уже признался, что в Marvel ему попросту рекомендовали не читать оригинальный комикс.